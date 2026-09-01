24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Beast Mode Bruno FernandesGOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

“Ne?!” - Man Utd kaptanı Bruno Fernandes, oğlunun Liverpoollu Dominik Szoboszlai'yi ne kadar sevdiğini acı bir şekilde açıkladı

B. Fernandes
M. United
D. Szoboszlai
Liverpool
Premier Lig

PFA Yılın Oyuncular Tarafından Seçilen Oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından yalnızca Beast Mode Podcast'te konuşan Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, oğlunun en sevdiği futbolcuyla ilgili çok komik bir hikâye anlattı. Sunucu ve çocukluk döneminden beri Liverpool taraftarı olan Adebayo Akinfenwa ile sohbetinde Portekizli oyun kurucu, kendi çocuğunun Manchester United yerine Liverpool orta saha oyuncusu Dominik Szoboszlai'yi örnek almak istemesini öğrendiğinde yaşadığı şaşkınlığı itiraf etti. Fernandes ayrıca Premier League tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olma gururunu da anlattı.

  • Futbolun amansız rekabetleri gençlikle bulanıklaştı

    Manchester United ile Liverpool arasındaki tarihi rekabet, dünya futbolundaki en keskin ve tavizsiz ayrımlardan biri. Bu iki kulüpten birini temsil eden profesyoneller için cepheler nettir. Ancak gençliğin masumiyeti, çoğu zaman köklü kulüp bağlılıklarına pek aldırış etmez.

    Kısa süre önce PFA'de Yılın Oyuncular Tarafından Seçilen Oyuncusu ödülünü kazanan United kaptanı Fernandes, kendisini tam da bu ikilemin içinde buldu. Portekizli oyun kurucu, Old Trafford'da modern dönemin kahramanlarından biri olarak statüsünü sağlam biçimde pekiştirdi, ancak kendi evinin de Anfield'daki mevcut orta saha yıldızlarının cazibesine kapılmaktan uzak olmadığı görülüyor.


    • Reklam
  • Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Fernandes, oğlunun Szoboszlai'ye olan sevgisine tepki verdi

    Fernandes, Beast Mode On Podcast'ın özel bir bölümünde Adebayo Akinfenwa'ya özel olarak konuşurken, oğlunun hayal gücünü şu anda ele geçiren beklenmedik Premier League rakibini açıkladı.

    Kendisi de çocukluğundan beri Liverpool taraftarı olan Wycombe Wanderers efsanesi, 11 yaşındaki oğlunun aslında United kaptanını idol olarak gördüğünü itiraf ettikten sonra Fernandes de kendi eğlenceli anısını paylaştı. Portekizli yıldız, evde kısa süre önce yapılan bir futbol oyununda çocuğunun Reds'in tılsımına hayran olduğunu nasıl fark ettiğini anlattı.

    Şöyle dedi: "Dün oğlum futbol oynuyordu ve bana Szoboszlai olduğunu söylüyordu. Szoboszlai dediğinde ben de şöyle oldum; 'Ne?!'"

  • Bireysel ödüllerden önce kişisel standartlar

    Fernandes'in sahadaki olağanüstü yaratıcılığı, onun Premier League tarihinin en büyük oyun kurucuları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. United'ın başlıca yaratıcı gücü olarak kendini kabul ettiren Portekizli oyuncu, Thierry Henry ile Kevin De Bruyne'ı geride bırakarak uzun süredir kendilerine ait olan ortak asist rekorunu kırdığı bu tarihi dönüm noktasını değerlendirdi.

    Şöyle dedi: "Elbette bu çok özel, uzun yıllardır duran bir rekoru kırmak. Kevin bunu egale etmeyi başarmıştı ve bu benim için inanılmaz bir şeydi. Premier League'deki en yüksek sayım olan 14 ya da 15 asiste ulaştığım gün, benim için bu zaten bir başarıydı."

    Fernandes, bireysel dönüm noktalarının peşinden gitmekten ziyade sürekli olarak kendini geliştirmenin hâlâ en büyük hedefi olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi: "Kendime koyduğum şey, kendimin daha iyi bir versiyonu olmak ve başka birini geçmeye çalışmamak. Sonra yaklaştıkça herkes bunun hakkında çok konuşmaya başladı ve siz de ona bakıyorsunuz, bunu görüyorsunuz ama Thierry ve Kevin'ı geçmeye çalışmak hiçbir zaman bir hedef olmadı. Bu oyunumun bir parçası olduğu için gerçekleşti ve ben de çok mutlu oldum. Geçirdiğim sezona sayı olarak bir not vermem ama kişisel olarak çok başarılı bir sezondu."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Bölümün tamamını izleyin

    Beast Mode On Podcast’in tüm bölümlerine resmî YouTube kanalı üzerinden göz atabilirsiniz.

    Tam bölümleri ayrıca Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz.

Premier Lig
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier Lig
Everton crest
Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN