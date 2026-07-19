Bu, Vincic’in açıkça yanlış karar verdiği ilk tartışmalı an değildi. Maçın yedinci dakikasında, Rodri ile yaptığı çifte pasın ardından Pedro Porro, Arjantin’in ceza sahası içinde boş pozisyonda ve şut atmaya hazır durumdaydı; ancak Mac Allister, Arjantinli oyuncunun topa yönelme niyeti olmadığı halde, ona tutunarak düşürdü.

"Bunu görmezden mi geliyor?" diye sordu şaşkın ZDF yorumcusu Oliver Schmidt ve o da Mac Allister'ın Porro'ya yaptığı faulü eleştirdi. Mac Allister’ın dahil olduğu ikinci pozisyonda da Schmidt şaşkınlığını gizleyemedi ve Albiceleste’ye karşı kaybedilen yarı final maçının ardından Thomas Tuchel’in yaptığı açıklamaya atıfta bulundu; Alman teknik adam, hakem performansından adeta dehşete düşmüş ve neredeyse hiçbir Arjantinli oyuncunun sarı kart görmediğini eleştirmişti.

Three Lions karşısında ise sadece Lisandro Martinez ve Cristian Romero uyarı aldı.