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Ne olursa olsun! Jude Bellingham ile Thomas Tuchel arasındaki çatışma, ikili arasındaki ‘geçmişe’ rağmen 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere için ‘fırtına koparmaya gerek yok’
Tuchel’in kişiliği: Zorlu ama takımın mutlu olmasını istiyor
Bunun olacağına dair herhangi bir işaret yok; Sir Gareth Southgate yönetiminde şekillenen ve takımın arka arkaya iki kez Avrupa Şampiyonası finaline çıkmasını sağlayan, aynı zamanda takımın başına geçen kişiye şövalyelik unvanı kazandıran bu takım ruhu, yeni teknik kadro tarafından korunup daha da geliştiriliyor.
Eski Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih teknik direktörü Tuchel, zorlu bir karakter olsa da, kamuoyu önünde sergilediği tavır ile kapalı kapılar ardındaki kişiliğinin farklı olduğu düşünülmektedir. O, egolara boyun eğmeyecek veya takımın dengesinin bozulmasına izin vermeyecek, ancak başarı için güven ve pozitifliğin hakim olmasını isteyecektir.
Atandığı sırada vaat ettiği akıcı futbol stilini henüz ortaya koyamadı, ancak tartışmaya yer bırakmayacak bir başarı siciline sahip. Kusursuz bir Dünya Kupası eleme kampanyasını yöneten Tuchel’in önderliğindeki İngiltere, şimdi bir başka büyük turnuvada yarı finale yükseldi ve 60 yıldır ilk kez kupa kazanmasına sadece iki maç kaldı.
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İngiltere'nin Norveç'i mağlup etmesinin ardından Tuchel ve Bellingham'ın söyledikleri
Tuchel, Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda kavurucu sıcaklıkta oynanan zorlu çeyrek final mücadelesinde Norveç’i geçmek için sergilenen performans seviyesinden pek de etkilenmemişti. Alman teknik adam, gösterilen “çabayı” takdir etse de takımının “dikkatsiz” oynadığını düşündü.
Bellingham, söz konusu yorumlardan hemen haberdar oldu ve şöyle yanıt verdi: “Evet, neyse. Zorlu bir maçtı, bu yüzden sahada zorlu bir mücadele veren oyunculara düşüncelerimi ve takdirimi sunuyorum.”
Bellingham sözlerine şöyle devam etti: “Belki de Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil.”
Maç sonrası röportajlar çok konuşuldu; Tuchel daha önce Bellingham’ın saha içindeki bazı davranışlarını sorgulamış ve Real Madrid’in bir ‘Galactico’sunun kendi planlarında oynaması gereken rol konusunda hararetli bir tartışma başlatmıştı.
Bellingham, Dünya Kupası finallerinde öne çıkan bir performans sergilemiş ve takımın sembolü haline gelen lider rolünü üstlenirken altı gol kaydetmişti. Maçın heyecanı içinde sarf edilen esprili sözlerden bir anlam çıkarılmalı mı?
Bellingham ve Tuchel: Her ikisinin de değerlendirmelerinde neden haklı oldukları
Bu olayla ilgili görüşünü paylaşan eski Three Lions savunma oyuncusu Pallister, NetBet Sport aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Geçen gece [Norveç karşısında] harika oynadığımızı söyleyen hiçbir İngiltere taraftarı olduğunu sanmıyorum. Bence bu çok açık.
“Bence harika bir maç değildi. Her iki takım da sıcaktan çok zorlandı. İnsanların bunun ne kadar zor olduğunu anlaması gerekiyor. Jude’un neden böyle söylediğini anlıyorum, çünkü ben de 35 derecelik sıcaklıkta tatildeydim ve o sıcaklıkta güneşlenemedim bile. Tüm zamanımı yüzme havuzunda geçirdim!
“Yani onlar neredeyse 40 dereceye varan sıcaklıklarda oynuyorlar. Tayland’da buna benzer bir sıcaklıkta oynamıştım ve o koşullarda futbol oynamak korkunç bir şey. Hava yok. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Bir sprint yapıyorsunuz ve sanki maraton koşmuş gibi hissediyorsunuz. Çok zor. Her iki takım için de şartlar eşit, bunu anlıyorum, ama bence bu durum maçı ve performansı etkiliyor. Sanırım birkaç oyuncu da bunu dile getirdi.
“Tuchel haklı, iyi oynamadık. Bence Jude de haklı. O maçta oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlamak lazım. Bazen sadece nefes almaya çalışırken en yüksek seviyede performans göstermek ve buna dayanmak çok zor. O yüzden bu konuyu fazla abartmamak lazım.
“İkisi arasında muhtemelen biraz geçmiş olduğunu biliyoruz – onu kadroların dışında bıraktı, takımların dışında bıraktı. Bence bir süre için bu, Jude ve İngiltere milli takımı için muhtemelen doğru olan şeydi.
“O teknik direktör, patron; ona karşı çıkmak istemezsiniz. Bence Jude ile olan ilişkilerinin o ilk aşamasında muhtemelen doğru olanı yaptı. Şimdi onun en, en iyi halini görüyoruz.
“O, Dünya Kupası’nın en göze çarpan oyuncularından biri. İngiltere için muazzam bir katkı sağladı. Goller attı, dünya çapında bir yetenek olduğunu gösterdi ve o takımı sırtlayıp, umarım Dünya Kupası zaferini kutlayabileceğimiz noktaya ulaştırmak için büyük bir hırs ve arzuya sahip.
“Umarım bu olay, bir bardak suda fırtınadan öteye gitmez. Bundan daha fazlasını beklemiyorum. Jude, İngiltere’nin Dünya Kupası tarihine bir galibiyet daha yazmak için can atıyor. Arjantin karşısında ondan yine muazzam bir performans bekliyorum.”
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2026 Dünya Kupası: İngiltere’nin bir sonraki maçı Arjantin ile oynayacağı yarı final
Bellingham, Hırvatistan’la oynadıkları açılış maçında elde ettikleri üstünlüğü kaçırdıktan sonra İngiltere’yi yeniden öne geçirdi. Ardından Panama ile oynanan sinir bozucu karşılaşmada skoru açtı ve Azteka Stadyumu’nda Meksika ile oynanan destansı son 16 turu maçında iki gol attı.
Norveç karşısında da bir başka ölümcül ikili gol kaydetti; Tuchel'in takımı bir gol geriden gelip maçı çevirdi ve uzatmalarda galibiyet golünü attıktan sonra yine unutulmaz sevinç gösterileri yaşandı. Üç Aslanlar şimdi Çarşamba günü Atlanta'da Lionel Messi ve son şampiyon Arjantin ile oynayacakları maça hazırlanıyor.
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