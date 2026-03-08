Getty/GOAL
Çeviri:
"Ne maçtı ama!" - Blake Lively ve Ryan Reynolds, Chelsea'ye karşı dramatik bir mağlubiyetin ardından Wrexham FA Cup'ın üzüntüsünü gülümsemeyle karşıladı
- Getty Images Sport
Reynolds & Mac, FA Kupası'nın efsanevi karşılaşması için yarış pistinde
Reynolds, eşi ve ortak sahibi Rob Mac ile birlikte Kuzey Galler'e geri döndü ve Batı Londra'nın ağır toplarıyla epik bir karşılaşmaya çıktı. Bu sezon FA Cup'ta Nottingham Forest'ı yenerek dikkatleri üzerine çeken Wrexham, bir başka devleri daha yenebileceğinden emindi.
Deadpool aktörü Reynolds, Forest'ı penaltı atışlarında yendiklerini izledi ve 120 dakika boyunca gerginlik doruk noktasına ulaşırken, Mac ile birlikte koltuklarında oturmakta zorlanarak VIP locasında yine canlı bir varlık gösterdi.
VAR, Wrexham'a Premier Lig devi Chelsea karşısında hiçbir iyilik yapmadı.
Wrexham, Sam Smith ve Callum Doyle'un golleriyle Chelsea karşısında iki kez öne geçti, ancak talihsiz bir şekilde geriye düştü ve uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında George Dobson'ın VAR incelemesi sonucunda sarı kartının kırmızıya çevrilmesiyle 10 kişi kaldı.
Wrexham'ın Şampiyona maçlarında kullanılmayan teknoloji, uzatmalarda da devreye girdi ve Lewis Brunt'un 3-3'lük beraberliği sağlayacak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Red Dragons, kupadaki macerasını sonlandırarak, rekorunu genişletecek dördüncü üst üste terfiye odaklanma fırsatı buldu, ancak Şampiyonlar Ligi adaylarını zorlayan Wrexham kampında hakim olan duygu, hayal kırıklığı değil, gururdu.
Reynolds, Wrexham'ın yakın tarihindeki bir başka unutulmaz akşama tanık olduktan sonra, kulübün 2021'in başlarında tamamlanan çarpıcı devralma işleminden bu yana kat ettiği uzun yolu vurgulayarak X'te şu mesajı paylaştı: "Üç yıl önce bu hafta, Maidenhead United ile berabere kaldık. Bugün ise Chelsea'yi uzatmalara götürdük. Wrexham'ın bugünkü performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum."
Lively, Reynolds ile birlikte Wrexham macerasına tümüyle kendini adadı.
Racecourse'da eğlenceli bir maç boyunca kocasına sarılan Lively, tutkulu taraftarlar evlerine döndükten sonra sahada selfie çekerken Reynolds'ın yüzüne bir gülümseme kondurmayı ihmal etmedi. O, şu mesajla birlikte bir fotoğraf paylaştı: "Ne maçtı ama!"
Lively, daha önce Reynolds ve Mac'in Wrexham'da yaptıkları işi övmüş ve kulübü National League'den Premier League'e yükselterek büyük bir başarıya imza atmışlardı.
2025'te League One'dan yükselmenin garantilenmesinin ardından şunları söyledi: "@wrexham_afc tüm şehre, uzaklardan gelen herkese, sahada ve saha dışında, saha görevlilerinden görevlilere, hediyelik eşya dükkanından PT'ye, forma yöneticilerinden kendi kendilerini seçen tezahürat yazarlarına kadar herkese teşekkür ederim. Dün tarih sadece sizinle değil, sizin sayenizde yazıldı.
"Bana ve sevdiklerime, genellikle ailelere ayrılan bir şekilde gösterdiğiniz sıcaklık ve kucaklamayı her zaman takdir edeceğim. Tutkunuz ve coşkunuzun şiddeti sihirli. Unutulmaz bir gün için teşekkürler. Ve her gün hayatımızın önemli bir parçası olduğunuz için.
“Tüm takıma, ailelerine ve tek ve eşsiz Phil Parkinson'a tebrikler. Bize imkansız hayallerin gerçekten gerçekleşebileceğini gösterdiniz.
“@robmcelhenney & @vancityreynolds benim en sevdiğim “çılgınlar, uyumsuzlar, isyancılar, sorun çıkaranlar, kare deliklere yuvarlak çivi gibi... olayları farklı görenler”. Bana, ailene ve pek çok kişiye sağladığın topluluk ve coşku için teşekkür ederim.”
Wrexham 2025-26 fikstürü: Kırmızı Ejderhalar yükselişini sürdürüyor
Chelsea gibi takımlarla rekabet edebileceklerini kanıtlayan Wrexham'ın şimdi karşı karşıya olduğu zorluk, 2026-27 sezonunda her hafta bu kalibrede rakiplerlekarşılaşmalarını sağlamak.
Parkinson'ın takımı, Championship tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve son play-off pozisyonunu dolduruyor. Önlerinde birkaç önemli maç var: önce aynı şekilde yükselme umudu olan Hull City ile evlerinde karşılaşacaklar, ardından da Galler'deki rakibi Swansea ile derbi maçı oynayacaklar. Reynolds ve Mac, bu maçta yorumculuk yapmaya hazırlar.
Reklam