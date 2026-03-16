"Ne yazık!" - Carlo Ancelotti, Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin Manchester City'ye karşı attığı üç golün ardından ona gönderdiği mesajın ayrıntılarını açıkladı
Bir kaptanın Bernabeu'daki performansı
Valverde, Kylian Mbappé'nin yokluğunda Madrid'in hücum gücüne dair tüm şüpheleri, Manchester City karşısında ilk yarıda attığı tarihi hat-trick ile ortadan kaldırdı. Kaptan kol bandını takan 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştirmek için sadece 42 dakikaya ihtiyaç duydu ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pep Guardiola'nın takımını şaşkına çevirdi. Valverde, sakatlıklar durumunda yer doldurmak için genellikle daha geriye çekilen pozisyonlarda veya sağ bekte oynamasına rağmen, en büyük sahnede golcü kimliğini sergiledi. Bu maçtan önce, orta saha oyuncusu önceki 26 Avrupa maçında gol atamamıştı, bu da Los Blancos'un 3-0 öne geçmesiyle birlikte onun golcü performansını daha da etkileyici hale getirdi.
Ancelotti'nin "Brezilya pasaportu" esprisi
Maçın ardından, eski Real Madrid teknik direktörü Ancelotti, eski oyuncusuyla yaptığı özel bir sohbeti paylaştı. Marca’ya konuşan İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Fede Valverde'ye bir mesaj attım... Ona şöyle dedim: 'Brezilya pasaportunun olmaması ne yazık!'" Tecrübeli teknik direktör, uzun süredir Valverde'nin en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor ve oyuncuyu performansıyla ilgili yüksek riskli meydan okumalarla motive etmesiyle ünlü. Alvaro Arbeloa yönetimindeki mevcut taktik düzen, bu temelden yararlanmaya devam ediyor, zira Valverde, Avrupa kupalarında kulübün en istikrarlı oyuncusu olmaya devam ediyor.
Meşhur gol bahisleri
Ancelotti’nin son övgüsü, İspanya’nın başkentinde görev yaptığı dönemde Uruguaylı oyuncu ile yaptığı efsanevi bahsi akla getiriyor. Ancelotti, “Yıllar önce Fede ile bir bahse girmiştim: Bir sezonda 10 gol atarsa, ben de antrenörlük lisansımı iade edecektim,” diye hatırladı. Valverde'nin sadece yorulmak bilmeyen bir oyuncu olmaktan öte, gerçek bir gol tehdidi haline gelmesiyle bu inanç haklı çıktı. Takım için önemi yadsınamaz; bu sezon neredeyse tüm Avrupa maçlarında forma giydi, tek yokluğu Kairat Almaty'ye karşı kazanılan maçtı ve o maçta yedek kulübesinde kalarak oyuna girmedi.
Manchester'da savunma açısından bariz bir avantaj
Madrid, üç gollük büyük bir avantajla Etihad Stadyumu'na gidiyor, ancak yaralı bir Manchester City'yi durdurmak hâlâ zorlu bir görev. City'nin ilk düdükten itibaren amansız bir hücum başlatması beklendiğinden, Valverde'nin liderlik vasıflarını ve savunma disiplinini yeniden sergilemesi için büyük baskı altında olacak.
