Ne John Terry ne de Roy Keane: Harry Kane nasıl bir kaptan? Eski İngiltere yıldızı, liderlik konusunu ve Thomas Tuchel’in 2026 Dünya Kupası’na ilişkin ‘tuhaf’ kararını değerlendiriyor

Kaptanlık görevini yerine getirme konusunda belirli bir kural yoktur; her birey bu konuda farklı bir yaklaşım sergiler. Bazıları daha sesli olur – soyunma odasında ve sahada mesajlarını net bir şekilde iletirler – diğerleri ise beklenen bağlılık ve performans düzeyleri konusunda örnek teşkil ederek takım arkadaşlarını kendileriyle birlikte sürüklemeye çalışır.

Kane, bu iki gruptan ikincisine girer; eski Tottenham forveti, zor anlarda bile bağırıp çağıran bir tip değildir. Takım arkadaşlarının ortak amaç uğruna üzerlerine düşeni yapacaklarına güvenir ve kendisi de gerçekten ustalaştığı sanata, yani olağanüstü bir hızla gol atmaya odaklanır.

Kulüp düzeyinde kariyerinin en iyi sezonunu geçirerek Bundesliga şampiyonu Bayern Münih formasıyla 61 gol atan Kane, İngiltere milli takımı için attığı tarihi gol sayısını 81’e çıkardı ve Peter Shilton’ın 125 maçlık tüm zamanların en fazla milli forma giyme rekoruna hızla yaklaşıyor.