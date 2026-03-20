Sky'a verdiği demeçte, eski FC Bayern Münih ve FC Liverpool oyuncusu, kadroda kişisel olarak Köln'den Said El Mala ve Inter Milano'dan Yann Aurel Bisseck'in eksikliğini hissedeceğini belirtti.
Ne sürpriz bir isim! Dietmar Hamann, DFB milli takımının hazırlık maçları için başka bir stoper seçerdi
"Onun nitelikleri hakkında tartışmaya gerek yok. Köln'de her zaman ilk on birde oynamaması, aleyhine bir argüman olarak kullanılmamalı," dedi Hamann, El Mala hakkında sorulduğunda. "Köln formasıyla dokuz gol attı ve performansı sürekli yükselişte. Onu kadroya almamak için hiçbir neden göremiyorum."
Bisseck ise, maçın sonlarında bir gol ihtiyacı duyulursa "forvette oynatılabilecek" bir isim. "Aralık ayından beri Inter'de yeniden ilk 11'in bir parçası. Kafayla çok güçlü ve standart durumların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onu kadroda görmek isterdim," dedi Hamann.
Nagelsmann, El Mala yerine Sane, Schade ve Leweling'i kadroya aldı
Ancak 52 yaşındaki teknik adam, milli takım teknik direktörü Nagelsmann'ın kararlarına genel olarak katılıyor: "Önemli olan iyi oyunculara sahip olmak ve her pozisyonu iki kişiyle doldurmak. Muhtemelen daha kötü kadrolarımız da olmuştu. Kadroda çok yetenekli oyuncular var. Takım ruhu yaratırsanız, harika şeyler olabilir."
DFB teknik direktörü dün Perşembe günü, İsviçre (27 Mart) ve Gana (30 Mart) ile oynanacak hazırlık maçları için kadrosunu açıkladı. Stoper pozisyonunda Jonathan Tah (FC Bayern Münih), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (her ikisi de BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid) ve Malick Thiaw (Newcastle United) Bisseck'in yerine tercih edildi.
Ofansif kanatlarda Nagelsmann, El Mala yerine Leroy Sane (Galatasaray İstanbul), Kevin Schade (FC Brentford) ve Jamie Leweling (VfB Stuttgart) tercih etti.
DFB Takımı, Maç Takvimi: Alman Milli Takımı'nın önümüzdeki maçları
Tarih
Yarışma
Maç
27 Mart Cuma, 20.45
Hazırlık maçı
İsviçre - Almanya
30 Mart Pazartesi, 20.45
Hazırlık maçı
Almanya - Gana
31 Mayıs Pazar, 20.45
Hazırlık maçı
Almanya - Finlandiya
6 Haziran Cumartesi, 20.30
Hazırlık maçı
ABD - Almanya
14 Haziran Pazar, 19:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Curacao
20 Haziran Cumartesi, 22:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Fildişi Sahili
25 Haziran Perşembe, 22:00
2026 Dünya Kupası
Almanya - Ekvador