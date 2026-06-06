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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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Ne kadar acı bir olay! Dünya Şampiyonası'nın şanssız ismi Lennart Karl, Alman milli takımının antrenmanının ardından sakatlandı

Dünya Kupası
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları
L. Karl

Milli takım oyuncusu Lennart Karl (18), ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılamasına neden olan ciddi kas sakatlığını, Cuma günü yapılan resmi antrenmanın ardından geçirdi.

Bild gazetesi olayların şu şekilde geliştiğini aktarıyor: Cumartesi günü, Dünya Kupası'nın son hazırlık maçı olan ev sahibi ABD ile oynanacak karşılaşma için yapılan asıl son antrenmanın ardından, Karl diğer oyuncularla birlikte bir ekstra antrenman daha yapmış.

  • FC Bayern'in forveti, bazı DFB oyuncularıyla birlikte sahada kalarak şut çalışmaya devam etmiş. Karl'ın denemek istediği son şutta sakatlık meydana gelmiş. Karl, adduktor kaslarında anında bir ağrı hissetmiş ve ne olduğunu sezmiş. Takımın ikinci kaptanı Antonio Rüdiger (33) onu soyunma odasına götürmüş.

    Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann (38), kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, "Maalesef Lenny bugün antrenmanda sakatlandı. Sonuçları beklememiz gerekiyor. Açıkçası durum pek iyi görünmüyordu" diyerek, sakatlığın ciddi olabileceğini ima etti. Ardından hastaneye götürüldü ve orada yapılan MR tetkiki kesinliği ortaya çıkardı: Kas demeti yırtılması, geçen sezonun FCB yıldızının Dünya Kupası'na katılamayacağı anlamına geliyordu.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl gibi: Serge Gnabry de talihsiz bir şekilde sakatlandı

    Milli takımda asıl antrenman sonrası gol vuruşları antrenmanı düzenli olarak yapılmaz. Nagelsmann, DFB kadrosunun açıklanmasıyla ilgili basın toplantısında, bu tür antrenmanların, Karl’ın takım arkadaşı Jonas Urbig’i (22) de “antrenman kalecisi” olarak ABD’ye götürmesinin nedeni olduğunu belirtti: "Oyuncular her antrenmandan sonra 45 dakika daha şut atmak istiyorlar, bunu her zaman yapamazlar ama ara sıra yapabilirler. Ve bu durumda yükü birkaç kişiye dağıtabilmek iyi oluyor. Bu yüzden Jonas hak ettiği şekilde kadroda yer alıyor."

    Bu bağlamda acı bir başka nokta da: Bayern orta saha oyuncusu Serge Gnabry, Nisan ortasında benzer bir şekilde ağır bir sakatlık geçirdi. Bayern antrenmanında 30 yaşındaki oyuncu, sezonunu erken bitiren ve Dünya Kupası finallerine katılma hayalini suya düşüren bir adduktor yırtığı yaşadı.

    Gnabry de bir ikili mücadelede değil, şut çalışması sırasında sakatlandı. Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany o zaman şöyle açıklamıştı: "Bu çok talihsiz bir olaydı. Penaltı atışları sırasında oldu. Gerçekten çok, çok talihsiz bir olaydı ve hepimizi çok şaşırttı."

  • 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosu

    PozisyonOyuncularKulüpForma numarası
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih6
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih5
    DefansDavid RaumRB Leipzig22
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih4
    DefansMalick ThiawNewcastle United24
    OfansifNadiem AmiriMainz 0520
    HücumMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih8
    HücumKai HavertzArsenal7
    HücumAssan OuedraogoRB Leipzig25
    HücumJamie LewelingVfB Stuttgart9
    HücumJamal MusialaFC Bayern Münih10
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul19
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart26
    HücumFlorian WirtzFC Liverpool17
    HücumNick WoltemadeNewcastle United11
Hazırlık Maçları
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ABD
USA
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Almanya
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