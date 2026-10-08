Lampard, Manchester City'nin mali usulsüzlüğüne ilişkin son haberleri değerlendirirken temkinli bir yaklaşım sergiledi. Premier League devinin ciddi ihlallerden suçlu bulunmasının ardından kulüp derhal itiraz başvurusunda bulundu. Bağımsız komisyon, City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında birkaç ticari ortakla, kulübün gelirlerini yapay şekilde 830 milyon £ artırmak amacıyla bir 'gizli fonlama planının' parçası olarak 'sahte' sözleşmeler düzenlediğine hükmetti. Ancak City, kararı güvensiz ilan ederken, bunun 'hukuk, ilke ve olgu açısından açık maddi hatalar' içeren yalnızca bir 'görüş' olduğunu söyleyerek masumiyetini kararlılıkla savundu.

Eski İngiltere orta saha oyuncusu, durumun ciddiyetini kabul etti ancak devam eden hukuki sürecin kamuoyu önünde söylenebilecekleri sınırladığını belirtti. Lampard, "Hepimiz haberleri gördük, bu açıkça büyük bir haber, Man City itiraz ediyor" dedi. "Sanırım benim tepkim şu, değil mi? Bir itiraz süreci devam ederken ne söyleyebilirsiniz? Hikâyenin içinde değilim, tamamen dışındayım. Uzun zaman önce, bir yıl boyunca Man City'de oynadım. İtirazın sonucunun ne olacağını bekleyip göreceğiz ve sonrasına bakacağız. Zaman çizelgesi hakkında hiç bilgim yok."