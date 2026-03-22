"Ne yaptım ben?!" - Cristiano Ronaldo'ya tekme atması, Real Madrid'in savunma oyuncusunun takımdan uzaklaştırılmasına neden oldu

Hernando, bir antrenmanda o sınırı aştığını itiraf ediyor. Şu anda Racing Santander’de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Cadena SER’e Real Madrid tarafından dışlanma riskini nasıl göze aldığını şöyle anlattı: “Yanlışlıkla Cristiano’ya tekme attım. Cidden, ayağımı sokmak gibi bir niyetim bile yoktu. Ama onun kesinlikle geleceğini gördüğüm bir pozisyonda yere yattım, o topa hafifçe dokundu ve ben de onun Aşil tendonuna vurdum, bu acımasız bir tekmeydi.

“'Tanrım, ne yaptım ben?' diye düşündüm. O yıl bir daha antrenmana çıkmadım! Sanırım Mart ayı civarıydı, tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum, sezonun sonuna çok az zaman kalmıştı ama o yıl bir daha kadroya çağrılmadım!”

O zamandan beri, Hernando’nun Ronaldo ile antrenman sahasında yaşadığı bu olayın ardından Madrid tarafından tamamen kenara atıldığı iddia ediliyor. O ise bu durumu açıklığa kavuşturmak istedi ve şunları ekledi: “O yıl Cristiano Juventus’a gitti ve ertesi yıl ben de A takım antrenmanlarına geri döndüm. Sonra ‘kariyerini mahveden genç oyuncu’ gibi haberler çıkmaya başladı. Ben de ‘Tanrım, bu iş ne kadar da büyüyor’ diye düşünüyordum.

“Ayrıca bir daha asla A takıma çağrılmadığım, dışlandığım yönünde haberler de çıktı, ama bu bir yalan. O sezonun kalan iki üç ayında bir daha çağrılmadığım doğru, ama ertesi yaz geri döndüm. Aslında, bir sonraki sezon öncesi hazırlıklarında bana güveniyorlardı ve ben sakatlığım nedeniyle gidemedim, ama bana gerçekten güveniyorlardı.”