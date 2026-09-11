Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi serüvenine Allianz Arena'da Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek başladı. Vincent Kompany'nin takımı, dirençli bir savunma yapan rakibinin düşük bloğunu devre arasından sonra çözdü ve ikinci yarıda cevapsız beş gol atarak sahadan üstün bir galibiyetle ayrıldı.

Skoru Jamal Musiala açarken, Harry Kane, Alphonso Davies ve Michael Olise'nin attığı iki gol üç puanı getirdi.

Bodo/Glimt savunmacısı Odin Bjoertuft, maçın son bölümünde Olise'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve bu da konuk ekip adına kötü geçen geceyi tamamladı.