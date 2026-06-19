2026 Dünya Kupası, Portekiz için felaket bir başlangıç yaptı. 2016 Avrupa Şampiyonu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında 1-1’lik beraberlikten öteye gidemedi. Özellikle süperstar Ronaldo, unutulacak bir gün geçirdi. Ancak maçın ardından, özellikle takım arkadaşı João Neves, internetteki çok sayıda Ronaldo hayranının öfkesini üstüne çekti.
Çeviri:
"Ne yaparsan yap, o her zaman senden daha iyi olacak": Portekizli takım arkadaşı, Cristiano Ronaldo hakkındaki sözleri nedeniyle şiddetli tepkilerle karşılaştı
Ronaldo’nun taraftarları, sezonun açılış maçındaki utanç verici yenilginin ardından Neves’in aslında zararsız sayılabilecek açıklamalarına pek de sıcak bakmadı. Birçok taraftar, bu sözleri beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen oyuncuya karşı fazla küçümseyici buldu. Kongo karşısında 1-0'lık geçici üstünlüğü sağlayan Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu, son Instagram paylaşımlarının yorum bölümlerinde Ronaldo'ya karşı saygısız davrandığı gerekçesiyle çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazıları ayrıca hakaretamiz ifadeler kullandı. Bir kullanıcı, “Topu Ronaldo’ya paslayın gitsin. Bu kadar basit,” diye yazdı. Bir diğeri ise, “Kardeşim, ne yaparsan yap, o her zaman senden daha iyi olacak,” dedi.
Neves, açılış maçı öncesinde şunları vurgulamıştı: "Cristiano'nun takımımız ve futbol dünyası için neler yaptığını biliyoruz. Hem ondan hem de bizim tarafımızdan, onun bizden biri olduğunu hissediyorum. Bize yardım etmek için burada. Diğerlerinden bir farkı yok." 1-1'lik beraberliğin ardından da 21 yaşındaki oyuncu, efsanevi forvet için yalnızca olumlu sözler sarf etti: "Buraya katkıda bulunmak için geldi. İyi oynadı. Bence tüm takım iyi oynadı."
- Getty Images Sport
Henry, bir olay nedeniyle Ronaldo'yu eleştirdi: "Takımın bir gole ihtiyacı var, senin değil"
Ronaldo’nun Kongo karşısında sergilediği zayıf performans, birçok gözlemcinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle de Dünya Kupası’nda Fox için yorumcu olarak görev yapan Thierry Henry, Portekizli süperstarı hedef aldı.
Bunun sebebi, Francisco Conceicao'nun ortasında Bruno Fernandes'in daha iyi bir pozisyonda beklemesine rağmen Ronaldo'nun araya girip topu almasıydı. CR7'nin ardından yaptığı vuruş ise kalenin yanından dışarıya gitti. "Gol atması gereken takım, sen değilsin. Gol atmak istediği için o pası kendine aldı. Böylece savunma oyuncusu her iki rakibini de göz önünde bulundurabiliyor ve savunması çok daha kolay oluyor. Mesele bu. Bruno Fernandes'in tepkisini gördünüz," dedi Henry.
Portekiz için grup aşaması Salı günü Özbekistan karşısında devam edecek. Özbekistan, Kolombiya ile oynadığı açılış maçını 1-3 kaybetti.
2026 Dünya Kupası: K Grubu Puan Durumu
# Takım Maç S U N Goller Fark Puan 1 Kolombiya 1 1 0 0 3:1 2 3 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 1 0 1 0 1:1 0 1 2 Portekiz 1 0 1 0 1:1 0 1 4 Özbekistan 1 0 0 1 1:3 -2 0