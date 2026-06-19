Ronaldo’nun taraftarları, sezonun açılış maçındaki utanç verici yenilginin ardından Neves’in aslında zararsız sayılabilecek açıklamalarına pek de sıcak bakmadı. Birçok taraftar, bu sözleri beş kez Dünya’nın En İyi Futbolcusu seçilen oyuncuya karşı fazla küçümseyici buldu. Kongo karşısında 1-0'lık geçici üstünlüğü sağlayan Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu, son Instagram paylaşımlarının yorum bölümlerinde Ronaldo'ya karşı saygısız davrandığı gerekçesiyle çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Bazıları ayrıca hakaretamiz ifadeler kullandı. Bir kullanıcı, “Topu Ronaldo’ya paslayın gitsin. Bu kadar basit,” diye yazdı. Bir diğeri ise, “Kardeşim, ne yaparsan yap, o her zaman senden daha iyi olacak,” dedi.

Neves, açılış maçı öncesinde şunları vurgulamıştı: "Cristiano'nun takımımız ve futbol dünyası için neler yaptığını biliyoruz. Hem ondan hem de bizim tarafımızdan, onun bizden biri olduğunu hissediyorum. Bize yardım etmek için burada. Diğerlerinden bir farkı yok." 1-1'lik beraberliğin ardından da 21 yaşındaki oyuncu, efsanevi forvet için yalnızca olumlu sözler sarf etti: "Buraya katkıda bulunmak için geldi. İyi oynadı. Bence tüm takım iyi oynadı."