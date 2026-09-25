'Ne makine ama!' - Jude Bellingham, tarihi Dünya Kupası rekorunun ardından İngiltere'de Yılın Oyuncusu seçildi

Real Madrid orta saha oyuncusu Bellingham, etkileyici milli takım performansının ardından yapılan halk oylamasında zirvede yer alarak üst üste ikinci kez İngiltere Erkekler Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Bu ödül, kısa süre içinde kendisini milli takımın tartışmasız kalbi olarak kabul ettiren bir oyuncu için son derece anlamlı bir takdir niteliği taşıyor.

Bu onura ilişkin konuşan orta saha oyuncusu, İngiltere taraftarlarının süregelen desteği için teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bellingham, "Harika hissettiriyor" dedi. "Açıkçası, taraftarlar tarafından yeniden takdir görmek büyük bir onur. Ülkeniz için oynarken düşündüğünüz bir şey değil ama geçirdiğimiz harika yaz için güzel bir küçük ek oldu."