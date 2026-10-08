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'Ne söyleyebilirsiniz?' - Frank Lampard, Coventry'nin teknik direktörü olarak Etihad'da geçirdiği dönemi değerlendirirken Manchester City'nin suçlu bulunması kararına tepki gösterdi
Kararın ardından Lampard temkinli kalmayı sürdürüyor
Lampard, Manchester City'nin mali usulsüzlüğüne ilişkin son haberleri değerlendirirken temkinli bir yaklaşım sergiledi. Premier League devinin ciddi ihlallerden suçlu bulunmasının ardından kulüp derhal itiraz başvurusunda bulundu. Bağımsız komisyon, City'nin 2009-10 ile 2017-18 sezonları arasında birkaç ticari ortakla, kulübün gelirlerini yapay şekilde 830 milyon £ artırmak amacıyla bir 'gizli fonlama planının' parçası olarak 'sahte' sözleşmeler düzenlediğine hükmetti. Ancak City, kararı güvensiz ilan ederken, bunun 'hukuk, ilke ve olgu açısından açık maddi hatalar' içeren yalnızca bir 'görüş' olduğunu söyleyerek masumiyetini kararlılıkla savundu.
Eski İngiltere orta saha oyuncusu, durumun ciddiyetini kabul etti ancak devam eden hukuki sürecin kamuoyu önünde söylenebilecekleri sınırladığını belirtti. Lampard, "Hepimiz haberleri gördük, bu açıkça büyük bir haber, Man City itiraz ediyor" dedi. "Sanırım benim tepkim şu, değil mi? Bir itiraz süreci devam ederken ne söyleyebilirsiniz? Hikâyenin içinde değilim, tamamen dışındayım. Uzun zaman önce, bir yıl boyunca Man City'de oynadım. İtirazın sonucunun ne olacağını bekleyip göreceğiz ve sonrasına bakacağız. Zaman çizelgesi hakkında hiç bilgim yok."
- AFP
Belirsizliğe rağmen Maresca'ya saygı
Eski kulübünün üzerinde dolaşan kara bulutlara rağmen Lampard, meslektaşı Enzo Maresca'ya desteğini vermekte gecikmedi. Eski Chelsea teknik direktörü, bu yaz Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini aldı ve sezona etkileyici bir başlangıç yaptı; 15 puanla Premier League'in zirvesinde yer alıyor. City'nin mevcut yönetimi ile teknik ekibini şimdi, kulübün hukuk mücadelesi manşetleri domine ederken, sahadaki performans seviyesini koruma gibi zorlu bir görev bekliyor.
"Ben olayların içinde değilim," diye açıkladı Lampard, konu bunun City'nin rekabetçi sezonu üzerindeki muhtemel etkisine geldiğinde. "Benim bu işim var ve benim, sorunlarım değil ama üzerinde çalışmam gereken şeyler var; ben de bir teknik direktöre, içinde bulunduğu durum her ne olursa olsun, her zaman saygı duyarım çünkü bilmediğiniz çok şey vardır. Bu açıkça bildiğimiz bir şey ama onlar artık çok büyük bir futbol kulübü, çok kaliteli oyunculardan oluşan büyük bir kadroya sahip, bu yüzden göreceğiz."
Etihad bağlantısının izinde
Lampard'ın Manchester'ın mavi yakasıyla bağı, Premier League tarihinin en sıra dışı bölümlerinden biri olmaya devam ediyor. Temmuz 2014'te, 2015 MLS sezonu öncesinde New York City FC oyuncusu olarak tanıtılmasının ardından orta saha oyuncusu, ilk etapta 2014-15 sezonu için kısa süreli bir kiralık anlaşma olarak sunulan bir düzenlemeyle City'ye katıldı.
Ancak bu geçici anlaşma kısa süre içinde daha uzun bir kalışa dönüştü; Etihad Stadyumu'ndaki dönemi sezonun sonuna kadar uzatıldı. Amerikan kulübüyle resmî bir sözleşme yerine yalnızca bağlayıcı olmayan bir taahhüt imzaladığının ortaya çıkmasıyla birlikte bu durum ciddi tartışma yarattı.
- Getty Images Sport
Son oynadığı yıllar ve emeklilik
Manchester'daki döneminde Lampard, en üst seviyede hâlâ sunacağı çok şey olduğunu kanıtladı. Tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta sekiz gol ve üç asist kaydetti.
Tecrübeli orta saha oyuncusu sonunda New York City FC'ye transfer oldu ve burada Major League Soccer'da iki sezon geçirdi. ABD'deki dönemi verimli geçti; 31 maçta 15 gol attıktan sonra sözleşmesi Kasım 2016'da sona erdi ve birkaç ay sonra futbolu bıraktı.
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