"Ne yazık ki o anda gözyaşları aktı": Julian Nagelsmann, Karl'ın sakatlığının nasıl meydana geldiğini açıklıyor

Nagelsmann'a göre Karl, "dört ila altı hafta, belki biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Bu durumda, 20 Temmuz'da, Dünya Kupası finalinin ertesi günü başlayacak olan FC Bayern'in antrenmanlarına da katılamayabilir.

Bu bağlamda bir başka üzücü gelişme de, Bayern'in orta saha oyuncusu Serge Gnabry'nin de Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirmiş olması. 30 yaşındaki oyuncu, Bayern antrenmanında adduktor kasında yırtık yaşadı ve bu sakatlık, sezonunu erken bitirmesine ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşürmesine neden oldu.

Gnabry de bir ikili mücadelede değil, bir şut atarken sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."