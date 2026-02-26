Getty
"Ne zaman zorlu bir maç oldu ki?" - Arsenal efsanesi Thierry Henry, Kuzey Londra derbisini kazandıktan sonra rakibi Tottenham'ı trollüyor ve Igor Tudor'un küme düşmemek için "büyük bir iş" olduğunu iddia ediyor
"Ne zaman zor bir maç oldu ki?"
Henry, sevgili Arsenal'in kuzey Londra'daki rakibi Spurs'u Spurs stadyumunda 4-1 mağlup etmesinin ardından Spurs hakkında görüşlerini açıkladı. Arsenal, ezeli rakibinin evinde üst üste dört maç kazandı ve Henry, bu stadyumun Gunners için hiçbir zaman korku kaynağı olmadığını vurguladı.
Betway'e şunları söyledi: "Yeni stadyuma taşındıklarından beri ne zaman zorlu bir maç oldu ki? İnsanlar bunu zorlu bir maç haline getirmek istediler, ama bana kalırsa Arsenal genellikle bir şeyleri kanıtlamak için oraya gitti ve biz kazandık.
Wolves'a karşı 2-0 önde olup maçı 2-2 berabere bitirmek, kaybetmek gibi hissettirdi ve iki puan kaybettik. Ama her zaman sezonun çok uzun olduğunu söylemişimdir. Wolverhampton maçından sonra çok üzülmedim ve Tottenham'ı yendikten sonra da çok mutlu olmadım.
"Kazanmamız gerekiyordu, ama Tottenham ile son zamanlardaki geçmişimize bakarsanız, orada son dört maçımızı kazandık. Şahsen, evimizde oynayacağımız Chelsea maçı beni daha çok endişelendiriyor."
"Spurs maçında hoşuma giden ve bir süredir görmediğim şey, önde olmak, geri çekilip rakibe topu bırakmak anlamına gelmiyor. Yüksekte kaldık, baskı yaptık ve 96. dakikada bile Martinelli topu geri almak için koştu. Wolves'a karşı 2-0 öndeyken olduğu gibi, kendi ceza sahamın önünde olmak istemiyorum. Spurs'a karşı 2-1 öndeyken, maç bitmiş gibi hissettim. Kendimi güvende hissettim."
Tudor testi
Geçici teknik direktör Tudor, Arsenal karşısında ilk maçını yönetti, ancak takımının küme düşme tehlikesinden kurtulması için artık oyuncularını motive etmesi gerekiyor.
Ancak Henry, Juventus'ta onunla birlikte oynamış biri olarak, bunun çok zor bir görev olacağına inanıyor ve şöyle ekliyor: "Juventus'ta Igor ile birlikte oynadım ve onun tarzını biliyorum. Onu önümüzdeki iki veya üç maçta yargılayamazsınız, ancak puan toplamak için fazla zamanı yok. Başlamak için en kolay maç değildi.
"Bu çok zor bir iş olacak. Kimlerin oynayabileceğini, neyi sevdiğini ve kimliğini ve felsefesini nasıl yansıtabileceğini değerlendirecek. Genellikle kümede kalmak istediğinizde, iç saha maçları sizin güvenlik ağınız olur, ancak onlar birkaç yıldır iç sahada galibiyet almakta zorlanıyor.
"Ne olacağını göreceğiz."
Spurs'un zorlukları
Eski Spurs yıldızı Jamie Redknapp, eski menajer Harry'nin oğlu, kulübün 2026 yılında şu ana kadar ligde hiçbir maç kazanamadığı için "kişilik krizi" yaşadığını iddia etti.
Takımın Championship'e düşme tehlikesi olup olmadığı sorulduğunda, "Tabii ki var, 2026'da hiçbir maç kazanamadılar. Berbat oynadılar. Bu takım kişilikten yoksun, kişilik baypasından geçtiler.
"Sence ligde kalacaklar mı? Evet, ama bunu neye dayandırıyorum? Hiçbir şeye. Hiçbir gerçeğe dayanmıyorum, sadece Tottenham olduğu için kalacaklarını hissediyorum" diye itiraf etti Redknapp. "Ama karakterlerini göstermeleri gerekiyor. Hızlı bir şekilde sonuç alması gerekiyor çünkü açıkça çok kötü durumdalar. Ama bir şeyler bulacaklarını ve ligde kalacaklarını düşünüyorum. Ancak bu her yıl böyle devam edemez."
Sırada ne var?
Spurs, bir sonraki maçında Fulham ile karşılaşacak ve ardından Crystal Palace ile bir başka Londra derbisinde mücadele edecek. Tudor, Anfield'a gidip Liverpool ile karşılaşmadan önce acilen puan toplamaya ihtiyaç duyuyor.
