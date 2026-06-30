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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Ne ilginç bir durum! Como, Liberali’ye yakın, ancak Milan pes etmiyor ve Cardinale onu arıyor

Como
Transfers
AC Milan
M. Liberali
Catanzaro

Como ile maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı, ancak Rossoneri hâlâ umutlu

Como, Catanzaro’dan Mattia Liberali’yi 6 milyon avroya transfer etmek üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor; bu rakam, sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye sokuyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano açıkladı. Anlaşma gerçekleşirse, Milan 3 milyon avro alacak; zira kulüp, bir yıl önce Catanzaro ile 2007 doğumlu oyuncunun olası satışından %50 pay alacağı konusunda anlaşmıştı.


Romano’ya göre, maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı; son ayrıntılar ise bu hafta içinde netleştirilecek. Como, uzun süre beklemek istemiyor ve açık artırmaya gitmek de istemiyor.


Mattia Liberali'nin durumu böylece transfer piyasasında bir gerilim konusu haline geliyor: Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, oyuncunun menajerleri, geleceğiyle ilgili nihai karar öncesinde Salı günü Milan'dan Gerry Cardinale ile doğrudan bir video görüşmesi yapmaya hazır. Como, Liberali ile anlaşmaya vardı ve 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır ancak menajerlerin onayını bekliyor (Romano, bunun Palestra’nın menajerlik ajansı olduğunu belirtiyor). Milan ise 24 saat içinde bir görüşme planlıyor.


  • AMA MILAN PES ETMİYOR

    Son saatlerde Milan da bu oyuncuyu tekrar kadrosuna katarak Milano’ya geri getirmek için çaba gösteriyor: Akşam saatlerinde de Liberali, Rossoneri kulübünden bir telefon aldı. Rossoneri kulübü için, Catanzaro’ya 6 milyonluk serbest kalma bedelinin 3 milyonunu ödemesi yeterli olacak. Bu ofansif orta saha oyuncusu (2025-26 sezonunda Catanzaro formasıyla 30 maça çıkıp 4 gol attı) için son günlerde, Alberto Aquilani’nin (Calabria’da Liberali’yi çalıştırmış olan ve Neroverdi’nin yeni teknik direktörü) Sassuolo’su ile Juventus dailgi göstermişti.


    Romano’nun aktardığı son söylentilere göre, Liberali Como’yu tercih etti.


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