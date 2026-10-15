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“Ne kadar sakattı?” Mason Mount, Manchester United'ın 55 milyon sterlinlik başarısız transferi olarak nitelendirildi; kulübün 2027'de eski Chelsea orta saha oyuncusu için tekliflere açık olacağı öne sürüldü
Mount'un Manchester United karnesi: Maç ve gol sayısı
United'ın önemli bir transfer başarısına imza attığı düşünülüyordu, çünkü 2023'te Mount'u Stamford Bridge'den kadrosuna kattığında oyuncunun etkileyici kariyerinde İngiltere formasıyla çıktığı 36 maç ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı.
Ancak 'Rüyalar Tiyatrosu' olarak anılan yerde geçirdiği üç yılda form tutmak ve sağlıklı kalmakta zorlandı. Manchester United formasıyla yalnızca 75 maça çıktı ve sekiz gol attı. Yaratıcılığıyla fark yaratması beklenen oyuncudan çok daha fazlası umuluyordu.
Mount şu anda Michael Carrick yönetiminde ilk 11'de yer almıyor. Old Trafford'da orta sahaya yeni takviyeler de yapılıyor ve 2026-27 sezonu sona erdiğinde sözleşmesinin bitmesine yalnızca 12 ay kalacak.
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Manchester United, Mount için teklif istemeli mi?
Peki United, oyuncuyu satarak para kazanmaya mı çalışacak ve böylece yaptığı kapsamlı yatırımdan bir miktar geri dönüş elde etmeyi mi hedefleyecek? Bu soru, Premier League şampiyonluğu yaşamış eski Manchester United savunmacısı Parker'a yöneltildi. FreeBets iş birliği kapsamında konuşan Parker, GOAL'e şunları söyledi: “United ona bir yıl daha verse, bu gerçekten de son 10 yıldır yaşanan, oyuncuların başarısızlıklarına rağmen ödüllendirilmesi meselesini yeniden gündeme getirir.
“İşler yolunda gitmedi. Babasının desteklediği bir kulüpte başarılı olamamasını bir başarısızlık olarak görecektir. Babası da elbette oğlunun çok başarılı olmasını istiyordu.
“Bence sakatlıkların kendisine fazlasıyla engel olmasına izin verdi. Ne kadar sakat olduğunu merak ettim. Yüzde 100 iyileşene kadar kenarda beklemek yerine oynayarak atlatabileceği bir sakatlık mıydı? Çünkü sıradan bir insan işe giderken kendini buna hazır hissetmese de yine de gidip işini yapar; günü atlatıp mesaisi bittiğinde daha iyi hissetmeyi umar.
“Ama o yeterince şey yapmadı. Kendini kanıtlama fırsatı bulup sahaya çıktığı her seferde herkes, ‘Evet, belki de bir şeyler gördük’ dedi. Sonra birden sonraki maç geldi ve sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Böylece beklenti yaratıp insanları hayal kırıklığına uğrattı.
“Hâlâ onun başarılı olmasını isteyen epey kişi vardı çünkü sahip olduklarına ve United'ın geçmişte ne olduğuna bakıyorlardı. Herkes o çıkışın gelebileceğini hissediyordu. Ama onun için işler yolunda gitmedi. Bazen ‘doğru kulüp, yanlış zaman’ demek gerekir.”
Old Trafford'da yüksek bedelli transferlerde sorunlar
Mount, United'ın büyük paralar harcayarak transfer edip ardından herkesi hayal kırıklığına uğratan ilk oyuncu olmaktan çok uzak. Son beş yılda Jadon Sancho, Antony ve Rasmus Hojlund da benzer bir kategoriye girdi.
Parker, tartışmalı transfer tercihleri ve harcanan paranın karşılığını almanın zorluğu hakkında şunları ekledi: “Üstelik böyle başka oyuncular da var. Şimdilerde oyuncu transfer ederken izlenen bu yöntemi, bütün bu verileri ve benzeri şeyleri sorguluyorum.
