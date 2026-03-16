"Ne transfer olurdu ama!" - İskoç efsane, Wrexham'a Liverpool'lu Andy Robertson için olağanüstü bir hamle yapması için çağrıda bulundu

talkSPORT Bet Casino'ya konuşan İskoçya efsanesi Ally McCoist, Robertson'ın yeterince süre alamamasına şaşırdığını dile getirerek bu durumu "bu yıl Liverpool'u çevreleyen gizemlerden biri" olarak nitelendirdi. Eski forvet, savunma oyuncusunun çalışma ahlakı ve kalitesinin sadık bir hayranı olmaya devam ediyor.

"İnanılmaz. Dinleyin, Andy Robertson benim en sevdiğim oyunculardan biri. Ne profesyonel, ne oyuncu," dedi McCoist. Kerkez'in gelmesine rağmen, Robertson sahaya çıktığında "eski Andy" olarak kaldığını ve sol kanatta tam bir adanmışlık ve kalite sergilediğini belirtti. Şöyle ekledi: "Ocak transfer dönemi kapanmadan birkaç gün önce Spurs'a gideceği konuşuluyordu. Bana bu konudaki fikrimi sordular. Ben de 'Liverpool'da daha fazla süre almamasına inanamıyorum' dedim."