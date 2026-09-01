Fernandes'in sahadaki olağanüstü yaratıcılığı, onun Premier League tarihinin en büyük oyun kurucuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. United'ın başlıca yaratıcı gücü olarak kendini kabul ettiren Portekizli oyuncu, Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'ı geride bırakarak uzun süredir kendilerine ait olan ortak asist rekorunu kırdığı bu tarihi dönüm noktasını değerlendirdi.

Şöyle dedi: "Elbette bu çok özel, uzun yıllardır duran bir rekoru kırmak. Kevin bunu egale etmeyi başarmıştı ve bu benim için inanılmaz bir şeydi. Premier League'deki en yüksek sayım olan 14 ya da 15 asiste ulaştığım gün, benim için bu zaten bir başarıydı."

Fernandes, bireysel dönüm noktalarının peşinden gitmekten ziyade sürekli olarak kendini geliştirmenin hâlâ en büyük hedefi olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi: "Kendime koyduğum şey, kendimin daha iyi bir versiyonu olmak ve başka birini geçmeye çalışmamak. Sonra yaklaştıkça herkes bunun hakkında çok konuşmaya başladı ve siz de ona bakıyorsunuz, bunu görüyorsunuz ama Thierry ve Kevin'ı geçmeye çalışmak hiçbir zaman bir hedef olmadı. Bu oyunumun bir parçası olduğu için gerçekleşti ve ben de çok mutlu oldum. Geçirdiğim sezona sayı olarak bir not vermem ama kişisel olarak çok başarılı bir sezondu."