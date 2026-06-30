Como, Catanzaro’dan Mattia Liberali’yi 6 milyon avroya transfer etmek üzere bir anlaşmaya yaklaşıyor; bu rakam, sözleşmedeki serbest kalma maddesini devreye sokuyor. Bu bilgiyi Fabrizio Romano açıkladı. Anlaşma gerçekleşirse, Milan 3 milyon avro alacak; zira kulüp, bir yıl önce Catanzaro ile 2007 doğumlu oyuncunun olası satışından %50 pay alacağı konusunda anlaşmıştı.





Romano’ya göre, maaş konusunda bir anlaşmaya varıldı; son ayrıntılar ise bu hafta içinde netleştirilecek. Como, uzun süre beklemek istemiyor ve açık artırmaya gitmek de istemiyor.





Mattia Liberali'nin durumu böylece transfer piyasasında bir gerilim konusu haline geliyor: Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, oyuncunun menajerleri, geleceğiyle ilgili nihai karar öncesinde Salı günü Milan'dan Gerry Cardinale ile doğrudan bir video görüşmesi yapmaya hazır. Como, Liberali ile anlaşmaya vardı ve 6 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır ancak menajerlerin onayını bekliyor (Romano, bunun Palestra’nın menajerlik ajansı olduğunu belirtiyor). Milan ise 24 saat içinde bir görüşme planlıyor.



