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'Ne makine ama!' - Jude Bellingham, tarihi Dünya Kupası rekorunun ardından İngiltere'de Yılın Oyuncusu seçildi
Madrid süperstarına üst üste ödüller
Real Madrid orta saha oyuncusu Bellingham, etkileyici milli takım performansının ardından yapılan halk oylamasında zirvede yer alarak üst üste ikinci kez İngiltere Erkekler Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu ödül, kısa süre içinde kendisini milli takımın tartışmasız kalbi olarak kabul ettiren bir oyuncu için son derece anlamlı bir takdir niteliği taşıyor.
Bu onura ilişkin konuşan orta saha oyuncusu, İngiltere taraftarlarının süregelen desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bellingham, "Harika hissettiriyor" dedi. "Açıkçası, taraftarlar tarafından yeniden takdir görmek büyük bir onur. Ülkeniz için oynarken düşündüğünüz bir şey değil ama geçirdiğimiz harika yaz için güzel bir küçük ek oldu."
- AFP
Dünya sahnesinde rekorlar kırıyor
Bellingham'ın yılı, 2026 Dünya Kupası'nda gol önündeki bitirici yönüyle tanımlandı; burada yedi kez ağları sarsarak bir İngiliz oyuncunun tek bir turnuvada attığı en fazla gol rekorunu kırdı. Tarihi kampanyasında, son 16 turunda Meksika'ya karşı alınan kaotik 3-2'lik galibiyette belirleyici bir duble ve ardından çeyrek finalde Norveç'e karşı bir duble daha yer aldı.
Her ne kadar İngiltere, Arjantin karşısında yarı finalde kıl payı ve can yakıcı bir şekilde elense de, Bellingham takımın turnuvayı iyi bir notla kapatmasını sağladı. İngiltere, bol gollü play-off maçında Fransa'yı 6-4 yenerek üçüncü oldu ve böylece Dünya Kupası tarihinde yurt dışında düzenlenen turnuvalardaki en iyi derecesine ulaştı. Turnuva boyunca Bellingham, büyük maçların oyuncusu olduğunu kanıtladı ve Thomas Tuchel'in takımında baskının en yüksek olduğu anlarda sürekli olarak sahneye çıktı.
Tuchel, İngiltere'nin "Makine"sine övgü yağdırdı
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ödülün açıklanmasının ardından orta sahadaki maestrosuna övgüler yağdırdı. Bellingham'ın gelişimini sürdürmesine nezaret eden Alman teknik adam, zorlu yaz programı boyunca oyuncunun psikolojik gücünü ve fiziksel performansını öne çıkardı.
Tuchel, Bellingham'ın etkisini değerlendirirken, "Bence o turnuvanın oyuncularından biriydi, sadece bizim için değil tüm turnuva için. Tam potansiyelini ortaya koydu; nasıl bir rekabetçi olduğunu ve nasıl bir makine olduğunu görebiliyordunuz" dedi. Teknik direktör, oyuncunun mentalitesine dair sözlerini şöyle sürdürdü: "Baskı altında adeta gelişiyor, bu anları seviyor, bu sahneleri seviyor ve bu da onun en iyi yönlerini ortaya çıkarıyor."
- Getty Images Sport
Odak, Uluslar Ligi sınavına kayıyor
Bireysel ödüllerin netleşmesinin ardından Bellingham ve takım arkadaşları şimdi UEFA Uluslar Ligi'nde yeniden rekabetçi maçlara dönmeye hazırlanıyor. İngiltere, cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda dünya şampiyonu İspanya ile dev bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.
İspanya maçının ardından İngiltere, turnuvadaki kalan fikstürlerine odaklanacak. Bu fikstürler arasında Hırvatistan ve Çekya'ya karşı iki maç da bulunuyor. Tuchel'in Dünya Kupası sırasında yakalanan ivmenin üzerine koymak istemesi nedeniyle bu maçlar kritik önem taşıyacak.
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