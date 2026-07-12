Ne hastalık ne de sakatlık! İngiltere’nin Norveç’i mağlup ettiği Dünya Kupası maçında Declan Rice’ın neden oyundan çıkarıldığı - Thomas Tuchel, Arsenal’in orta saha oyuncusuyla ilgili bu önemli kararı açıklıyor

Teknik direktör, İngiltere’nin 1-0 gerideyken bu oyuncu değişikliğini çoktan planladığını açıkladı. İlk yarı bitmeden hemen önce beraberlik golünü bulmalarına rağmen Tuchel kararından vazgeçmedi ve takımına sert bir mesaj vermekte kararlıydı. Norveç’in savunma düzenini aşmak için oyuncularını sahada daha ileriye çıkmaya zorlamak istiyordu.

Değişikliği değerlendiren Tuchel, şunları söyledi: "İşleri kendimiz için zorlaştırdık, bazı oyuncularımız sıcağa zorlanıyordu. Ezri Konsa da onlardan biriydi; hamstringinde kramp vardı. Declan'ın da durumu göz önünde bulundurarak, devre arasında daha hücumcu bir oyun sergileme kararı aldık. Bu, biraz hücum ağırlıklı bir değişiklikti. Bu kararı 1-0 gerideyken verdim ve kararımdan geri dönmek istemedim. Beraberlik golünden sonra bile, Norveç derin bir blokla savunma yaptığında takımın daha ileriye çıkması ve daha fazla bağlantı kurması için bunun doğru sinyal olduğunu düşündüm. Mesele, rakibin ceza sahasına daha yakın olmaktı; bu yüzden Ebs ve Bukayo’yu oyuna soktuk ve bu da Dec’i ya da Elliot [Anderson]’ı oyundan çıkarmamız gerektiği anlamına geliyordu."



