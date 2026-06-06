Bild gazetesininaktardığının aksine, sakatlık normal antrenmanın ardından yapılan ekstra antrenmanın son vuruşunda değil, "ortada bir maç sırasında" meydana geldi, diye bildirdi Nagelsmann. Üstelik "nispeten basit bir şut sırasında." FC Bayern'in 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "durumun ciddi olduğunu hemen fark etti. Kısa bir süre sonra maalesef gözyaşları akmaya başladı."
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"Ne yazık ki o anda gözyaşları aktı": Julian Nagelsmann, Karl'ın sakatlığının nasıl meydana geldiğini açıklıyor
Nagelsmann'a göre Karl, "dört ila altı hafta, belki biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Bu durumda, 20 Temmuz'da, Dünya Kupası finalinin ertesi günü başlayacak olan FC Bayern'in antrenmanlarına da katılamayabilir.
Bu bağlamda bir başka üzücü gelişme de, Bayern'in orta saha oyuncusu Serge Gnabry'nin de Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirmiş olması. 30 yaşındaki oyuncu, Bayern antrenmanında adduktor kasında yırtık yaşadı ve bu sakatlık, sezonunu erken bitirmesine ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşürmesine neden oldu.
Gnabry de bir ikili mücadelede değil, bir şut atarken sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."
2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11