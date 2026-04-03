"Ne kadar selfie çekmek isterse çeksin!" - Thierry Henry, Manchester City'nin Carabao Kupası zaferinin ardından Arsenal'e sataşan "olağanüstü" Rayan Cherki'yi savundu

Manchester City'nin Arsenal'i 2-0 mağlup ederek Carabao Kupası finalini domine etmesinin ardından ortaya çıkan tartışmaların bir kısmı, Cherki'nin davranışlarına odaklandı. Son zamanlarda olağanüstü bir formda olan yaratıcı orta saha oyuncusu, sahadaki tavırlarının kibirli olarak algılanması ve maçın bitiminden sonra yaptığı kışkırtıcı sevinç gösterileriyle Arsenal taraftarlarının öfkesini üzerine çekti. Ancak Henry, kazananın o anın tadını çıkarmaya her türlü hakkı olduğuna inanıyor.

"Tek bildiğim, benim takımım kaybetti, o kazandı ve istediği kadar selfie çekebilir. Benim için bu tartışmaya bile gerek yok," dedi Henry, Betway'e. "Rayan, özel şeyler yapacak özel bir oyuncu. Onu Fransız Olimpiyat takımında bir oyuncu olarak gördüm ve o, bu dünyanın ötesinde şeyler yapacak."