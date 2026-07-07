“Ne olacağını asla bilemezsin” - Jordan Pickford’un en önemli üç özelliğinin açıklaması: Efsanevi Lionesses kalecisi Mary Earps, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki 1 numaralı kalecisini değerlendiriyor

Earps, Pickford’u vazgeçilmez kılan belirleyici özellikleri ayrıntılı olarak anlattı. Kaleci, bu Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı tüm maçlarda forma giydi; Hırvatistan’a karşı iki gol yedikten sonra Gana ve Panama karşısında kalesini gole kapattı.

Son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında bir gol yemiş olsa da, formu hâlâ üst düzeyde. "Bence geçen gece inanılmazdı. Turnuvaya biraz zorlu bir başlangıç yaptı; alıştığımız İngiltere'nin Jordan Pickford'u değildi, ama Meksika karşısında inanılmazdı; her ortaya çıktı. Bu yüzden onu en üst sıraya koydum çünkü bence kaleyi gerçekten çok iyi koruyor. Sanırım herkes, hedeften çok uzak ya da çok üstten gelen toplara bile atladığını görüyor ve bence bu, sahadaki varlığının bir parçası. Forvetlerin hata payı konusunda iki kez düşünmelerini sağlamayı seviyor. Bence gerçekten patlayıcı bir oyuncu; en uzun boylu kalecilerden biri değil ama kaleyi gerçekten çok iyi koruyor," diye açıkladı Earps, Sky Sports'a.