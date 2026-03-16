"Ne transfer olurdu ama!" - İskoç efsane, Wrexham'a Liverpool'lu Andy Robertson için olağanüstü bir hamle yapması için çağrıda bulundu
Anfield'ın sadık oyuncusunun azalan rolü
Fırsatların kısıtlı olduğu bir sezonun ardından Robertson’ın Liverpool’daki geleceği giderek daha fazla gündeme geliyor. 2017 yılında Hull City’den transfer edildiğinden beri kulübün başarısının temel taşlarından biri olan 32 yaşındaki oyuncu, ilk 11’deki yerini korumakta zorlanıyor. Bu sezon İskoçya milli takım oyuncusu, Premier Lig’de sadece 18 maça çıkabildi ve toplamda sadece 753 dakika sahada kaldı. 30 maç gününde sadece altı kez ilk 11'de yer alan Robertson, sezonun büyük bir bölümünü yedek olarak geçirdi ve genellikle oyuna sonradan girerek sahaya çıktı. Bu statü değişikliği, yaz transfer döneminde takıma katılan Milos Kerkez'in, kadro sıralamasında tecrübeli oyuncuyu geride bırakmış gibi görünmesiyle gerçekleşti.
McCoist, Liverpool'un 'gizemini' sorguluyor
talkSPORT Bet Casino'ya konuşan İskoçya efsanesi Ally McCoist, Robertson'ın yeterince süre alamamasına şaşırdığını dile getirerek bu durumu "bu yıl Liverpool'u çevreleyen gizemlerden biri" olarak nitelendirdi. Eski forvet, savunma oyuncusunun çalışma ahlakı ve kalitesinin sadık bir hayranı olmaya devam ediyor.
"İnanılmaz. Dinleyin, Andy Robertson benim en sevdiğim oyunculardan biri. Ne profesyonel, ne oyuncu," dedi McCoist. Kerkez'in gelmesine rağmen, Robertson sahaya çıktığında "eski Andy" olarak kaldığını ve sol kanatta tam bir adanmışlık ve kalite sergilediğini belirtti. Şöyle ekledi: "Ocak transfer dönemi kapanmadan birkaç gün önce Spurs'a gideceği konuşuluyordu. Bana bu konudaki fikrimi sordular. Ben de 'Liverpool'da daha fazla süre almamasına inanamıyorum' dedim."
Wrexham rüyası ve Anfield gerçeği
Robertson'ın bir sonraki adımına dair tartışmalar, McCoist'in Wrexham gibi yeni yükselmiş, dikkat çeken bir takımın onun kalibresindeki bir lider için ideal bir hedef olacağını öne sürmesiyle iddialı bir hal aldı. "Yani, Wrexham gibi yeni yükselmiş bir takım olsaydım bu mantıklı olurdu. Ne harika bir transfer olurdu," dedi. Robertson'ın "en üst düzeyde" oynadığını ve Galler kulübünün iddialı projesine paha biçilmez bir deneyim katacağını vurguladı. Ancak McCoist, "Liverpool'dan ayrılmaya hazır olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum," diyerek heyecanı biraz yatıştırdı.
Önemli bir yaz kararı bizi bekliyor
Sezonun son düzlüğüne girilirken, Robertson uzun vadeli geleceğini belirleyecek kritik bir döneme giriyor. Liverpool yoğun bir maç maratonuna giriyor ve kadro rotasyonu ona yerini geri kazanma şansı sunabilir; ancak önemli maçlarda ilk 11’de yer almaması, ayrılacağına dair söylentileri daha da alevlendirebilir. Wrexham açısından ise, herhangi bir transfer girişimi, ligden yükselmeyi garantilemelerine ve bir Premier Lig şampiyonunu Kuzey Galler’e çekebilecek mali imkânlara bağlı olacaktır.
