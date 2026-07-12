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Ne hastalık ne de sakatlık! İngiltere’nin Norveç’i mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Declan Rice’ın neden oyundan çıkarıldığı - Thomas Tuchel, Arsenal’in orta saha oyuncusuyla ilgili bu önemli kararı açıklıyor
Miami’nin sıcağında Tuchel’in taktiksel riski
Tuchel, Norveç’e karşı alınan zorlu galibiyette yaptığı kadro değişikliklerinde Florida’daki aşırı hava koşullarının önemli bir rol oynadığını kabul etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan “Üç Aslanlar” karşısında Alman teknik direktör, sıcaklık ve nemden bitkin düşmüş görünen takıma daha fazla hücum gücü kazandırmak amacıyla Bukayo Saka ve Eberechi Eze’yi oyuna sokarak cesur bir çift değişiklik yaptı. Bu taktiksel değişiklik sonuçta meyvesini verdi ve İngiltere, Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde yarı finale yükseldi; ancak orta sahanın belkemiği olan Rice’ın oyundan alınması, pek çok kişinin dikkatini çekti.
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Derin bloğu kırmak için hücum düzeni değişikliği
Teknik direktör, İngiltere’nin 1-0 gerideyken bu oyuncu değişikliğini çoktan planladığını açıkladı. İlk yarı bitmeden hemen önce beraberlik golünü bulmalarına rağmen Tuchel kararından vazgeçmedi ve takımına sert bir mesaj vermekte kararlıydı. Norveç’in savunma düzenini aşmak için oyuncularını sahada daha ileriye çıkmaya zorlamak istiyordu.
Değişikliği değerlendiren Tuchel, şunları söyledi: "İşleri kendimiz için zorlaştırdık, bazı oyuncularımız sıcağa zorlanıyordu. Ezri Konsa da onlardan biriydi; hamstringinde kramp vardı. Declan'ın da durumu göz önünde bulundurarak, devre arasında daha hücumcu bir oyun sergileme kararı aldık. Bu, biraz hücum ağırlıklı bir değişiklikti. Bu kararı 1-0 gerideyken verdim ve kararımdan geri dönmek istemedim. Beraberlik golünden sonra bile, Norveç derin bir blokla savunma yaptığında takımın daha ileriye çıkması ve daha fazla bağlantı kurması için bunun doğru sinyal olduğunu düşündüm. Mesele, rakibin ceza sahasına daha yakın olmaktı; bu yüzden Ebs ve Bukayo’yu oyuna soktuk ve bu da Dec’i ya da Elliot [Anderson]’ı oyundan çıkarmamız gerektiği anlamına geliyordu."
Taktiksel öngörüyle dakikaları yönetmek
İlk yarı sonundaki oyuncu değişikliği kesinlikle taktiksel bir karardı; ancak Tuchel, Rice’ın fiziksel durumunu da proaktif bir şekilde yönetmek zorundaydı. Eski West Ham oyuncusu, son zamanlarda geçirdiği bir mide rahatsızlığı nedeniyle maç öncesi hazırlık döneminde arka arkaya iki antrenmanı kaçırmış ve bu maçta oynayıp oynamayacağı büyük bir soru işareti haline gelmişti. Rice’ın 90 dakikayı tamamlayamayacağını bilen Tuchel, maçın ilerleyen dakikaları için değerli bir oyuncu değiştirme hakkını saklı tutmak amacıyla devre arasında bu değişikliği yaptı.
Tuchel, maç sonrası yaptığı açıklamada bu stratejik düşüncesini doğrulayarak şunları söyledi: “Declan’ın son üç gündür zorlandığını ve çoğu zaman yatakta kaldığını bildiğim için 90 dakikayı tamamlayamayacağını biliyordum. Ayrıca maçın 120 dakikaya uzama ihtimali de vardı, bu yüzden başka bir oyuncu değişikliğini boşa harcamak istemedim ve ilerleyen dakikalarda başka bir değişiklik yapmak zorunda kalmamak için Declan’ı oyundan çıkarma kararını verdim.”
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Yarı final mücadelesinden önce geri dönüş anahtarı
Bu Çarşamba günü Lionel Messi’nin Arjantin’iyle oynanacak yarı final maçı yaklaşırken, İngiltere takımı hazırlıklara başlamak üzere Kansas City’ye geri dönecek. Tuchel, Rice ve kadronun geri kalanının Florida’nın güneşinin altında verdikleri mücadeleden sonra dinlenebilmeleri için antrenman yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılacağını şimdiden belirtti. “Bunu yapmak zorundalar, buna hiç şüphe yok. Antrenman yoğunluğumuzu artık azaltacağız. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli. Önümüzde bir maç daha var. Bu galibiyet bize çok yardımcı olacak. En üst düzeyde toparlanabilmemiz için birinci sınıf tesislerimiz var," diye konuştu teknik direktör.
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