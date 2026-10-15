Mount, United'ın büyük paralar harcayarak transfer edip ardından herkesi hayal kırıklığına uğratan ilk oyuncu olmaktan çok uzak. Son beş yılda Jadon Sancho, Antony ve Rasmus Hojlund da benzer bir kategoriye girdi.

Parker, tartışmalı transfer tercihleri ve harcanan paranın karşılığını almanın zorluğu hakkında şunları ekledi: “Üstelik böyle başka oyuncular da var. Şimdilerde oyuncu transfer ederken izlenen bu yöntemi, bütün bu verileri ve benzeri şeyleri sorguluyorum.

“Oyuncuları izlemekte ve çevrelerindeki insanlara sorular sormakta ne sakınca var? Onları takip edip nasıl davrandıklarını gözlemleyebilirsiniz. Maçlarda izleyin, gidip yerinde seyredin. Mesela teoride, Stoke City deplasmanında soğuk bir kasım gecesini andıran koşullarda nasıl oynadıklarına bakıp bunu kendi sahalarındaki performanslarıyla karşılaştırabilirsiniz.

“Takımları ağır bir yenilgi alırken nasıl oynuyorlar? Gerideyken de takım arkadaşlarından daha fazlasını istemeye devam ediyorlar mı? İki fırsat kaçırınca moralleri bozulup duraksıyorlar mı? Yoksa denemeyi sürdürüyorlar mı? Bir kez daha kaçırmaktan, isabet ettirememekten ve yuhalanmaktan korktukları için şut çekmeyi bırakıyorlar mı?

“Oyuncuları bu şekilde tanırsınız, sürekli istatistiklere bakarak değil. Çünkü istatistikler size bir insanın zihniyetini ve belirli durumlarda nasıl davrandığını anlatmaz. Bu türden çok fazla oyuncu oldu, çünkü Manchester United'da oynamak için belirli özelliklere sahip olmak gerekiyor.

“Bunu yazıya dökmemi ya da madde madde anlatmamı istemeyin. Ama benim orada olduğum dönemde başarısız olan oyuncularda bunu gördüm. Yeterince iyi olmadıkları için başarısız olmadılar. Manchester United'da oynamanın gerektirdikleriyle baş edemeyeceklerini içten içe kendilerine söylemişlerdi.

“Bu yaşanabiliyor ve bazı oyuncuların başına da geliyor. Beklentiler onlara fazla geliyor. Mesele insanların kapınızı çalıp size berbat olduğunuzu söylemesi değil. Etrafta dolaşırken ya da insanları gördüğünüzde, konuşma biçimlerinden bunu hissediyorsunuz.

“Bu, insanların saldırgan davranması da değil. Kulübün temsil ettiği şeyle ilgili. Kulübün hem saha içinde hem de saha dışında zor zamanlar geçirdiği bugünlerde bile beklentiler sürüyor. İnsanlar sizi izliyor ve çoğu başarısız olmanızı bekliyor. Sonra bir şeyler göstermek size düşüyor. Bunu yaptığınızda, bir anda Manchester United'dan çoğunlukla nefret eden insanların bile saygısını kazanıyorsunuz. ‘Onlar için iyi iş çıkardın’ diyorlar; kulübün adını hiç anmıyor, ‘onlar’ diyorlar.

“Mason Mount'a dönersek, sonunda onun başına gelen de bu olabilir. Chelsea'yi, orada bulunmasının nedenlerini ve neler başardığını düşündü. Sonra birden Manchester United'ın Chelsea'den farklı, hem de çok farklı bir kulüp olduğunu fark etti.

“Londra'da oynamakla Londra dışında oynamak tamamen farklı. Büyük bir değişim. Beklentiler biraz daha artıyor, çünkü adeta tek bir takımın olduğu bir şehirde yaşıyorsunuz. Manchester'da iki takım var ama durum birden değişiyor. En üst ligde dört ya da beş, en azından dört takımın bulunduğu Londra'da oynamak tamamen farklı. Maçları kazandığınızda ya da kaybettiğinizde hayatınız da tamamen farklı oluyor.”