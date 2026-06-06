Ne kadar acı bir olay! Dünya Şampiyonası'nın şanssız ismi Lennart Karl, Alman milli takımının antrenmanının ardından sakatlandı

Milli takımda asıl antrenman sonrası gol vuruşları antrenmanı düzenli olarak yapılmaz. Nagelsmann, DFB kadrosunun açıklanmasıyla ilgili basın toplantısında, bu tür antrenmanların, Karl’ın takım arkadaşı Jonas Urbig’i (22) de “antrenman kalecisi” olarak ABD’ye götürmesinin nedeni olduğunu belirtti: "Oyuncular her antrenmandan sonra 45 dakika daha şut atmak istiyorlar, bunu her zaman yapamazlar ama ara sıra yapabilirler. Ve bu durumda yükü birkaç kişiye dağıtabilmek iyi oluyor. Bu yüzden Jonas hak ettiği şekilde kadroda yer alıyor."

Bu bağlamda acı bir başka nokta da: Bayern orta saha oyuncusu Serge Gnabry, Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirdi. Bayern antrenmanında 30 yaşındaki oyuncu, sezonunu erken bitiren ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşüren bir adduktor yırtığı yaşadı.

Gnabry de bir ikili mücadelede değil, şut çalışması sırasında sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."