"Ne kadar sevsem de, bu kesinlikle sarı kartlık bir durum!" diye haykırdı hakem uzmanı Patrick Ittrich, MagentaTV'de maçın henüz çeyrek saati dolmadan hakem Slavko Vincic'in yaklaşımına tepki gösterdi.
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"Ne kadar sevsek de!" Dünya Kupası finalinde Arjantin'in İspanya'ya yaptığı fauller nedeniyle hakemlere tepki
Geçen sezonun ardından uzun kariyerine son veren Ittrich, Vincic’ten Güney Amerikalıların sert oyun tarzına ilişkin net bir sinyal gelmemesini eleştirdi ve Sloven hakemin benimsediği yaklaşım nedeniyle final maçının erken bir aşamada kontrolünden çıkabileceğinden endişe duydu.
Ne olmuştu? Alexis Mac Allister, orta çizgi hizasında kanatta Dani Olmo’ya iki ayağıyla sert bir kayma hareketiyle kötü bir şekilde çarpmıştı, ancak hareketin açık olmasına rağmen kart görmemişti. Olmo acı içinde yerde yuvarlandı, ancak oyuna devam edebildi.
Alexis Mac Allister daha önce sarı kart görmüş olmalıydı
Bu, Vincic’in açıkça yanlış karar verdiği ilk tartışmalı an değildi. Maçın yedinci dakikasında, Rodri ile yaptığı çifte pasın ardından Pedro Porro, Arjantin’in ceza sahası içinde boş pozisyonda ve şut atmaya hazır durumdaydı; ancak Mac Allister, Arjantinli oyuncunun topa yönelme niyeti olmadığı halde, ona tutunarak düşürdü.
"Bunu görmezden mi geliyor?" diye sordu şaşkın ZDF yorumcusu Oliver Schmidt ve o da Mac Allister'ın Porro'ya yaptığı faulü eleştirdi. Mac Allister’ın dahil olduğu ikinci pozisyonda da Schmidt şaşkınlığını gizleyemedi ve Albiceleste’ye karşı kaybedilen yarı final maçının ardından Thomas Tuchel’in yaptığı açıklamaya atıfta bulundu; Alman teknik adam, hakem performansından adeta dehşete düşmüş ve neredeyse hiçbir Arjantinli oyuncunun sarı kart görmediğini eleştirmişti.
Three Lions karşısında ise sadece Lisandro Martinez ve Cristian Romero uyarı aldı.
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