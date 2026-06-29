O yaz, Maradona’nın tüm zamanların en büyükleri arasındaki yeri kesinleşti; ilham verici performanslar sergilemesi sayesinde bu minyon oyun kurucu, en görkemli altın kupayı kucakladı.

Dünya çapındaki manşetler, büyülü ve biraz da tuhaf anlarla doluydu; özellikle ikonik Azteca Stadyumu’nda Three Lions’a karşı oynanan maç, futbol tarihine geçti.

Maradona, o maçın ikinci yarısının başlarında iki gol attı ve her iki gol de efsaneye dönüştü. İlk golünde, yumruğuyla topu Shilton’un başının üzerinden geçirdi – maç hakemleri bunda bir sorun görmedi – ardından muhteşem ikinci golünde, savunma oyuncularını geride bırakarak sahanın yarısını koştu ve kısa sürede “Yüzyılın Golü” olarak anılmaya başlayan golü ağlara gönderdi.

Ancak, modern futbolda kullanılan teknoloji 1980’lerde de mevcut olsaydı, tüm bunlar tarih kitaplarından silinebilirdi. VAR’ın eleştirenleri olsa da, bazı usulsüzlükleri tespit etmeyi başarıyor.