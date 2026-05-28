Arjantin dengeli bir kadroya sahip olsa da Vinicius, efsanevi kaptanlarına özel bir övgüde bulundu. 38 yaşında olmasına rağmen Messi, rakiplerinin gözünde hâlâ dünyanın en korkulan oyuncusu olmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, hiçbir savunmacının tahmin edemeyeceği bir hareketle tek bir anda maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncuya karşı hazırlık yapmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncuyla karşılaşmanın benzersiz zorluğundan bahseden Vinicius, "O her zaman farklı bir şey getirir; ne yapacağını asla tahmin edemeyiz." diye ekledi.