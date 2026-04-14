"Ne kadar erken, o kadar iyi" - Manuel Neuer, emeklilik tartışmaları sürerken Bayern Münih'teki geleceğine ilişkin kararın çok yakında açıklanacağını doğruladı

Bavyera devinin kilit isimlerinden biri olmaya devam eden tecrübeli kaleci, Real Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde durumuyla ilgili açıkça konuştu.

"Dürüst olmak gerekirse, ne kadar erken olursa o kadar iyi - şahsen benim için de öyle," dedi Neuer, gazetecilerin mevcut sezonun ötesindeki planları hakkında sordukları soruya yanıt verirken.

40 yaşındaki Neuer, modern kalecinin rolünü yeniden tanımladığı efsanevi kariyerinin son dönemine giriyor. Yaşına rağmen takım için önemi azalmadı, ancak Alman milli oyuncu, ilgili tüm taraflar için bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyor. "Cesaretimi toplayıp bir karar vermem çok uzun sürmeyecek sanırım. Ve tabii ki kulüple görüşmeler yapılacak," diye ekledi.