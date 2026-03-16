"Ne yazık!" - Carlo Ancelotti, Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin Manchester City'ye karşı attığı üç golün ardından ona gönderdiği mesajın ayrıntılarını açıkladı

Ancelotti’nin son övgüsü, İspanya’nın başkentinde görev yaptığı dönemde Uruguaylı oyuncu ile yaptığı efsanevi bahsi akla getiriyor. Ancelotti, “Yıllar önce Fede ile bir bahse girmiştim: Bir sezonda 10 gol atarsa, ben de antrenörlük lisansımı iade edecektim,” diye hatırladı. Valverde'nin sadece yorulmak bilmeyen bir oyuncu olmaktan öte, gerçek bir gol tehdidi haline gelmesiyle bu inanç haklı çıktı. Takım için önemi yadsınamaz; bu sezon neredeyse tüm Avrupa maçlarında forma giydi, tek yokluğu Kairat Almaty'ye karşı kazanılan maçtı ve o maçta yedek kulübesinde kalarak oyuna girmedi.