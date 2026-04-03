"Ne kadar selfie çekmek isterse çeksin!" - Thierry Henry, Manchester City'nin Carabao Kupası zaferinin ardından Arsenal'e sataşan "olağanüstü" Rayan Cherki'yi savundu
Henry, Cherki'nin saygısızlık iddialarını reddediyor
Manchester City'nin Arsenal'i 2-0 mağlup ederek Carabao Kupası finalini domine etmesinin ardından ortaya çıkan tartışmaların bir kısmı, Cherki'nin davranışlarına odaklandı. Son zamanlarda olağanüstü bir formda olan yaratıcı orta saha oyuncusu, sahadaki tavırlarının kibirli olarak algılanması ve maçın bitiminden sonra yaptığı kışkırtıcı sevinç gösterileriyle Arsenal taraftarlarının öfkesini üzerine çekti. Ancak Henry, kazananın o anın tadını çıkarmaya her türlü hakkı olduğuna inanıyor.
"Tek bildiğim, benim takımım kaybetti, o kazandı ve istediği kadar selfie çekebilir. Benim için bu tartışmaya bile gerek yok," dedi Henry, Betway'e. "Rayan, özel şeyler yapacak özel bir oyuncu. Onu Fransız Olimpiyat takımında bir oyuncu olarak gördüm ve o, bu dünyanın ötesinde şeyler yapacak."
Arsenal'den 'Yenilmezler' zihniyetini benimsemesi isteniyor
Carabao Kupası’nın Manchester’a gitmesiyle birlikte Henry, Mikel Arteta’nın takımına bu hayal kırıklığını geride bırakıp kalan turnuvalara odaklanmaları çağrısında bulundu. Arsenal’in tek bir hafta içinde kupa turnuvalarında başarısızlıklar yaşadığı 2003-04 “Yenilmezler” sezonundaki deneyimlerinden yola çıkan Henry, zihinsel dayanıklılığın önemini vurguladı.
"Barcelona'da üçlü kupayı kazandığımızda ben de o durumdaydım. Arsenal'de bunu başaramadık ama zihniyetimiz her zaman 'her maçı tek tek'ti," diye açıkladı Henry. "Bu, kaybettiğimiz bir turnuva. Şimdi gidip ligi kazanmaya çalışalım ve Şampiyonlar Ligi ile FA Cup'ta neler yapabileceğimize bakalım."
Arteta'nın takımının önündeki yol
Henry, Carabao Kupası finaliyle ilgili olarak şunları da söyledi: "City, Premier Lig'de yaşananlara göre bir yanıt vermek zorundaydı ve bunu yaptı; ne yazık ki bizim için. Şimdi, bu sonucun şampiyonluk yarışına bir etkisi olup olmayacağını göreceğiz. Olacağından emin değilim.
"Bu turnuvayı kaybettik, şimdi gidip ligi kazanmaya çalışalım ve Şampiyonlar Ligi ile FA Cup'ta neler yapabileceğimizi görelim.
"Maçtan sonra oyuncuların konuştuğunu gördüm ve hayal kırıklığına uğramışlardı. Bir final maçını kaybetmek asla kolay değildir, ama bunu geride bırakıp, Etihad'da City ile tekrar karşılaştığınızda işleri düzeltmeyi sağlamalısınız."
Henry, günah keçisi ilan edilmeye sert tepki gösteriyor
Henry, Emirates'teki taraftarların bir kısmını geldiğinden beri ikna etmekte zorlanan Martin Zubimendi'nin maruz kaldığı eleştirilere de değindi. Fransız teknik adam, Rodri gibi Premier Lig'in köklü yıldızlarının bile İngiltere'ye ilk geldiklerinde şüpheyle karşılandığını hatırlatarak sabır çağrısında bulundu. Henry, bu eleştirilerin sadece ligin zirvesinde yer alan bir kulüpte oynamanın doğal bir sonucu olduğuna inanıyor.
"İnsanlar her şey ve herkes hakkında çok konuşmayı sever. Önce Bukayo Saka, sonra Odegaard, ardından Gyokeres, Chelsea, Cole Palmer, hakem vb. vardı," dedi Henry. "Zubimendi lige yeni geldi ve Rodri ilk geldiğinde insanların ondan emin olmadığını hatırlıyorum. Eğer en üstte ya da en altta değilseniz, insanların sizin hakkınızda konuşacağını sanmıyorum. Ben de o yollardan geçtim, bu yüzden eleştirilmeyi kabullenin ve sonunda insanların yanıldığını kanıtlayacak bir şeyler gösterebileceğinizden emin olun."