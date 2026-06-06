Bild gazetesi olayların şu şekilde geliştiğini aktarıyor: Cumartesi günü, Dünya Kupası'nın son hazırlık maçı olan ev sahibi ABD ile oynanacak karşılaşma için yapılan asıl son antrenmanın ardından, Karl diğer oyuncularla birlikte bir ekstra antrenman daha yapmış.
Çeviri:
Ne kadar acı bir olay! Dünya Şampiyonası'nın şanssız ismi Lennart Karl, Alman milli takımının antrenmanının ardından sakatlandı
FC Bayern'in forveti, bazı DFB oyuncularıyla birlikte sahada kalarak şut çalışmaya devam etmiş. Karl'ın denemek istediği son şutta sakatlık meydana gelmiş. Karl, adduktor kaslarında anında bir ağrı hissetmiş ve ne olduğunu sezmiş. Takımın ikinci kaptanı Antonio Rüdiger (33) onu soyunma odasına götürmüş.
Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann (38), kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef Lenny bugün antrenmanda sakatlandı. Sonuçları beklememiz gerekiyor. Açıkçası durum pek iyi görünmüyordu" diyerek, sakatlığın ciddi olabileceğini ima etti. Ardından hastaneye götürüldü ve orada yapılan MR tetkiki kesinliği ortaya çıkardı: Kas demeti yırtılması, geçen sezonun FCB yıldızının Dünya Kupası'na katılamayacağı anlamına geliyordu.
- Getty Images
Lennart Karl gibi: Serge Gnabry de talihsiz bir şekilde sakatlandı
Milli takımda asıl antrenman sonrası gol vuruşları antrenmanı düzenli olarak yapılmaz. Nagelsmann, DFB kadrosunun açıklanmasıyla ilgili basın toplantısında, bu tür antrenmanların, Karl’ın takım arkadaşı Jonas Urbig’i (22) de “antrenman kalecisi” olarak ABD’ye götürmesinin nedeni olduğunu belirtti: "Oyuncular her antrenmandan sonra 45 dakika daha şut atmak istiyorlar, bunu her zaman yapamazlar ama ara sıra yapabilirler. Ve bu durumda yükü birkaç kişiye dağıtabilmek iyi oluyor. Bu yüzden Jonas hak ettiği şekilde kadroda yer alıyor."
Bu bağlamda acı bir başka nokta da: Bayern orta saha oyuncusu Serge Gnabry, Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirdi. Bayern antrenmanında 30 yaşındaki oyuncu, sezonunu erken bitiren ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşüren bir adduktor yırtığı yaşadı.
Gnabry de bir ikili mücadelede değil, şut çalışması sırasında sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."
2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu
Pozisyon Oyuncular Kulüp Forma numarası Kaleci Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kaleci Manuel Neuer FC Bayern Münih 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defans Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defans Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Defans Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defans Joshua Kimmich FC Bayern Münih 6 Defans Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defans Aleksandar Pavlovic FC Bayern Münih 5 Defans David Raum RB Leipzig 22 Defans Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defans Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defans Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defans Jonathan Tah FC Bayern Münih 4 Defans Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofansif Nadiem Amiri Mainz 05 20 Hücum Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Hücum Leon Goretzka FC Bayern Münih 8 Hücum Kai Havertz Arsenal 7 Hücum Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Hücum Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Hücum Jamal Musiala FC Bayern Münih 10 Hücum Leroy Sané Galatasaray İstanbul 19 Hücum Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Hücum Florian Wirtz FC Liverpool 17 Hücum Nick Woltemade Newcastle United 11