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Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
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Çeviri:

'Ne olursa olsun' - Jude Bellingham ile Thomas Tuchel arasındaki sevgi-nefret ilişkisi, İngiltere için bir sorun teşkil etmiyor... şimdilik

Analysis
İngiltere
J. Bellingham
T. Tuchel
Dünya Kupası
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Videoyu bir kez daha izleyin; röportajcı soruyu yönlendirirken Jude Bellingham’ın cevabını hazırladığını neredeyse görebilirsiniz. Real Madrid’in süperstarı, Cumartesi gecesi Miami’de Norveç’e karşı 2-1’lik zorlu bir galibiyetin ardından, teknik direktörü Thomas Tuchel’in İngiltere’nin performansından “hayal kırıklığına uğradığı” bilgisini az önce almıştı. Bellingham’ın dikkat çekici ve alıntılanmaya değer cevabı ne miydi? “Ne fark eder ki.”

Ve işte böylece, teknik direktör ile yıldız oyuncusu arasındaki sevgi-nefret ilişkisi yeniden alevlendi. Artık sözler yorumlanıyor, yeniden yorumlanıyor ve aşırı derecede analiz ediliyor. Tuchel, Jude’un ne dediği, bunu neden söylediği ve bunun futbol takımı açısından ne anlama geldiği konusunda sürekli sorularla bombardımana tutuluyor.

"O sözleri duydun mu, Thomas?"

"Bu takımı gerçekten seviyor musun, Thomas?"

"Galibiyet için tebrikler, Thomas, ama bence en etkili oyuncun senden nefret ediyor!"

Tamam, son soru biraz abartılı olabilir. Ama asıl mesele şu: Tuchel ve Bellingham kamuoyu önünde atışıyorlar. Tuchel, kötü performans nedeniyle takımı eleştiriyor. Bellingham ise takımı savunuyor. Tuchel, Bellingham’ın her zaman bir takım oyuncusu olmadığını nazikçe ima ediyor. Bellingham ise takımı sırtına alıyor, iki gol atıyor ve maçın bitiminde kendisine serenat yapan beyaz formalı taraftarların denizine bakıyor.

Bu karmaşık bir durum. Ancak Tuchel ve Bellingham’ın birbirlerini gerçekten sevip sevmedikleri önemsiz. Açıkça birbirlerini biraz kışkırtıyorlar. Ama kimin umurunda? İşe yarıyor.

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    Tuchel ayıyı kışkırtıyor

    “Negging” terimi, 2007 yılında Kanadalı flört uzmanı Erik von Markovik tarafından ortaya atıldı. Von Markovik, bu kavramı “The Mystery Method: How to get beautiful women into bed” (Gizem Yöntemi: Güzel Kadınları Yatağa Atmanın Yolları) adlı erkeklere yönelik manifestosunda ayrıntılı bir şekilde ele aldı.

    “Bir ‘neg’, bir hakaret değil, açıkça ifade edilen olumsuz bir sosyal değer yargısıdır. Bu, bir mendil çıkarıp burnunuzu sümkürmenizle aynı şeydir. Burnunuzu sümkürmenin hakaret edici bir yanı yoktur. Onu açıkça reddetmiş olmuyorsunuz. Ancak aynı zamanda, o da sizin onu etkilemeye çalışmadığınızı hissedecektir. Bu durum, onun nedenini merak etmesine yol açar ve sizi bir meydan okuma haline getirir,” diye yazmıştır (bağlam: Von Markovik’in en son yayınladığı eser, yapay zeka kız arkadaşıyla olan ilişkisini anlatan bir e-kitaptı).

    Tuchel’in, belirtmek gerekir ki, Bellingham’ı yatağa atmaya çalıştığı söylenemez. Ancak ona, oldukça ustaca, “negging” yapıyor. Ayıyı kışkırtıyor. Bellingham’ın egosuna ince iğnelemeler yapıyor. Bellingham bir yıldız olmak istiyor. Bellingham bir yıldız olduğunu biliyor. Ancak Tuchel, sözleriyle burada nihai kontrolün kendisinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

    Tuchel’in Bellingham hakkında söylediği hiçbir şey, en azından bu günlerde, doğası gereği yanlış değil. Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki başarısının, onun “takıma kendini adamasından” ve “takım oyuncusu olma” yeteneğinden kaynaklandığını ima etti. Cumartesi günü onu “dünya klasında” olarak nitelendirdi, ancak “söylenecek başka bir şey yok” dedi. İngiltere’nin açılış maçı öncesine kadar Morgan Rogers’ın Bellingham’ın pozisyonunda ilk 11’de yer alabileceğini öne sürdü.

    Tuchel, Bellingham’ı bir süperstar değil, takımın bir parçası olarak göstermek için oldukça ustaca bir anlatı oluşturdu. Bellingham’dan asla tek başına bahsetmiyor. Cumartesi günkü maç sonrası basın toplantısında Bellingham’ın pozisyonu sorulduğunda, yıldız oyuncusunun “sağ 10” pozisyonunda oynadığını kısaca belirtti, ardından konuyu Rogers’a çevirdi.

