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"Ne maçtı ama!" - Robert Lewandowski, Chicago Fire ile Vancouver Whitecaps arasındaki iptal edilen MLS karşılaşmasına rağmen Bayern Münih efsanelerinin yeniden bir araya gelmesi üzerine Thomas Müller ile şakalaştı
Orman yangını dumanı, ilk gösterimi erteledi
Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle Whitecaps ile oynanacak iç saha maçı iptal edilince, Lewandowski'nin Fire formasıyla ilk maçı ertelendi. Bu erteleme, taraftarların Polonyalı forvetin eski Bayern Münih takım arkadaşı Müller ile ilk karşılaşmasını izleme fırsatını elinden aldı. Major League Soccer yetkilileri, Soldier Field'daki maçı nihayet 6 Ekim'e ertelemeye karar verdi.
Efsaneler birbirlerine esprili paylaşımlar yapıyor
Saha içindeki mücadeleden mahrum kalmalarına rağmen, bu iki Avrupa futbol ikonu stadyum dışında bir araya geldi ve bu buluşmayı kendi Instagram hesaplarında paylaştı. Lewandowski, maçın iptal edilmesini şakayla karışık bir şekilde ele alarak, “Bugünkü maç neydi ama! Seni görmek harikaydı, Thomas Müller,” diye yazdı.
Müller, eski forvet partnerine kendi sosyal medya hesaplarından hemen yanıtverdi. Instagram gönderisine “Çocuklar şehre geri döndü” diye yazan Müller, X’te ise “Umduğumuz gibi bir buluşma olmadı ama yine de keyifliydi. Her zaman bir zevk @_rl9 – Ekim’de tekrar görüşürüz!!!” diye ekledi.
Bayern’in efsanevi ikilisi anıldı
Bu buluşma, ikilinin 2014 ile 2022 yılları arasında Bayern’de birlikte geçirdikleri ve sayısız kupa kazandıkları sekiz sezon boyunca kurdukları yıkıcı ortaklığa geri götürdü. O altın çağda Müller, forvet oyuncusuna Bundesliga’da 42 asist yaparak Lewandowski’nin Alman devi için tüm turnuvalarda 344 gol atmasına yardımcı olmuştu.
Forvetin daha sonra Barcelona’ya transfer olmasının ardından sürdürdükleri yakın bağ, şimdi de ikilinin yeni lig rakipleri olarak karşı karşıya geleceği Amerika Birleşik Devletleri’nde devam ediyor.
- Getty Images Sport
Ekim ayında ertelenen maç bizi bekliyor
Chicago bölgesindeki tehlikeli hava kalitesinin yol açtığı aksaklığın ardından, her iki takım da artık normal sezon maçlarına yeniden odaklanmak zorunda. Sezonun gerginlik seviyesi artarken, Whitecaps, Batı Konferansı’nın üst sıralarındaki konumunu korumak için güçlü formunu sürdürmek zorunda.
Bu arada, Fire teknik ekibi, Lewandowski’nin fiziksel kondisyonunu ve maç formunu yöneterek, bir sonraki maçta gecikmeli olarak gerçekleşecek ilk maçına tam olarak hazır olmasını sağlamakla görevli.
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