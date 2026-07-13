'Ne olursa olsun' - Jude Bellingham ile Thomas Tuchel arasındaki sevgi-nefret ilişkisi, İngiltere için bir sorun teşkil etmiyor... şimdilik

“Negging” terimi, 2007 yılında Kanadalı flört uzmanı Erik von Markovik tarafından ortaya atıldı. Von Markovik, bu kavramı “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed” (Gizem Yöntemi: Güzel Kadınları Yatağa Atmanın Yolları) adlı erkeklere yönelik manifestosunda ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

“Bir ‘neg’, bir hakaret değil, açıkça ifade edilen olumsuz bir sosyal değer yargısıdır. Bu, bir mendil çıkarıp burnunuzu sümkürmenizle aynı şeydir. Burnunuzu sümkürmenin hakaret edici bir yanı yoktur. Onu açıkça reddetmiş olmuyorsunuz. Ancak aynı zamanda, o da sizin onu etkilemeye çalışmadığınızı hissedecektir. Bu durum, onun nedenini merak etmesine yol açar ve sizi bir meydan okuma haline getirir,” diye yazmıştır (bağlam: Von Markovik’in en son yayınladığı eser, yapay zeka kız arkadaşıyla olan ilişkisini anlatan bir e-kitaptı).

Tuchel’in, belirtmek gerekir ki, Bellingham’ı yatağa atmaya çalıştığı söylenemez. Ancak ona, oldukça ustaca, “negging” yapıyor. Ayıyı kışkırtıyor. Bellingham’ın egosuna ince iğnelemeler yapıyor. Bellingham bir yıldız olmak istiyor. Bellingham bir yıldız olduğunu biliyor. Ancak Tuchel, sözleriyle burada nihai kontrolün kendisinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Tuchel’in Bellingham hakkında söylediği hiçbir şey, en azından bu günlerde, doğası gereği yanlış değil. Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki başarısının, onun “takıma kendini adamasından” ve “takım oyuncusu olma” yeteneğinden kaynaklandığını ima etti. Cumartesi günü onu “dünya klasında” olarak nitelendirdi, ancak “söylenecek başka bir şey yok” dedi. İngiltere’nin açılış maçı öncesine kadar Morgan Rogers’ın Bellingham’ın pozisyonunda ilk 11’de yer alabileceğini öne sürdü.

Tuchel, Bellingham’ı bir süperstar değil, takımın bir parçası olarak göstermek için oldukça ustaca bir anlatı oluşturdu. Bellingham’dan asla tek başına bahsetmiyor. Cumartesi günkü maç sonrası basın toplantısında Bellingham’ın pozisyonu sorulduğunda, yıldız oyuncusunun “sağ 10” pozisyonunda oynadığını kısaca belirtti, ardından konuyu Rogers’a çevirdi.

“Bence Morgan, istediği ve oynayabileceği pozisyonda oynayamadığı için zor bir dönem geçirdi. O benim kilit oyuncularımdan biri ve bugünkü performansından çok, çok memnunum,” dedi Tuchel. “Bugün tüm yedek oyuncularımız gibi o da büyük bir adım attı; özellikle de yeni bir pozisyonda oynayan Morgan için bu kesinlikle mükemmeldi.”