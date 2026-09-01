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“Ne?!” - Man Utd kaptanı Bruno Fernandes, oğlunun Liverpoollu Dominik Szoboszlai'yi ne kadar sevdiğini acı bir şekilde açıkladı
Futbolun amansız rekabetleri gençlikle bulanıklaştı
Manchester United ile Liverpool arasındaki tarihi rekabet, dünya futbolundaki en keskin ve tavizsiz ayrımlardan biri. Bu iki kulüpten birini temsil eden profesyoneller için cepheler nettir. Ancak gençliğin masumiyeti, çoğu zaman köklü kulüp bağlılıklarına pek aldırış etmez.
Kısa süre önce PFA'de Yılın Oyuncular Tarafından Seçilen Oyuncusu ödülünü kazanan United kaptanı Fernandes, kendisini tam da bu ikilemin içinde buldu. Portekizli oyun kurucu, Old Trafford'da modern dönemin kahramanlarından biri olarak statüsünü sağlam biçimde pekiştirdi, ancak kendi evinin de Anfield'daki mevcut orta saha yıldızlarının cazibesine kapılmaktan uzak olmadığı görülüyor.
- Getty Images Sport
Fernandes, oğlunun Szoboszlai'ye olan sevgisine tepki verdi
Fernandes, Beast Mode On Podcast'ın özel bir bölümünde Adebayo Akinfenwa'ya özel olarak konuşurken, oğlunun hayal gücünü şu anda ele geçiren beklenmedik Premier League rakibini açıkladı.
Kendisi de çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan Wycombe Wanderers efsanesi, 11 yaşındaki oğlunun aslında United kaptanını idol olarak gördüğünü itiraf ettikten sonra Fernandes de kendi eğlenceli anısını paylaştı. Portekizli yıldız, evde kısa süre önce yapılan bir futbol oyununda çocuğunun Reds'in tılsımına hayran olduğunu nasıl fark ettiğini anlattı.
Şöyle dedi: "Dün oğlum futbol oynuyordu ve bana Szoboszlai olduğunu söylüyordu. Szoboszlai dediğinde ben de şöyle oldum; 'Ne?!'"
Bireysel ödüllerden önce kişisel standartlar
Fernandes'in sahadaki olağanüstü yaratıcılığı, onun Premier League tarihinin en büyük oyun kurucuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. United'ın başlıca yaratıcı gücü olarak kendini kabul ettiren Portekizli oyuncu, Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'ı geride bırakarak uzun süredir kendilerine ait olan ortak asist rekorunu kırdığı bu tarihi dönüm noktasını değerlendirdi.
Şöyle dedi: "Elbette bu çok özel, uzun yıllardır duran bir rekoru kırmak. Kevin bunu egale etmeyi başarmıştı ve bu benim için inanılmaz bir şeydi. Premier League'deki en yüksek sayım olan 14 ya da 15 asiste ulaştığım gün, benim için bu zaten bir başarıydı."
Fernandes, bireysel dönüm noktalarının peşinden gitmekten ziyade sürekli olarak kendini geliştirmenin hâlâ en büyük hedefi olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi: "Kendime koyduğum şey, kendimin daha iyi bir versiyonu olmak ve başka birini geçmeye çalışmamak. Sonra yaklaştıkça herkes bunun hakkında çok konuşmaya başladı ve siz de ona bakıyorsunuz, bunu görüyorsunuz ama Thierry ve Kevin'ı geçmeye çalışmak hiçbir zaman bir hedef olmadı. Bu oyunumun bir parçası olduğu için gerçekleşti ve ben de çok mutlu oldum. Geçirdiğim sezona sayı olarak bir not vermem ama kişisel olarak çok başarılı bir sezondu."
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