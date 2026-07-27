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"Ne yazık ki nefretle o kadar kapılmıştınız!" - Gianni Infantino, "en olağanüstü" Dünya Kupası'nın ardından FIFA eleştirmenlerine sert çıktı
Infantino, eleştirilere sert yanıt verdi
Saha içindeki kahramanlıkların yanı sıra saha dışı olaylarla da adeta şekillenen bir turnuvanın ardından Infantino, saldırıya geçmeyi tercih etti. FIFA Başkanı, kişisel Instagram hesabını ve kuruluşun resmi kanallarını kullanarak, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın lojistiğini ve dürüstlüğünü sorgulayan gazetecilere ve eleştirmenlere sert bir tepki gösterdi. Etkinliği birliğin zaferi olarak nitelendiren Infantino, eleştirmenlerin kendi kişisel önyargıları ve gündemleri nedeniyle sporun getirdiği daha geniş kapsamlı neşeyi kaçırdıklarını öne sürdü.
"Çocukların, bebeklerin, büyükanne ve büyükbabaların, ebeveynlerin bu güzel oyun için bir araya gelmesini izlemeyi kaçıran herkese şunu söylemek istiyorum: Maçlar artık bittiği için üzgünüm ve tüm o neşeyi ve birlikteliği kaçırdığınız için üzgünüm," diye yazdı Infantino sert tonlu mesajında. "Nefret ve eleştiriye o kadar kapıldınız ki tüm bunları kaçırdınız, bunun için üzgünüm.
"Kalemlerinin ve kağıtlarının arkasında, ekranlarının arkasında nefret ve yalan söylentiler yayanlara şunu söylemek istiyorum: Siz arka planda otururken, biz FIFA olarak ön saflarda organize ediyor, sıkı çalışıyor ve dünyanın en iyi gösterisini sunuyoruz."
- Getty Images Sport
Vize tartışmaları ve güvenlik konusuna değinmek
Turnuva, İran, Haiti, Senegal ve Fildişi Sahili gibi ülkelerden gelen taraftarlar ve yetkililerin katı ABD vize kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması nedeniyle ciddi seyahat engelleriyle gölgelendi. Somalili hakem Ömer Artan’ın ise hakemlik yapmak üzere ABD’ye girişi engellendi. Ancak Infantino, toplam katılımcı sayısına kıyasla bunların önemsiz sorunlar olduğunu belirtti. Etkinliğe 200'den fazla ülkeden 7 milyon taraftarın katıldığını ve “yüzde 100 güvenlik ve emniyet” rekoruna ulaşıldığını vurgulayan Infantino, şiddetsiz bir ortam yaratma konusundaki kararlılıkları nedeniyle ev sahibi hükümetlere teşekkür etti.
Infantino, “Vize başvurusu reddedilen az sayıdaki kişiden bahsettiniz, ancak dünyanın dört bir yanından vize onayı alan milyonlarca kişiyi göz ardı ettiniz,” diye ekledi. “Çünkü futbol dünyayı birleştirir ve bu yaz bu durum etkileyici bir şekilde kanıtlandı.”
Balogun’un siyasi fırtınasına karşı savunma
Turnuvanın belki de en tartışmalı anı, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ardından otomatik olarak aldığı bir maçlık cezasının sansasyonel bir şekilde kaldırılmasıyla gündeme gelen ABD’li forvet Folarin Balogun’la ilgiliydi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump’ın oyuncunun maçta oynayıp oynayamayacağı konusunda Infantino ile doğrudan görüştüğünü açıklamasından kısa bir süre sonra geldi. UEFA ve Belçika Futbol Federasyonu, iddia edilen siyasi müdahaleyi sorgularken, Infantino ise bu tür disiplin tutarsızlıklarının, bu kadar yoğun küresel denetim altında olmayan büyük ulusal liglerde de yaşandığını hemen vurguladı.
Olaydan doğrudan bahsetmeden başkan şunları kaydetti: “Tartışmaya açık hakem kararları ya da ‘garip’ disiplin kararları – örneğin, hatalı olabilecek kırmızı veya sarı kartlar ya da belirli durumlarda oyuncuların cezalandırılmamasına ilişkin kararlar – dünyanın en büyük liglerinin bazılarında rutin ve yaygın olarak kabul görmektedir.
"Bu uygulamaları benimseyen ülkelerin tam da eleştirenler olması ilginç." Bu gerekçelere rağmen, Norveç Futbol Federasyonu, Trump’ın etkisinin söz konusu olduğu algılanan hata hakkında resmi bir şikayette bulunacağını çoktan teyit etti.
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Meditasyon ve futbolla barış çağrısı
Futbolun geleceğine bakarken Infantino, sesini yüksek çıkaran muhaliflerini bakış açılarını değiştirmeye ve futbolun duygusal gücünü kucaklamaya çağırdı. Uzun manifestosunu, FIFA’yı barışın kaynağı olarak tanımlayarak ve eleştirenlerine manevi ya da duygusal bir netlik aramalarını söyleyerek sonlandırdı.
Infantino, “Zamanını ve enerjisini bizi nefret etmekle harcayanlara sesleniyorum: Lütfen bir an durup düşünün, meditasyon yapın, dua edin ya da bir futbol maçı izleyin ve yüzleri, gözleri, duyguları gerçekten gözlemleyin,” dedi.
“Umarım barışı bulursunuz; biz FIFA olarak barışımızı bulduk ve en olağanüstü FIFA Dünya Kupası’nı düzenleyerek bunu herkese ulaştırıyoruz. Futbol, tüm nefretin üstesinden gelsin. Son olarak, FIFA Başkanı olarak bu şölenin gerçekleşmesine az da olsa katkıda bulunmuş olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Bu harika bir duygu! Herkese sevgilerimle.”
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