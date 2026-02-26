Henry, sevgili Arsenal'in kuzey Londra'daki rakibi Spurs'u Spurs stadyumunda 4-1 mağlup etmesinin ardından Spurs hakkında görüşlerini açıkladı. Arsenal, ezeli rakibinin evinde üst üste dört maç kazandı ve Henry, bu stadyumun Gunners için hiçbir zaman korku kaynağı olmadığını vurguladı.

Betway'e şunları söyledi: "Yeni stadyuma taşındıklarından beri ne zaman zorlu bir maç oldu ki? İnsanlar bunu zorlu bir maç haline getirmek istediler, ama bana kalırsa Arsenal genellikle bir şeyleri kanıtlamak için oraya gitti ve biz kazandık.

Wolves'a karşı 2-0 önde olup maçı 2-2 berabere bitirmek, kaybetmek gibi hissettirdi ve iki puan kaybettik. Ama her zaman sezonun çok uzun olduğunu söylemişimdir. Wolverhampton maçından sonra çok üzülmedim ve Tottenham'ı yendikten sonra da çok mutlu olmadım.

"Kazanmamız gerekiyordu, ama Tottenham ile son zamanlardaki geçmişimize bakarsanız, orada son dört maçımızı kazandık. Şahsen, evimizde oynayacağımız Chelsea maçı beni daha çok endişelendiriyor."

"Spurs maçında hoşuma giden ve bir süredir görmediğim şey, önde olmak, geri çekilip rakibe topu bırakmak anlamına gelmiyor. Yüksekte kaldık, baskı yaptık ve 96. dakikada bile Martinelli topu geri almak için koştu. Wolves'a karşı 2-0 öndeyken olduğu gibi, kendi ceza sahamın önünde olmak istemiyorum. Spurs'a karşı 2-1 öndeyken, maç bitmiş gibi hissettim. Kendimi güvende hissettim."