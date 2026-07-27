"Ne yazık ki nefretle o kadar kapılmıştınız!" - Gianni Infantino, "en olağanüstü" Dünya Kupası'nın ardından FIFA eleştirmenlerine sert çıktı

Saha içindeki kahramanlıkların yanı sıra saha dışı olaylarla da adeta şekillenen bir turnuvanın ardından Infantino, saldırıya geçmeyi tercih etti. FIFA Başkanı, kişisel Instagram hesabını ve kuruluşun resmi kanallarını kullanarak, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın lojistiğini ve dürüstlüğünü sorgulayan gazetecilere ve eleştirmenlere sert bir tepki gösterdi. Etkinliği birliğin zaferi olarak nitelendiren Infantino, eleştirmenlerin kendi kişisel önyargıları ve gündemleri nedeniyle sporun getirdiği daha geniş kapsamlı neşeyi kaçırdıklarını öne sürdü.

"Çocukların, bebeklerin, büyükanne ve büyükbabaların, ebeveynlerin bu güzel oyun için bir araya gelmesini izlemeyi kaçıran herkese şunu söylemek istiyorum: Maçlar artık bittiği için üzgünüm ve tüm o neşeyi ve birlikteliği kaçırdığınız için üzgünüm," diye yazdı Infantino sert tonlu mesajında. "Nefret ve eleştiriye o kadar kapıldınız ki tüm bunları kaçırdınız, bunun için üzgünüm.

"Kalemlerinin ve kağıtlarının arkasında, ekranlarının arkasında nefret ve yalan söylentiler yayanlara şunu söylemek istiyorum: Siz arka planda otururken, biz FIFA olarak ön saflarda organize ediyor, sıkı çalışıyor ve dünyanın en iyi gösterisini sunuyoruz."



