"Ne yaptım ben?!" - Cristiano Ronaldo'ya tekme atması, Real Madrid'in savunma oyuncusunun takımdan uzaklaştırılmasına neden oldu
Ronaldo'nun Real Madrid'de dokunulmaz olması gerekiyordu
Söz konusu müdahale kötü niyetli değildi, ancak onu başını belaya soktu. Santiago Bernabéu’da rekorlar kırdığı dönem boyunca, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo dokunulmaz olarak görülüyordu; ebedi rakibi Lionel Messi de Barcelona’da benzer bir konuma sahipti.
Takım arkadaşları, süperstar oyunculara gereksiz yere sert davranmamaları konusunda teşvik ediliyordu, çünkü onların formda olmaları takımın başarısı için hayati önem taşıyordu. Real'in en son ihtiyacı, Ronaldo'nun bir takım arkadaşından aldığı darbe nedeniyle sahalardan uzak kalmasıydı.
Real Madrid'li takım arkadaşı, Ronaldo'ya 'acımasız' bir müdahaleyle nasıl müdahale etti
Hernando, bir antrenmanda o sınırı aştığını itiraf ediyor. Şu anda Racing Santander’de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Cadena SER’e Real Madrid tarafından dışlanma riskini nasıl göze aldığını şöyle anlattı: “Yanlışlıkla Cristiano’ya tekme attım. Cidden, ayağımı sokmak gibi bir niyetim bile yoktu. Ama onun kesinlikle geleceğini gördüğüm bir pozisyonda yere yattım, o topa hafifçe dokundu ve ben de onun Aşil tendonuna vurdum, bu acımasız bir tekmeydi.
“'Tanrım, ne yaptım ben?' diye düşündüm. O yıl bir daha antrenmana çıkmadım! Sanırım Mart ayı civarıydı, tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum, sezonun sonuna çok az zaman kalmıştı ama o yıl bir daha kadroya çağrılmadım!”
O zamandan beri, Hernando’nun Ronaldo ile antrenman sahasında yaşadığı bu olayın ardından Madrid tarafından tamamen kenara atıldığı iddia ediliyor. O ise bu durumu açıklığa kavuşturmak istedi ve şunları ekledi: “O yıl Cristiano Juventus’a gitti ve ertesi yıl ben de A takım antrenmanlarına geri döndüm. Sonra ‘kariyerini mahveden genç oyuncu’ gibi haberler çıkmaya başladı. Ben de ‘Tanrım, bu iş ne kadar da büyüyor’ diye düşünüyordum.
“Ayrıca bir daha asla A takıma çağrılmadığım, dışlandığım yönünde haberler de çıktı, ama bu bir yalan. O sezonun kalan iki üç ayında bir daha çağrılmadığım doğru, ama ertesi yaz geri döndüm. Aslında, bir sonraki sezon öncesi hazırlıklarında bana güveniyorlardı ve ben sakatlığım nedeniyle gidemedim, ama bana gerçekten güveniyorlardı.”
Hernando, Real Madrid'in süperstarlarıyla geçirdiği zamanın tadını çıkardı
Ronaldo ile yaşadığı unutulabilir bir anın aksine, Hernando Madrid’de ‘Galacticos’la birlikte çalıştığı dönemden pek çok mutlu anıya sahip. Kendisine, Dünya Kupası şampiyonu Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane’ın gözetiminde antrenman yapma fırsatı sunulmuştu.
Hernando bu deneyim hakkında şunları söyledi: “İlk başta inanamıyorsunuz ve üstüne üstlük, Valdebebas'ta onlarla tek bir gün bile antrenman yapmadan ilk kez sezon öncesi hazırlıklarına gittim. Birdenbire kendimi onlarla antrenman yaparken, yemek yerken, otelde günlük hayatı yaşarken buldum ve bana ne olduğunu tam olarak idrak edemeden biraz şok oldum.
“O yıl, onlarla çok antrenman yapmaya başladım ve bunun etkisini fark ettim. Bence, bunun farkında olmadığınız için, belki de bundan gerektiği kadar yararlanamıyorsunuz, çünkü bunu bir tür normal şey olarak görmeye başlıyorsunuz. Oradan ayrıldığımda ve yıllar geçtikçe, buna hak ettiği önemi vermeye başladım.”
Real Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu 41 yaşında hâlâ sahalarda
Eski İspanya U21 milli takım oyuncusu Hernando, 2021 yılında Real Madrid'den ayrıldı ve şu anda İspanya futbolunun ikinci liginde forma giyiyor. Ronaldo, 2018 yılında Real Madrid'den ayrıldı – kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak – ve 41 yaşında Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da hâlâ formda bir performans sergiliyor.
