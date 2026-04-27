Samuele Inacio, Bundesliga'daki ilk ilk 11'de yer aldığı maçta sadece 74 dakikada herkesi hayran bıraktı. Milli takım oyuncusu Maximilian Beier, Borussia Dortmund'un yaklaşık iki yıl önce Atalanta Bergamo'nun altyapısından transfer ettiği bu gelecek vaat eden oyuncu hakkında, "O sahada ne isterse yapsın. O kadar iyi ki, ona serbest bırakmak gerekiyor" dedi.
"Ne isterse yapsın!" Bir süper yetenek, BVB'de büyük hayalleri canlandırıyor ve kendisini "sözsüz" bırakıyor
Aslında Inacio, BVB scoutlarının o zamanlar gördüklerinin çoğunu sergilemişti. Spor direktörü Ole Book, SC Freiburg'a karşı 4-0 (3-0) kazanılan maçın ardından İtalyan oyuncuyu överek, "iyi bir ayak" sahibi olduğunu, "dribbling yapabileceğini, şut çekebileceğini ve son pası verebileceğini" söyledi. Ancak: "Bu umut verici bir ilk 11'de ilk maçtı, bunu abartmamalıyız."
Inacio, BVB'nin 1000. Bundesliga iç saha maçındaki büyük seyirci kitlesinden etkilenmemiş, kaygısızca oynamıştı - ancak çok zayıf olan Freiburg da ona bu konuda yardımcı olmuştu. 74. dakikada 18 yaşındaki oyuncu büyük alkışlar eşliğinde oyundan çıktı; daha önce Serhou Guirassy'nin 2-0'lık golünde (14.) de rol oynamıştı. 1-0'ı (8.) atan Beier, Inacio'nun "biraz utangaç olduğunu, ancak her geçen gün biraz daha açıldığını" söyledi: "O, müthiş bir dripling yeteneğine sahip yetenekli bir genç."
Inacio, BVB'de Julian Brandt'ın halefi mi olacak? Kovac coşkuyu frenliyor
Book ve teknik direktör Niko Kovac, Inacio'nun gelişimini büyük bir memnuniyetle takip edeceklerdir. Yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesi uzatılmayacak olan Julian Brandt'ın ayrılığı kesinleştiği için, hücum hattında bir boşluk oluşmuştur. Inacio şimdi gösterdiği iyi performansı teyit ederse, gelecekte daha büyük bir sorumluluk üstlenebilir.
Kovac, futbol yeteneğinin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Antrenman çalışması, disiplin ve çalışkanlığın da önemli olduğunu belirtti. Ancak genç oyuncu hakkında fazla konuşmak istemedi. Kovac, takımının "hak ettiği bir galibiyet aldığını, 1000. Bundesliga iç saha maçını, güzel bir yıldönümünü ve harika bir sonucu" elde ettiğini özetledi.
Bu galibiyet sayesinde BVB, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da garantiledi - ki bu zaten sadece formaliteydi. "Artık pek endişelenmiyordum. Takım bunun için çok kaliteli," dedi Book: "Şüphem yoktu, yine de kesinleştiğinde hissettiklerin farklı oluyor. Bu iyi bir duygu."
Inacio da kendini iyi hissediyordu. Bekleyen gazetecilerle konuşmadı ama Instagram'da uygun bir paylaşım yaptı. "Sözsüz kaldım" diye yazdı ve birkaç fotoğraf ekledi: "İlk 11'de ilk maç. Kendi seyircimizin önünde. Teşekkürler, BVB."