“Oyuncuları izlemekte ve çevrelerindeki insanlara sorular sormakta ne sakınca var? Onları takip edip nasıl davrandıklarını gözlemleyebilirsiniz. Maçlarda izleyin, gidip yerinde seyredin. Mesela teoride, Stoke City deplasmanında soğuk bir kasım gecesini andıran koşullarda nasıl oynadıklarına bakıp bunu kendi sahalarındaki performanslarıyla karşılaştırabilirsiniz.
“Takımları ağır bir yenilgi alırken nasıl oynuyorlar? Gerideyken de takım arkadaşlarından daha fazlasını istemeye devam ediyorlar mı? İki fırsat kaçırınca moralleri bozulup duraksıyorlar mı? Yoksa denemeyi sürdürüyorlar mı? Bir kez daha kaçırmaktan, isabet ettirememekten ve yuhalanmaktan korktukları için şut çekmeyi bırakıyorlar mı?
“Oyuncuları bu şekilde tanırsınız, sürekli istatistiklere bakarak değil. Çünkü istatistikler size bir insanın zihniyetini ve belirli durumlarda nasıl davrandığını anlatmaz. Bu türden çok fazla oyuncu oldu, çünkü Manchester United'da oynamak için belirli özelliklere sahip olmak gerekiyor.
“Bunu yazıya dökmemi ya da madde madde anlatmamı istemeyin. Ama benim orada olduğum dönemde başarısız olan oyuncularda bunu gördüm. Yeterince iyi olmadıkları için başarısız olmadılar. Manchester United'da oynamanın gerektirdikleriyle baş edemeyeceklerini içten içe kendilerine söylemişlerdi.
“Bu yaşanabiliyor ve bazı oyuncuların başına da geliyor. Beklentiler onlara fazla geliyor. Mesele insanların kapınızı çalıp size berbat olduğunuzu söylemesi değil. Etrafta dolaşırken ya da insanları gördüğünüzde, konuşma biçimlerinden bunu hissediyorsunuz.
“Bu, insanların saldırgan davranması da değil. Kulübün temsil ettiği şeyle ilgili. Kulübün hem saha içinde hem de saha dışında zor zamanlar geçirdiği bugünlerde bile beklentiler sürüyor. İnsanlar sizi izliyor ve çoğu başarısız olmanızı bekliyor. Sonra bir şeyler göstermek size düşüyor. Bunu yaptığınızda, bir anda Manchester United'dan çoğunlukla nefret eden insanların bile saygısını kazanıyorsunuz. ‘Onlar için iyi iş çıkardın’ diyorlar; kulübün adını hiç anmıyor, ‘onlar’ diyorlar.
“Mason Mount'a dönersek, sonunda onun başına gelen de bu olabilir. Chelsea'yi, orada bulunmasının nedenlerini ve neler başardığını düşündü. Sonra birden Manchester United'ın Chelsea'den farklı, hem de çok farklı bir kulüp olduğunu fark etti.
“Londra'da oynamakla Londra dışında oynamak tamamen farklı. Büyük bir değişim. Beklentiler biraz daha artıyor, çünkü adeta tek bir takımın olduğu bir şehirde yaşıyorsunuz. Manchester'da iki takım var ama durum birden değişiyor. En üst ligde dört ya da beş, en azından dört takımın bulunduğu Londra'da oynamak tamamen farklı. Maçları kazandığınızda ya da kaybettiğinizde hayatınız da tamamen farklı oluyor.”
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Mount'un 2027'de yeni bir başlangıç yapması gerekiyor mu?
Mount'un Chelsea'de geçirdiği bir sezonda en az forma giydiği Premier League maç sayısı 24'tü. Manchester United'da ise bu sayıya hiç ulaşamadı; hamstring sorunları buna engel oldu.
Henüz 27 yaşında olduğu için en üst düzeyde oynayabileceği uzun yıllar olmalı. Ancak İngiltere forması giymesinin üzerinden dört yıl geçti ve sönmeye yüz tutan parıltısını tamamen yeniden kazanabilmesi için Old Trafford'dan ayrılıp yeni bir başlangıç yapması gerekebilir.
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