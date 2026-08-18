'Ne olacağını göreceğiz' - Harry Kane, Bayern Münih'teki müthiş sezonunun ardından 2026 Ballon d'Or şansını değerlendirdi

Kane, Ballon d'Or'u kazanma şansı hakkında kamuoyu önünde konuştu ve sonucu kendi kontrolünün ötesinde gördüğünü, buna rağmen istikrarlı ve üst düzey performanslarla dolu bir sezon geçirdiğini söyledi. Kane, ödülün ağırlığını kabul ederken sonucu hakkında iddialı tahminlerde bulunmaktan kaçındı.

"Yine söylüyorum, geçen sezon ortaya koyduğum performans nedeniyle son derece gururluyum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen sezon harika bir sezon geçirdiğimi biliyorum ama her zaman olduğu gibi, daha önce de söylediğim gibi, odak noktam bu yeni sezon," dedi Kane.

"Ballon d'Or benim elimde değil. Performans ortaya koyma açısından yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonrası oylara, diğer insanlara ve medyaya bağlı. Kontrol edemeyeceğim şeyler. Ne olacağını göreceğiz. Elbette gerçekleşirse inanılmaz olur ama nihayetinde karar verilmesine daha iki ya da üç ay var. Şu anda aklımın bir köşesinde olan bir şey değil."