"Ne maçtı ama!" - Robert Lewandowski, Chicago Fire ile Vancouver Whitecaps arasındaki iptal edilen MLS karşılaşmasına rağmen Bayern Münih efsanelerinin yeniden bir araya gelmesi üzerine Thomas Müller ile şakalaştı

Saha içindeki mücadeleden mahrum kalmalarına rağmen, bu iki Avrupa futbol ikonu stadyum dışında bir araya geldi ve bu buluşmayı kendi Instagram hesaplarında paylaştı. Lewandowski, maçın iptal edilmesini şakayla karışık bir şekilde ele alarak, “Bugünkü maç neydi ama! Seni görmek harikaydı, Thomas Müller,” diye yazdı.

Müller, eski forvet partnerine kendi sosyal medya hesaplarından hemen yanıtverdi. Instagram gönderisine “Çocuklar şehre geri döndü” diye yazan Müller, X’te ise “Umduğumuz gibi bir buluşma olmadı ama yine de keyifliydi. Her zaman bir zevk @_rl9 – Ekim’de tekrar görüşürüz!!!” diye ekledi.



