"Ne maçtı ama!" - Blake Lively ve Ryan Reynolds, Chelsea'ye karşı dramatik bir mağlubiyetin ardından Wrexham FA Cup'ın üzüntüsünü gülümsemeyle karşıladı

Racecourse'da eğlenceli bir maç boyunca kocasına sarılan Lively, tutkulu taraftarlar evlerine döndükten sonra sahada selfie çekerken Reynolds'ın yüzüne bir gülümseme kondurmayı ihmal etmedi. O, şu mesajla birlikte bir fotoğraf paylaştı: "Ne maçtı ama!"

Lively, daha önce Reynolds ve Mac'in Wrexham'da yaptıkları işi övmüş ve kulübü National League'den Premier League'e yükselterek büyük bir başarıya imza atmışlardı.

2025'te League One'dan yükselmenin garantilenmesinin ardından şunları söyledi: "@wrexham_afc tüm şehre, uzaklardan gelen herkese, sahada ve saha dışında, saha görevlilerinden görevlilere, hediyelik eşya dükkanından PT'ye, forma yöneticilerinden kendi kendilerini seçen tezahürat yazarlarına kadar herkese teşekkür ederim. Dün tarih sadece sizinle değil, sizin sayenizde yazıldı.

"Bana ve sevdiklerime, genellikle ailelere ayrılan bir şekilde gösterdiğiniz sıcaklık ve kucaklamayı her zaman takdir edeceğim. Tutkunuz ve coşkunuzun şiddeti sihirli. Unutulmaz bir gün için teşekkürler. Ve her gün hayatımızın önemli bir parçası olduğunuz için.

“Tüm takıma, ailelerine ve tek ve eşsiz Phil Parkinson'a tebrikler. Bize imkansız hayallerin gerçekten gerçekleşebileceğini gösterdiniz.

“@robmcelhenney & @vancityreynolds benim en sevdiğim “çılgınlar, uyumsuzlar, isyancılar, sorun çıkaranlar, kare deliklere yuvarlak çivi gibi... olayları farklı görenler”. Bana, ailene ve pek çok kişiye sağladığın topluluk ve coşku için teşekkür ederim.”

