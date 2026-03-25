"Ne güzel bir serseri bulmuşsun": Jürgen Klopp ve Thomas Müller, FC Bayern ile BVB arasındaki final maçı nedeniyle atışmaya girdi

"İşte bu adam, 2013'te Bayern'e Şampiyonlar Ligi finalini hediye eden hakemi görevlendiren kişidir," dedi Klopp, o dönemde Red Bull'un bugünkü "Küresel Futbol Direktörü"nün yönetimindeki Borussia Dortmund formasıyla sahada yer alan ve o gün de orada bulunan Mats Hummels'e dönerek.

Almanya'nın rekor şampiyonu, yaklaşık 13 yıl önce, iki Bundesliga takımı arasındaki rekabetin doruk noktasında, bilindiği gibi 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılmıştı. Klopp'a ve birçok kişinin görüşüne göre, hakem Nicola Rizzoli bu maçta bariz bir hatalı karar vermişti. Skor 1-0 Münih lehineyken, İtalyan hakem, daha önce sarı kart görmüş olan FCB savunmacısı Dante'yi, Marco Reus'a yaptığı faulün ardından, BVB'den Ilkay Gündogan'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitlediği pozisyonda, sarı-kırmızı kartla oyundan atmamıştı.

Bunun üzerine Müller müdahale etti. "Penaltı verilmemeliydi," dedi Bayern'in emektar oyuncusu ve Hummels'i de destek olarak yanına aldı: "Mats'ın kendisi bana bir keresinde, sarı kartın kalmasının kendisi için aslında sorun olmadığını söylemişti." Ancak kariyeri boyunca hem Bayern hem de Dortmund forması giyen eski stoper, şu anda MLS kulübü Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Hummels'i yüzüstü bıraktı ve gülümseyerek şöyle dedi: "Bir defans oyuncusu olarak, kırmızı kart gösterilmeliydi derim."