"Ne isterse yapsın!" Bir süper yetenek, BVB'de büyük hayalleri canlandırıyor ve kendisini "sözsüz" bırakıyor

Book ve teknik direktör Niko Kovac, Inacio'nun gelişimini büyük bir memnuniyetle takip edeceklerdir. Yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesi uzatılmayacak olan Julian Brandt'ın ayrılığı kesinleştiği için, hücum hattında bir boşluk oluşmuştur. Inacio şimdi gösterdiği iyi performansı teyit ederse, gelecekte daha büyük bir sorumluluk üstlenebilir.

Kovac, futbol yeteneğinin tek başına yeterli olmadığını vurguladı. Antrenman çalışması, disiplin ve çalışkanlığın da önemli olduğunu belirtti. Ancak genç oyuncu hakkında fazla konuşmak istemedi. Kovac, takımının "hak ettiği bir galibiyet aldığını, 1000. Bundesliga iç saha maçını, güzel bir yıldönümünü ve harika bir sonucu" elde ettiğini özetledi.

Bu galibiyet sayesinde BVB, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da garantiledi - ki bu zaten sadece formaliteydi. "Artık pek endişelenmiyordum. Takım bunun için çok kaliteli," dedi Book: "Şüphem yoktu, yine de kesinleştiğinde hissettiklerin farklı oluyor. Bu iyi bir duygu."

Inacio da kendini iyi hissediyordu. Bekleyen gazetecilerle konuşmadı ama Instagram'da uygun bir paylaşım yaptı. "Sözsüz kaldım" diye yazdı ve birkaç fotoğraf ekledi: "İlk 11'de ilk maç. Kendi seyircimizin önünde. Teşekkürler, BVB."