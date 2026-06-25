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Ne John Terry ne de Roy Keane: Harry Kane nasıl bir kaptan? Eski İngiltere yıldızı, liderlik konusunu ve Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası’na ilişkin ‘tuhaf’ kararını değerlendiriyor
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Kane, “Üç Aslanlar”ın rekor kıran oyuncusu olarak örnek teşkil ediyor
Kaptanlık görevini yerine getirme konusunda belirli bir kural yoktur; her birey bu konuda farklı bir yaklaşım sergiler. Bazıları daha sesli olur – soyunma odasında ve sahada mesajlarını net bir şekilde iletirler – diğerleri ise beklenen bağlılık ve performans düzeyleri konusunda örnek teşkil ederek takım arkadaşlarını kendileriyle birlikte sürüklemeye çalışır.
Kane, bu iki gruptan ikincisine girer; eski Tottenham forveti, zor anlarda bile bağırıp çağıran bir tip değildir. Takım arkadaşlarının ortak amaç uğruna üzerlerine düşeni yapacaklarına güvenir ve kendisi de gerçekten ustalaştığı sanata, yani olağanüstü bir hızla gol atmaya odaklanır.
Kulüp düzeyinde kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek Bundesliga şampiyonu Bayern Münih formasıyla 61 gol atan Kane, İngiltere milli takımı için attığı tarihi gol sayısını 81’e çıkardı ve Peter Shilton’ın 125 maçlık tüm zamanların en fazla milli forma giyme rekoruna hızla yaklaşıyor.
Kaptan Kane neden asla Terry ve Keane gibi bir lider olamayacak?
Shilton, 1990 Dünya Kupası’nda bir zamanlar “Üç Aslanlar”ın kaptanlığını yapmıştı; Kane ise 2026’da bu görevi üstlenecek. Bir forvet olarak bu görev için en uygun kişi o mu? Spreadex Sports ile birlikte konuşan Pallister, GOAL'a, kaptanlık pazubandını her zaman sahayı önünden görebilen bir pozisyonda oynayan birine vermeyi tercih edip etmeyeceği sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Bence başka kimse olmadığını düşünürlerse, belki bir santrfor ya da kaleciye yönelirler.
“Tercihen, bence tüm oyunu görebilen ve sahanın her iki ucuyla da bağlantı kurabilen bir orta saha oyuncusu tercih edilir – bu ideal olur. Hatta bulunduğu yerden tüm oyunu görebilen bir stoper bile olabilir.
“Avrupa Şampiyonası’nda kaptanımız Alan Shearer’dı. Ben de Manchester United’da kaptan olarak Eric Cantona ile birlikte oynamıştım. Peter Schmeichel de birkaç maç boyunca kaptanlık yaptı. Bence her şey kişiliğe bağlı.
“Harry Kane’i John Terry, Bryan Robson veya Roy Keane gibi bir kaptan tipi olarak görmüyorum. Ancak örnek olarak liderlik edilebilir ve bence Harry de bunu yapıyor. Ancak sahada bir kaptan aradığınızda, bence Robsonlar, Keaneler ve Vieiralarda olduğu gibi, her şeyin merkezinde olan birini tercih edersiniz.”
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Tuchel, Manchester United’ın savunma oyuncusu Maguire’ı kadroya almayarak bir hata mı yaptı?
Kane sahanın son üçte birinde etkili performansını sürdürürken, İngiltere’nin savunmada liderlikten – ya da organizasyonel bir sesin eksikliğinden – yoksun olduğu yönünde eleştiriler var. Manchester United’ın stoperi Harry Maguire, Kuzey Amerika’ya giden uçağa alınmış olsaydı, bu alanda daha iyi bir kadroya sahip olurlardı.
Büyük turnuvalarda ülkesi için her zaman başarılı performanslar sergileyen bir oyuncuyu kadroya almama kararını değerlendiren eski Red Devils savunmacısı Pallister, “Harry’yi kadroya almadığına inanamıyorum.
“Geçen yıl onun birçok maçını izledim ve en iyi formuna geri dönmüştü. Birkaç yıl önceki durumunu tersine çevirdiği için ona tam saygı duyuyorum. Turnuva tecrübesi var ve İngiltere’yi asla yüzüstü bırakmadı.
“Onu kadroya almaması bana tuhaf geldi. Şu anda onu [Marc] Guehi ile birlikte oynatırdım. John Stones’u stoper olarak beğeniyorum. Man City’de kendini kanıtladı, ancak kadroya seçilmeden önce sadece bir kez 90 dakika boyunca tam süre oynadı.
“Bence yıllar boyunca turnuva futbolundan öğrendiğimiz bir şey varsa, o da formda olmayan, yeterince maç oynamamış ya da sakat olarak Dünya Kupası’na giden oyuncuların pek işe yaramadığıdır.
“Bu yüzden Thomas Tuchel’in bu kararını biraz şaşırtıcı buldum, çünkü o United’da kesinlikle harika bir formdaydı. Turnuva futboluna alışkın ve turnuva futbolunda iyi performans göstermiş böyle bir oyuncunuz varken, onu kadroya almamanın bir nedenini göremiyorum.”
İngiltere'nin maç programı: 2026 Dünya Kupası'nda sıradaki rakip Panama
İngiltere, savunma konusunda sürekli gündeme gelen eleştirilere rağmen, 2026 Dünya Kupası kampanyasına karışık bir başlangıç yaptı. Kaptan Kane’in iki gol attığı Hırvatistan maçında sergilenen etkileyici ikinci yarı performansı, 4-2’lik bir açılış galibiyetini getirdi.
Gana ile oynanan ve unutulmaya değer golsüz berabere biten maçta, rakibin alçak blok karşısında yine zor anlar yaşandı. Bu nedenle, L Grubu’nu lider tamamlayıp son 32’ye kalmak ve 60 yıldır süren kupa hasretini sona erdirme hayallerini canlı tutmak için Cumartesi günü Panama karşısında olumlu bir sonuç alınması gerekiyor.