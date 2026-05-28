"Ne yapabileceğini asla tahmin edemiyorum!" - Vinicius Junior, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'i tahtından indirme hedefinde Lionel Messi'den duyduğu endişeyi itiraf etti

Real Madrid ve Brezilya'nın yıldızı Vinicius Junior, Lionel Messi'nin varlığının Arjantin'i bu yaz Dünya Kupası'nı yeniden kazanma konusunda favorilerden biri haline getirdiğini kabul etti. Brezilya milli takımının kanat oyuncusu, Messi'nin öngörülemez oyun stilinin, ezeli rakiplerine Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunurken hâlâ bir avantaj sağlayabileceğine inanıyor.

  • Vinicius, Arjantin'i favori olarak gösteriyor

    İki Güney Amerika devi arasındaki şiddetli rekabete rağmen Vinicius, Lionel Scaloni'nin takımının gücünü hemen kabul etti; bu takım, ABD, Meksika ve Kanada'da şampiyonluk unvanını korumaya çalışacak.

    CazeTV'ye verdiği röportajda Vinicius, "Ben de [Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak] Arjantin'i seçeceğim, çünkü onlar son şampiyonlar, kendilerine büyük güvenleri var ve Messi var." dedi.

    Messi faktörü Brezilya'yı tedirgin ediyor

    Arjantin dengeli bir kadroya sahip olsa da Vinicius, efsanevi kaptanlarına özel bir övgüde bulundu. 38 yaşında olmasına rağmen Messi, rakiplerinin gözünde hâlâ dünyanın en korkulan oyuncusu olmaya devam ediyor. Brezilyalı oyuncu, hiçbir savunmacının tahmin edemeyeceği bir hareketle tek bir anda maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncuya karşı hazırlık yapmanın ne kadar zor olduğunu vurguladı.

    Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncuyla karşılaşmanın benzersiz zorluğundan bahseden Vinicius, "O her zaman farklı bir şey getirir; ne yapacağını asla tahmin edemeyiz." diye ekledi.

  • Brezilya'nın kupa hasretine son verme çabası

    Vinicius, komşularının oluşturduğu tehdidi ciddiye alsa da, odak noktası 2002'den bu yana ilk kez kupayı Brezilya'ya getirmek. Uluslararası sahnede artık Carlo Ancelotti'nin yönetiminde olan Selecao, 24 yıllık kupa hasretine son vermek ve ünlü sarı formalarına altıncı yıldızı eklemek için can atıyor. Vinicius'un, finale giden zorlu yolda hücumun kilit ismi olması bekleniyor.

    Brezilya, C Grubu'na yerleştirildi ve 13 Haziran'da Fas ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Ardından 19 Haziran'da Haiti ile karşılaşacak ve 24 Haziran'da İskoçya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

    Arjantin'in maç programı

    Şampiyonlar, Vinicius'un övgüyle bahsettiği kadro istikrarından yararlanarak J Grubu'nda yol almaya çalışacak. Arjantin, 17 Haziran Çarşamba günü Arrowhead Stadyumu'nda Cezayir ile oynayacağı maçla şampiyonluk unvanını korumaya resmen başlayacak; ardından 22 Haziran'da AT&T Stadyumu'nda Avusturya ile büyük ilgi çekecek bir karşılaşmaya çıkacak ve 27 Haziran'da Ürdün ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