    “Bence Morgan, istediği ve oynayabileceği pozisyonda oynayamadığı için zor bir dönem geçirdi. O benim kilit oyuncularımdan biri ve bugünkü performansından çok, çok memnunum,” dedi Tuchel. “Bugün tüm yedek oyuncularımız gibi o da büyük bir adım attı; özellikle de yeni bir pozisyonda oynayan Morgan için bu kesinlikle mükemmeldi.”

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    Her iki taraftan da en iyi sonucu elde etmek

    Bellingham, şu ana kadar her şeyi sakinlikle karşıladı ve birbiri ardına sergilediği performanslarla cevap verdi. Bu Dünya Kupası’nda altı gol attı; bunlardan ikisi arka arkaya oynanan eleme maçlarında geldi. Bellingham’dan daha genç yaşta bu başarıya ulaşan tek oyuncu kim mi? 1958’de 17 yaşındayken bunu başaran Pele (ne yazık ki pek bir şey başaramadı!).

    İşte mesele de tam olarak bu. Bu drama oldukça eğlenceli. Alaycı sözler, milyonlarca kez izlenen içerikler ortaya çıkardı (Bellingham’ın Tuchel’in yorumları hakkında konuştuğu bir video, Match of the Day’in resmi X hesabında 20 milyona yaklaşıyor).

    Ancak bu durum, her iki tarafın da en iyi yanlarını ortaya çıkarıyor. Bellingham daha iyi bir oyuncu. Ve takım önceliği zihniyetiyle hareket eden, en büyük yıldızına boyun eğmeyen Tuchel de bir teknik direktör olarak gelişiyor olabilir.

    Kariyerinin tamamını Sir Alex Ferguson’un altında geçirmiş olan ve muhtemelen insan yönetimi konusunda bir iki şey bilen Gary Neville, durumu şu şekilde açıkladı: “Bellingham’ın röportajını gerçekten çok beğendim. Jude Bellingham, bu turnuvadaki her maçın ardından konuştu. Turnuvanın başlarında, İngiltere’nin pek iyi bir performans sergilemediği Gana ile berabere kaldıkları maçın ardından bile, epey eleştiri havada uçuşuyordu.

    "Bence böyle röportajlar yapabilen, teknik direktöre biraz karşılık verebilen çok az sayıda oyuncu var. O da onlardan biri.”

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    Eleştirilere yanıt vermek

    Ancak bu yeni bir kavram değil. Bellingham ve Tuchel neredeyse bir yıldır bunu yapıyorlar. Bellingham bu sezon Real Madrid’de zor anlar yaşadı ve omuz ameliyatından sonra bir türlü formuna kavuşamadı. Rogers onun yerini aldı. Ve bir süreliğine bu haklı bir durumdu. Aston Villa’nın Avrupa Ligi’ni kazandığı süreçte 14 gol attı ve 11 asist yaptı; ayrıca teknik direktöründen sürekli övgü aldı.

    Bu arada Bellingham, teknik direktörü tarafından sürekli eleştiriliyordu. Tuchel, oldukça şaşırtıcı bir dil sürçmesiyle, Bellingham’ın saha içindeki davranışının “itici” olduğunu ima etti. Bu durum, Bellingham’ın İngiltere milli takımında yedek kulübesinde kalacağına dair pek çok spekülasyona ve yorum yazısına yol açtı.

    İngiliz futbol yorumculuğunun önde gelen isimleri – özellikle Alan Shearer ve Jamie Carragher – Bellingham’ın ilk 11’de yer almaması gerektiğini söyledi. Önemli bir gazete, takım uyumuna verdiği darbe o kadar büyüktü ki, Bellingham’ın kadroya hiç alınmaması gerektiğini öne sürdü. Ian Wright onun kadroda yer alması için kefil olsa da, kamuoyu görüşü Rogers’ın lehine eğilmişti.

    Ancak aynı zamanda Tuchel, Bellingham’ın kadroya alınması için ustaca zemin hazırladı. Örneğin, Jordan Henderson’ın kadroya çağrılması, Madrid’in yıldızının kontrol altına alınabileceğinin bir göstergesi gibi görünüyordu (Bellingham’ın Brentford’lu orta saha oyuncusuna hayran olduğu iyi biliniyor).

    Ve performanslar da bunu doğruladı. Bellingham, Hırvatistan karşısında İngiltere’ye kesin üstünlüğü sağlayan kritik bir gol attı; bu, kararlılık ve coşkuyla inşa edilmiş bir hücumdu. Panama karşısında bir gol daha attı, Meksika karşısında iki gol daha kaydetti ve Cumartesi gecesi de iki gol attı. Bellingham, bu turnuvada İngiltere’nin attığı 11 golün yedisinde rol oynadı. Bu, yıldızların Dünya Kupası; Bellingham ise belki de en parlak şekilde ışıldayan isim oldu.

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  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    Kaynama noktası mı?

    Ancak Bellingham’ı bu kadar zorlamanın bir tehlikesi de var. Buradaki risklerden biri, Bellingham’ın kendine özgü bir tavrı olması. O, çoğu yıldız oyuncunun sahip olması gereken türden bir egoya sahip. Kendini biraz abartıyor. Ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar etkili olabileceğini biliyor.

