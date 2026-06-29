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Ne “Tanrı’nın Eli”, ne muhteşem gol, ne de Dünya Kupası zaferi! Peter Shilton, VAR’ın İngiltere ve Diego Maradona için tarihin seyrini nasıl değiştireceğini açıklıyor
Maradona, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere’ye karşı iki gol attı
O yaz, Maradona’nın tüm zamanların en büyükleri arasındaki yeri kesinleşti; ilham verici performanslar sergilemesi sayesinde bu minyon oyun kurucu, en görkemli altın kupayı kucakladı.
Dünya çapındaki manşetler, büyülü ve biraz da tuhaf anlarla doluydu; özellikle ikonik Azteca Stadyumu’nda Three Lions’a karşı oynanan maç, futbol tarihine geçti.
Maradona, o maçın ikinci yarısının başlarında iki gol attı ve her iki gol de efsaneye dönüştü. İlk golünde, yumruğuyla topu Shilton’un başının üzerinden geçirdi – maç hakemleri bunda bir sorun görmedi – ardından muhteşem ikinci golünde, savunma oyuncularını geride bırakarak sahanın yarısını koştu ve kısa sürede “Yüzyılın Golü” olarak anılmaya başlayan golü ağlara gönderdi.
Ancak, modern futbolda kullanılan teknoloji 1980’lerde de mevcut olsaydı, tüm bunlar tarih kitaplarından silinebilirdi. VAR’ın eleştirenleri olsa da, bazı usulsüzlükleri tespit etmeyi başarıyor.
VAR, tarihin akışını nasıl değiştirirdi ve “Tüm Zamanların En İyisi” tartışması
O gün video yardım sistemi devrede olsaydı, İngiltere’nin Arjantin’i yenip Maradona’nın Dünya Kupası’nı kaldırmasını engelleyip engelleyemeyeceği sorusuna yanıt veren eski İngiltere kalecisi Shilton — Lynx Fine Fragrance ve markanın “The Official Makeup” kampanyası kapsamında yaptığı açıklamada — GOAL’a şunları söyledi: “Şey, o zamanlar turnuvayı kazanabileceğimizi düşünüyordum ve sanırım bu yüzden bu konuda uzun süre büyük bir üzüntü duydum.
“VAR olsaydı, bence Arjantinlilerin attığı her iki gol de geçersiz sayılırdı. İkinci golde Glenn Hoddle haksız bir şekilde faul aldı. VAR olsaydı, durum tamamen farklı olurdu.
“Herkesin hoşuna gitmediğini biliyorum ama keşke o gün VAR olsaydı. Kabul etmesi zordu çünkü bence devam edebilirdik, tam da formumuza kavuşmuştuk, harika oyuncularımız vardı ve gerisi, tabiri caizse, tarih oldu.”
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Maradona, dört savunma oyuncusunu geçtikten sonra Shilton’ı çalımlayarak maçtaki ikinci golünü attı; kimse onun ilerleyişini durduramadı. Birinin daha kararlı bir müdahale yapmasını ve bunun sonucunda kaçınılmaz olarak alacağı sarı kartı göze almasını umup ummadığı sorulduğunda Shilton şöyle ekledi: “Buna iki farklı açıdan bakılabilir. Bence İngiltere’de her zaman adil oynamaya hazırız.
“Bence eğer biri onu oyundan çıkarsaydı, yani faul yapsaydı – ki birçok takım bunu yapar, sadece onu oyundan çıkarır – maç videolarını izlerseniz, bizim genellikle bu tür şeyler yapmadığımızı görürsünüz. Bence birçok takım bir oyuncuyu oyundan çıkarırdı.”
İngiltere şu anda Dünya Kupası mücadelesine geri döndü; 2026 kadrosu, Shilton ve arkadaşlarının başaramadığını başarmayı umuyor: en büyük ödülü kazanmak. Thomas Tuchel, takımını son 32 turuna taşıdı; burada DR Kongo ile karşılaşacaklar. Üç Aslanlar’ın somut bir başarıya ulaşmak için verdiği uzun bekleyiş ise 60 yıla ulaştı.
- Lynx
Resmi Maç: 1986 Dünya Kupası'ndaki efsanevi maçın üzerinden 40 yıl geçti
Futbol tarihinin en tartışmalı anının mağduru olan Shilton, nihayet bu konuyu tamamen geride bıraktı. Lynx Fine Fragrance'ın desteğiyle gerçekleştirilen olağanüstü bir uzlaşma gösterisinde Shilton, 1986 FIFA Dünya Kupası'ndaki o meşhur anı temsil eden maskotla el sıkıştı. "The Official Makeup" olarak adlandırılan bu an, Shilton'ın futbol tarihinin en uzun süren tartışması konusunda ilk kez kamuoyu önünde geçmişi geride bırakmasını simgeliyor.
"Resmi Barış" etkinliği, Peter’ın memleketine yakın Chelmsford FC’nin futbol sahasında gerçekleşti. Erkek parfüm markası Lynx ise, markanın 2026 FIFA Dünya Kupası sponsorluğunda yer alan Arjantinli maskotunu, bu tarihi barış için Chelmsford’a kadar uçurdu. Maçın skoru: Shilton x Lynx 1, Kin 0.