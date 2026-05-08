"Ne kadar kötü sorular" - AC Milan ve ABD Milli Takımı'nın yıldızı Christian Pulisic, Dünya Kupası öncesinde 2026'dan bu yana süren gol suskunluğundan "endişeli değil"
Ulusun yüzü
Amerika Birleşik Devletleri, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, Pulisic milli takımın en önemli siması olarak gündemin odağına oturdu. Forvet oyuncusu, kısa süre önce Time dergisinin kapağına çıkma gibi nadir bir onura layık görüldü; bu durum, onun Avrupa’da Amerikan futbolunun öncüsü olarak kazandığı statüyü yansıtıyor. Ancak bu geniş kitlelerce tanınma, AC Milan yıldızının her zamanki golcü performansındaki düşüş nedeniyle yoğun bir inceleme altında olduğu bir dönemde gerçekleşti.
Düşüşü önemsememek
Time dergisinin, bu takvim yılında ne kulüp ne de milli takımda gol atamamasının ardından 2026'daki bu form düşüşünü nasıl aşmayı planladığına dair sorusuna Pulisic, sert ve meydan okuyan bir üslupla yanıt verdi. Gol suskunluğuna odaklanılmasını bir kenara iten oyuncu, yaz aylarında yapılacak büyük turnuva öncesinde özgüveninin sarsılmadığını vurguladı. Pulisic şöyle konuştu: “Gol atmayı planlıyorum. Ne kötü sorular. Bu konuda endişelenmiyorum dostum.”
Gürültüyü kesmek
Geçen Haziran ayında Gold Cup kadrosuna alınmaması gibi önceki aksilikleri değerlendiren Pulisic, şu anki gol sıkıntısının kendisini neden bu kadar sinirlendirdiğini açıkladı. Pulisic şöyle konuştu: “O dönem benim için zordu, çünkü normalde oyunumla eleştirenleri susturabilirim. Kariyerim boyunca hep bunu yaptım. Şu anda sezon arasıyım, yani insanlar hakkımda konuşuyor ama ben gidip gol atarak onları susturamıyorum.
"Gol aramak, hücum hareketleri yaratmak, benim için futbolu oynamamın sebebi budur. Elbette savunma yapmak, koşmak gibi diğer görevleri de yerine getirmek zorundasınız. Bunlar da önemli. Ama bana keyif ve heyecan veren şey, gol atmanın yollarını bulmak, gol atmak ve bitirmektir.”
Küresel zafer hayali
ABD, 12 Haziran’da SoFi Stadyumu’nda Paraguay ile oynayacağı maçla Dünya Kupası serüvenine başlayacak ve Pulisic, kendi evinde takıma liderlik edecek. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvanın sonucu hakkında kamuoyuna kesin sözler vermekten kaçınsa da, çocukluktaki o inanç duygusunu korumak takım için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Şöyle sözlerini tamamladı: “Benim çalışma tarzım bu değil. Ama geceleri yatağımda oturup Dünya Kupası kupasını kaldırdığımı hayal edebilirim. Bunu çocukken de yapardım. Bundan vazgeçmeyeceğim. İnanmak zorundasınız. Neden olmasın?”