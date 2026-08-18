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'Ne olacağını göreceğiz' - Harry Kane, Bayern Münih'teki müthiş sezonunun ardından 2026 Ballon d'Or şansını değerlendirdi
Kane'in Bayern Münih'teki rekorlar kıran sezonu
Kane, Almanya’daki sansasyonel döneminde üretken bir forvet olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımladı. 33 yaşındaki yıldız, Bundesliga’da tartışmasız sezonun öne çıkan ismiydi ve lig maratonunu sadece 31 maçta 36 gol ve beş asistle tamamladı. Bu gol sayısı, Kane’in 2025-26 sezonunda Bayern formasıyla ortaya koyduğu performansın bir parçası. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 51 maçta toplam 61 gol attı.
Kane’in kupa hasreti, Bayern’in geçen yıl Bundesliga’yı kazanmasıyla sona erdi ve bu zafer daha fazla başarının da önünü açtı. Bu sezon buna bir Bundesliga şampiyonluğu daha eklenirken, DFB-Pokal ve Almanya Süper Kupası da kazanıldı. İngiltere, Dünya Kupası’nda kupa hasretine son veremese de kaptanı altı gol attı ve turnuvada İngiltere’nin en golcü oyuncusu olarak Gary Lineker’ı geride bıraktı; böylece Ballon d’Or için yarışta kalmayı sürdürdü.
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Performansa odaklanmayı sürdürüyor
Kane, Ballon d'Or'u kazanma şansı hakkında kamuoyu önünde konuştu ve sonucu kendi kontrolünün ötesinde gördüğünü, buna rağmen istikrarlı ve üst düzey performanslarla dolu bir sezon geçirdiğini söyledi. Kane, ödülün ağırlığını kabul ederken sonucu hakkında iddialı tahminlerde bulunmaktan kaçındı.
"Yine söylüyorum, geçen sezon ortaya koyduğum performans nedeniyle son derece gururluyum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen sezon harika bir sezon geçirdiğimi biliyorum ama her zaman olduğu gibi, daha önce de söylediğim gibi, odak noktam bu yeni sezon," dedi Kane.
"Ballon d'Or benim elimde değil. Performans ortaya koyma açısından yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonrası oylara, diğer insanlara ve medyaya bağlı. Kontrol edemeyeceğim şeyler. Ne olacağını göreceğiz. Elbette gerçekleşirse inanılmaz olur ama nihayetinde karar verilmesine daha iki ya da üç ay var. Şu anda aklımın bir köşesinde olan bir şey değil."
Matthäus'tan yüksek sesli destek
Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus, Kane'e güçlü desteğini vererek Bayern'in forvetinin bu yıl Ballon d'Or'u yarıştaki diğer tüm oyunculardan daha fazla hak ettiğinde ısrar etti. 65 yaşındaki isim, Kane'in Bayern'in yurt içindeki hakimiyetine yaptığı katkıyı ve sezonun tamamında formunda tek bir düşüş yaşamadan sergilediği kaliteyi öne çıkardı.
Matthäus, "Benim için Harry Kane, Ballon d'Or'un bir numaralı adayı. Ben sadece bir maça ya da tek bir Dünya Kupası'na değil, yılın tamamına bakarım. Barcelona ile İspanya ligini kazanan ve ardından İspanya ile dünya şampiyonu olan birkaç oyuncu vardı, ancak diğer herkesin açık ara önüne geçen tek bir oyuncu var mıydı? Lamine Yamal özelinde ben buna hayır derim" dedi.
- Getty Images
Uluslararası kupa engeli
Ancak efsanevi orta saha oyuncusu, Avrupa ve dünya sahnesindeki serüvenlerin sona ermesinin ardından Kane'in önündeki engeller konusunda da dürüst davrandı. İngiltere, Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e elendi ve Arjantin turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'in serüveni, şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'e yenilmesinin ardından yarı finalde sona erdi.
"Hem Dünya Kupası'nda hem de Şampiyonlar Ligi'nde finali kaçırmış olması tek dezavantaj," diye nooted Matthäus.
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