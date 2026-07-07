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“Ne olacağını asla bilemezsin” - Jordan Pickford’un en önemli üç özelliğinin açıklaması: Efsanevi Lionesses kalecisi Mary Earps, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki 1 numaralı kalecisini değerlendiriyor
Patlayıcı güç ve turnuva performansı
Earps, Pickford’u vazgeçilmez kılan belirleyici özellikleri ayrıntılı olarak anlattı. Kaleci, bu Dünya Kupası’nda İngiltere’nin oynadığı tüm maçlarda forma giydi; Hırvatistan’a karşı iki gol yedikten sonra Gana ve Panama karşısında kalesini gole kapattı.
Son 32 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında bir gol yemiş olsa da, formu hâlâ üst düzeyde. "Bence geçen gece inanılmazdı. Turnuvaya biraz zorlu bir başlangıç yaptı; alıştığımız İngiltere'nin Jordan Pickford'u değildi, ama Meksika karşısında inanılmazdı; her ortaya çıktı. Bu yüzden onu en üst sıraya koydum çünkü bence kaleyi gerçekten çok iyi koruyor. Sanırım herkes, hedeften çok uzak ya da çok üstten gelen toplara bile atladığını görüyor ve bence bu, sahadaki varlığının bir parçası. Forvetlerin hata payı konusunda iki kez düşünmelerini sağlamayı seviyor. Bence gerçekten patlayıcı bir oyuncu; en uzun boylu kalecilerden biri değil ama kaleyi gerçekten çok iyi koruyor," diye açıkladı Earps, Sky Sports'a.
- Getty Images Sport
Doğrudan dağıtım ve Meksika'da düzenlenen ustalık atölyesi
Pickford, pas dağıtımıyla tanınır. Earps şöyle belirtti: “Topu ne kadar da uzağa atabiliyor! Daha çok direkt oyun açısından bakarsak, bazen İngiltere’yi zor durumlardan kurtarıyor; Harry Kane’i bulmaya çalışıyor, ya topu tutması için ya da sadece baskıyı azaltmak ve biraz alan kazanmak amacıyla. Onu, belki de Ederson gibi incelikli bir kaleciden ziyade, uzun paslara dayalı bir kaleci olarak değerlendiririm. Bana göre bu, oyun planının çok önemli bir parçasıydı; tam olarak PSG’nin topu saha dışına atması gibi değildi, ama kesinlikle oyun planının bir parçasıydı. Bence ilk 25 dakika, saha kazanımı sağlamak, baskıya maruz kalmamak ve Meksika’ya fırsat verecek aptalca hatalar yapmamak içindi.” Son 16 turunda Meksika karşısında iki gol yese de, sergilediği performans turnuvadaki en iyi performansı olarak kabul edildi.
Öngörülemezlik ve savunma direnci
Belirlenen son özellik ise onun eksantrik karakteridir. “Onu izlerken en sevdiğim yanlarından biri de buydu. Ne olacağını asla tam olarak bilemezsiniz. Topu yerde 10 saniye daha tutacak mı, yoksa savunmacılarına sert bir tepki mi gösterecek, bunu asla bilemezsiniz,” dedi Earps. “Ama ben bunu seviyorum. Kalecilerin biraz kişilik sahibi olmasını seviyorum ve bence onda bu özellik bolca var. Ve bence bu, geçen geceki maçta gerçekten ortaya çıktı. Bence savunma oyuncuları da harika bir iş çıkardı. Ama özellikle son 30 dakikada o ve Dan Burn, canlarını dişlerine takarak ortaları karşıladılar ve savunmaya çalıştılar."
- Getty Images
Norveç maçında bundan sonra ne olacak?
İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile oynayacağı zorlu maça hazırlanacak. Pickford, turnuvada şimdiden yedi gol atan Erling Haaland’ı durdurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Bu golcü forvet, son 16 turunda Brezilya’yı 2-1 yenerek elemeyi sağlayan muhteşem bir çift gol attı. Takım, bu hayati maç için ivme kazanmak amacıyla bu hafta yoğun bir programla karşı karşıya.
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