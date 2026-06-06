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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

Çeviri:

"Ne yazık ki o anda gözyaşları aktı": Julian Nagelsmann, Karl'ın sakatlığının nasıl meydana geldiğini açıklıyor

Dünya Kupası
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları
L. Karl

Milli takım oyuncusu Lennart Karl (18), ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılamasına neden olan ciddi kas sakatlığını bir gol vuruşu sırasında geçirdi.

Bild gazetesininaktardığının aksine, sakatlık normal antrenmanın ardından yapılan ekstra antrenmanın son vuruşunda değil, "ortada bir maç sırasında" meydana geldi, diye bildirdi Nagelsmann. Üstelik "nispeten basit bir şut sırasında." FC Bayern'in 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "durumun ciddi olduğunu hemen fark etti. Kısa bir süre sonra maalesef gözyaşları akmaya başladı."

  • Nagelsmann'a göre Karl, "dört ila altı hafta, belki biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Bu durumda, 20 Temmuz'da, Dünya Kupası finalinin ertesi günü başlayacak olan FC Bayern'in antrenmanlarına da katılamayabilir.

    Bu bağlamda bir başka üzücü gelişme de, Bayern'in orta saha oyuncusu Serge Gnabry'nin de Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirmiş olması. 30 yaşındaki oyuncu, Bayern antrenmanında adduktor kasında yırtık yaşadı ve bu sakatlık, sezonunu erken bitirmesine ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşürmesine neden oldu.

    Gnabry de bir ikili mücadelede değil, bir şut atarken sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."

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  • 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
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