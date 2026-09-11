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'Ne olacaksa olur!' - Az konuşan Michael Olise, Bay Umursamaz şovu çalarken son derece sakin kalıyor
Olise sahneye çıktı, Bayern Bodo/Glimt'i ezdi
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Allianz Arena'da Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek başladı. Vincent Kompany'nin takımı, dirençli bir savunma yapan rakibinin düşük bloğunu devre arasından sonra çözdü ve ikinci yarıda cevapsız beş gol atarak sahadan üstün bir galibiyetle ayrıldı.
Skoru Jamal Musiala açarken, Harry Kane, Alphonso Davies ve Michael Olise'nin attığı iki gol üç puanı getirdi.
Bodo/Glimt savunmacısı Odin Bjoertuft, maçın son bölümünde Olise'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve bu da konuk ekip adına kötü geçen geceyi tamamladı.
- Getty Images Sport
Bay Soğukkanlı, ifadesiz bir serinkanlılıkla tepki verdi
İki gollü performansının ardından Olise, maç sonrası her zamanki rahat tavrını yansıtan bir röportaj verdi. Fransa milli takım oyuncusu, az konuşan biri olarak bilinen imajına uygun şekilde, sabır ve taktiksel ayarlamalarla ilgili soruları tam bir sakinlikle geçiştirdi.
Bayern'in bu sezon geride savunma yapan yapılara karşı daha fazla sabra ihtiyaç duyup duymadığı sorulduğunda, kanat oyuncusu klasik bir ifadesiz yanıt verdi.
Olise, "Aynı şekilde oynuyoruz ve ne olursa oluyor" dedi.
Kanat oyuncusu, Kompany'nin devre arasında verdiği basit mesajı açıkladı
Olise, teknik direktör Kompany'nin devre arasında yaptığı herhangi dramatik bir müdahaleyi de küçümsedi. Joshua Kimmich'in direkten dönen topuyla geçen sinir bozucu ilk 45 dakikaya rağmen, soyunma odasındaki mesaj basit ve güven vericiydi.
Kanat oyuncusu, deplasman ekibi yoruldukça maçın doğal olarak açılacağına takımın inanmaya devam ettiğini belirtti.
"Sadece bizim oynadığımız gibi oynamaya devam etmemizi söyledi" diye açıkladı Olise. "Maç açılacaktı ve biz de fırsatlarımızı değerlendirecektik. Öyle de oldu."
- Getty Images Sport
Bayern, Bundesliga deplasmanı öncesinde ivme kazanıyor
Olise, röportajı takımın sahadaki uyumundan duyduğu sessiz memnuniyeti dile getirerek tamamladı. Biri üst köşeye giden harika bir falso vuruş olmak üzere attığı iki isabetli gol, en üst seviyesinde oynayan bir futbolcuyu gözler önüne serdi.
Bayern şimdi pazar günü Bundesliga'da formda Elversberg'e konuk olacağı maçla birlikte yeniden lig mücadelesine odaklanacak.
Olise, "Hepimiz birbirimizin hareketlerini ve birlikte nasıl oynayacağımızı biliyoruz" dedi. "İşlediğinde güzel oluyor. Mutluyuz."
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