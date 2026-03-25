Konu efsanevi hakem Pierluigi Collina'ya gelince, kahramanlar bir kez daha FC Bayern Münih ile BVB arasında oynanan 2013 Şampiyonlar Ligi finalinden bahsetmeye başladılar.
"Ne güzel bir serseri bulmuşsun": Jürgen Klopp ve Thomas Müller, FC Bayern ile BVB arasındaki final maçı nedeniyle atışmaya girdi
"İşte bu adam, 2013'te Bayern'e Şampiyonlar Ligi finalini hediye eden hakemi görevlendiren kişidir," dedi Klopp, o dönemde Red Bull'un bugünkü "Küresel Futbol Direktörü"nün yönetimindeki Borussia Dortmund formasıyla sahada yer alan ve o gün de orada bulunan Mats Hummels'e dönerek.
Almanya'nın rekor şampiyonu, yaklaşık 13 yıl önce, iki Bundesliga takımı arasındaki rekabetin doruk noktasında, bilindiği gibi 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Klopp'a ve birçok kişinin görüşüne göre, hakem Nicola Rizzoli bu maçta bariz bir hatalı karar vermişti. Skor 1-0 Münih lehineyken, İtalyan hakem, daha önce sarı kart görmüş olan FCB savunmacısı Dante'yi, Marco Reus'a yaptığı faulün ardından, BVB'den Ilkay Gündogan'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitlediği pozisyonda, sarı-kırmızı kartla oyundan atmamıştı.
Bunun üzerine Müller müdahale etti. "Penaltı verilmemeliydi," dedi Bayern'in emektar oyuncusu ve Hummels'i de destek olarak yanına aldı: "Mats'ın kendisi bana bir keresinde, sarı kartın kalmasının kendisi için aslında sorun olmadığını söylemişti." Ancak kariyeri boyunca hem Bayern hem de Dortmund forması giyen eski stoper, şu anda MLS kulübü Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Hummels'i yüzüstü bıraktı ve gülümseyerek şöyle dedi: "Bir defans oyuncusu olarak, kırmızı kart gösterilmeliydi derim."
Müller daha çok Ribery'ye kırmızı kart gösterirdi
Müller ise o dönemki takımına karşı başka bir pozisyonda sarı kart göstermiş olacaktı ve maçın başlarında Franck Ribéry'nin, o zamanlar da BVB'de forma giyen Robert Lewandowski'ye muhtemelen kasten dirsek attığı iddia edilen hareketine atıfta bulundu. "Ama bu bir incelik meselesi. Sonuçta finali mahvetmek istemeyiz," dedi geniş bir gülümsemeyle.
Klopp bunun üzerine Collina ile yaşadığı bir anı hatırladı. Maçtan sonra efsanevi Wembley'in yer altı tünellerinden geçerken Collina'ya şöyle demişti: "Ne güzel bir serseri görevlendirmişsin." Müller her zamanki gibi hazırcevap bir şekilde karşılık verdi: "Hayır hayır, adı Rizzoli'ydi, serseri değil." Klopp güldü ve neredeyse inanamıyormuş gibi cevap verdi: "O hakemleri hatırlıyor."
Hummels ekledi: "Senin lehine karar verdiklerinde isimlerini hatırlıyorsun, değil mi?". Ancak konuyu kapatan son sözü Müller söyledi: "Hayır, o dünya çapında çok iyi bir hakemdi."
Dünya Kupası'nda bu üçlü muhtemelen daha eğlenceli anlar yaşatacak. Diğer Magenta uzmanları ise eski milli futbolcu Tabea Kemme, Manuel Baum, Sebastian Kneißl ve Tobias Schweinsteiger.
Buradan bu söz düelloyu videoda tekrar izleyebilirsiniz.
FC Bayern - BVB: 2013 Şampiyonlar Ligi Finali'nde ilk 11'ler ve golcüler
Goller 1:0 Mandzukic (60.), 1:1 Gündogan (68., pen.), 2:1 Robben (89.) FC Bayern Kadrosu Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Alaba - Martinez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribery (90.+1 Gustavo) - Mandzukic (90.+4 Gomez) BVB Kadrosu Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer - S. Bender (90.+2 Sahin), Gündogan - Blaszczykowski (90. Schieber), Reus, Grosskreutz - Lewandowski