    Bazen bu durum işlerin çığırından çıkmasına neden oluyor. Real Madrid formasıyla oynadığı bir maçta hakeme “siktir git” dedi ve doğrudan kırmızı kart gördü. Geçen yıl İngiltere’nin Senegal ile oynadığı dostluk maçında yenildikten sonra bir içecek soğutucusuna tekme attı ve hakeme öfkesini kaptırdı. Euro 2024’te 95. dakikada beraberlik golünü attıktan sonra Slovakya yedek kulübesine müstehcen bir hareket yaptı.

    Bunların hepsi, eleştirilmesi tamamen haklı olan olgunluktan uzak davranışlardır. Bellingham da bunun farkında.

    “Bazen hakkımda kötü şeyler söylenmesini hak ediyorum. Bunun futbolcu olmanın bir parçası olduğunu biliyorum, hakkımda kötü şeyler söyleyen kimseye kin beslemiyorum,” dedi Hırvatistan galibiyetinin ardından.

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    "Benim de taleplerim var"

    Ancak Cumartesi günü, oyuncu ile süperstar arasındaki ilişkinin en uyumlu haliyle sergilendiği açık bir örnek oldu.

    Garip bir şekilde, bu konuda her iki taraf da övgüyü hak ediyor. Tuchel tavrından ödün vermedi ve sözlerinde pişmanlık duymadı; İngiltere'nin galibiyette pek de iyi oynamadığını düşündüğünü savundu.

    “Gurur duyuyorum ve mutluyum,” dedi Tuchel. “Ama ben aynı zamanda bir futbol antrenörüyüm ve benim de beklentilerim var.”

    Bellingham ise, teknik direktörünün o koşulların getirdiği zorlukları anlamadığını ima etti.

    “Belki de o koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor,” dedi Bellingham. “Bence olumlu bir ortam yaratmaya çalıştık ve son dörde kalırken de buna devam etmeliyiz. Takım arkadaşlarımı ne kadar övsem azdır. Topu havalandırıp binlerce pas yaparak her maçı kazanamazsınız. Bazen kirli de olsa kazanmak zorundasınız.”

    Bellingham’ın hakkını vermek gerekirse, durumu iyi idare etti. Sarı kartla 210 dakika boyunca sahada kalmak zorunda kaldı. Meksika ya da Norveç maçlarından birinde kart görseydi, bir sonraki maçı kaçıracaktı. Tuchel’in uzatmaların bitimine 10 dakika kala onu oyundan almasının ardında, kesinlikle kart görme riskini göze alamayacağı gerçeği yatıyordu.

    Bellingham şikayet edebilirdi, ancak bunun yerine sahadan yavaşça çıktı, seyircilere öpücükler gönderdi, teknik direktörünün elini sıktı ve yedek kulübesinden maçı dikkatle izledi. Tuchel de bu konuda iyi bir iş çıkardı: İki eleme maçında 200 dakikadan fazla hayati süre, iki galibiyet ve hiçbir ceza. Herkes – bir nevi – mutlu bir şekilde evine dönüyor.

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    Arjantin ve bazı hayaletleri kovmak

    Şimdi ise bu ilişkinin gerçekten sınanacağı Arjantin’e geçelim.

    İronik bir şekilde, Albiceleste de İngiltere ile benzer bir durumda. Özellikle iyi bir futbol sergilemiyorlar ve taraftarlarının ve teknik direktörlerinin beklediği seviyenin çok altındalar. Messi elbette goller ve asistler üretti, Julian Alvarez ise nihayet Cumartesi gecesi Kansas City'de Arjantin formasıyla sahneye çıktı. Bunun dışında şampiyonlar zorlanıyor.

    Ancak Arjantin, Bellingham’a seve seve zorluk çıkaracak, mücadeleci bir takım. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero ve Lisandro Martinez, hepsi de “karanlık sanatlar”da ustalaşmış futbolcular. Arjantin, büyük olasılıkla, bunun tam anlamıyla bir futbol maçı olmasını istemeyecek.

    Tekmeleyecek, itecek ve oyunun temposunu düşüreceklerdir. Maçta ivme yakalamak zor olacak. Bu, Bellingham için duygusal açıdan da zor bir maç olabilir. O, La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde bu oyuncularla karşı karşıya gelmişti. Ancak Dünya Kupası yarı finallerinde ortaya çıkan gerçek bir coşku vardır; bu, çok daha dengeli oyuncular için bile bastırılması zor bir duygudur. Bunun kanıtı olarak, 1998’de David Beckham’ın meşhur kırmızı kartına bakmak yeterlidir.

    Şüphesiz, formülü bulan Tuchel’in olumsuz yaklaşımı devam edecek. Bellingham’a fazla sevgi gösterilirse, onu kontrol etmek o kadar kolay olmayabilir. Fazla eleştiri ise işleri tersine çevirebilir. Elbette Bellingham da karşılığında üzerine düşeni yapmak zorunda kalacak.

    İngiltere işleri doğru yaparsa, “ne olursa olsun” kelimesi hiç bu kadar güzel gelmemişti.

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