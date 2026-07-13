Ne olursa olsun! Jude Bellingham ile Thomas Tuchel arasındaki çatışma, ikili arasındaki ‘geçmişe’ rağmen 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere için ‘fırtına koparmaya gerek yok’

Bu olayla ilgili görüşünü paylaşan eski Three Lions savunma oyuncusu Pallister, NetBet Sport aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Geçen gece [Norveç karşısında] harika oynadığımızı söyleyen hiçbir İngiltere taraftarı olduğunu sanmıyorum. Bence bu çok açık.

“Bence harika bir maç değildi. Her iki takım da sıcaktan çok zorlandı. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu anlaması gerekiyor. Jude’un neden böyle söylediğini anlıyorum, çünkü ben de 35 derecelik sıcaklıkta tatildeydim ve o sıcaklıkta güneşlenemedim bile. Tüm zamanımı yüzme havuzunda geçirdim!

“Yani onlar neredeyse 40 dereceye varan sıcaklıklarda oynuyorlar. Tayland’da buna benzer bir sıcaklıkta oynamıştım ve o koşullarda futbol oynamak korkunç bir şey. Hava yok. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bir sprint yapıyorsunuz ve sanki maraton koşmuş gibi hissediyorsunuz. Çok zor. Her iki takım için de şartlar eşit, bunu anlıyorum, ama bence bu durum maçı ve performansı etkiliyor. Sanırım birkaç oyuncu da bunu dile getirdi.

“Tuchel haklı, iyi oynamadık. Bence Jude de haklı. O maçta oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlamak lazım. Bazen sadece nefes almaya çalışırken en yüksek seviyede performans göstermek ve buna dayanmak çok zor. O yüzden bu konuyu fazla abartmamak lazım.

“İkisi arasında muhtemelen biraz geçmiş olduğunu biliyoruz – onu kadroların dışında bıraktı, takımların dışında bıraktı. Bence bir süre için bu, Jude ve İngiltere milli takımı için muhtemelen doğru olan şeydi.

“O teknik direktör, patron; ona karşı çıkmak istemezsiniz. Bence Jude ile olan ilişkilerinin o ilk aşamasında muhtemelen doğru olanı yaptı. Şimdi onun en, en iyi halini görüyoruz.

“O, Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri. İngiltere için muazzam bir katkı sağladı. Goller attı, dünya çapında bir yetenek olduğunu gösterdi ve o takımı sırtlayıp, umarım Dünya Kupası zaferini kutlayabileceğimiz noktaya ulaştırmak için büyük bir hırs ve arzuya sahip.

“Umarım bu olay, bir bardak suda fırtınadan öteye gitmez. Bundan daha fazlasını beklemiyorum. Jude, İngiltere’nin Dünya Kupası tarihine bir galibiyet daha yazmak için can atıyor. Arjantin karşısında ondan yine muazzam bir performans bekliyorum.”