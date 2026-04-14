"Ne kadar erken, o kadar iyi" - Manuel Neuer, emeklilik tartışmaları sürerken Bayern Münih'teki geleceğine ilişkin kararın çok yakında açıklanacağını doğruladı
Neuer, geleceğiyle ilgili netlik istiyor
Bavyera devinin kilit isimlerinden biri olmaya devam eden tecrübeli kaleci, Real Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde durumuyla ilgili açıkça konuştu.
"Dürüst olmak gerekirse, ne kadar erken olursa o kadar iyi - şahsen benim için de öyle," dedi Neuer, gazetecilerin mevcut sezonun ötesindeki planları hakkında sordukları soruya yanıt verirken.
40 yaşındaki Neuer, modern kalecinin rolünü yeniden tanımladığı efsanevi kariyerinin son dönemine giriyor. Yaşına rağmen takım için önemi azalmadı, ancak Alman milli oyuncu, ilgili tüm taraflar için bir çözüme ihtiyaç olduğunu biliyor. "Cesaretimi toplayıp bir karar vermem çok uzun sürmeyecek sanırım. Ve tabii ki kulüple görüşmeler yapılacak," diye ekledi.
Bayern yöneticileri sözleşme uzatımına sıcak bakıyor
Bayern yönetimi, kaptanını kulüpte tutma niyetini şimdiden ortaya koydu. Haberlere göre, yönetim kurulu, Neuer’in fiziksel olarak bir sezon daha en üst düzeyde mücadele edebileceğini düşünmesi halinde, ona bir yıllık sözleşme uzatımı teklif etmeye hazır.
Neuer, profesyonel kariyerinde yeni bir döneme adım atmadan önce "vücudunu dinlemesi" gerektiğini sürekli olarak dile getiriyor.
Bayern müzakereye hazır olsa da, karar tamamen oyuncuya ait. Eski Schalke oyuncusu, önceki sakatlıklarından sonra iyileşme sürecine büyük özen gösterdi ve daha önce, koşullar uygun olursa futbolu zirvede bırakacağını belirtmişti.
Unvanlar belirleyici faktör değildir
Şampiyonlar Ligi'nin önemine rağmen Neuer, kararının Bayern'in bu sezon kupa kazanıp kazanmayacağına bağlı olmadığını vurguladı. Salı günü yaptığı açıklamada, "Geleceğimi şampiyonluklara bağlı kılmazım," dedi. "Ama her şeyi kazanmamızı tercih ederim. Bu kadroyla, bu takımla ve içimizdeki enerjiyle pek çok şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz."
Üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu arayışı önemli bir motivasyon kaynağı olsa da, kaleci daha büyük resme bakıyor. Bayern, Real Madrid'i geçip Avrupa şampiyonluğunu kazanmayı başarsın ya da başaramayın, Neuer'in kendi fiziksel durumu ve zihinsel hırsı hakkındaki değerlendirmesi, kupa vitrininden daha öncelikli olacak.
Bayern'in Real Madrid'e karşı üstünlüğü
Neuer, gözünü önündeki zorlu mücadeleye çevirerek, Los Blancos ile oynanacak rövanş maçı öncesinde kendinden emin olduğunu ifade etti. Madrid'de alınan 2-1'lik galibiyetin ardından, Münih'teki rövanş maçı öncesinde takımının hafif bir avantaj sahibi olduğuna inanıyor. "Ev sahibi seyirciler coşmuş durumda, takımımız ve motivasyonumuz da öyle," diyen kaptan, Avrupa'daki bu büyük karşılaşma için açıkça heyecanlanmış görünüyordu.
Ancak rakibin kalitesi konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. "Real Madrid'in nasıl gol atabileceğini yeterince gördük. İyi günlerinde dünyanın herhangi bir takımını yenebilirler, ama biz de bunu yapabiliriz," diye sözlerini tamamladı.