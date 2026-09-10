Ne geri dönüş! Jamal Musiala, duygusal Bayern Münih dönüşünde gol attı; Şampiyonlar Ligi devi 5-0'lık rahat bir galibiyete ulaştı

Allianz Arena, salı gecesi Musiala'nın bu sezon ilk kez Bayern Münih'in ilk 11'ine dönmesiyle gerçekten özel bir ana sahne oldu. 23 yaşındaki oyuncu, sezon öncesinde RB Leipzig ve Heidenheim'a karşı oynanan hazırlık maçlarında nörolojik işlev bozukluklarının neden olduğu bayılmalar yaşamasının ardından forma giyemiyordu.

Hafta sonunda Schalke karşısında oyuna sonradan kısa süreliğine dahil olduktan sonra Vincent Kompany, Alman milli oyuncuya Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında ilk 11'de şans verdi ve genç futbolcu beklentileri boşa çıkarmadı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Kompany, orta saha oyuncusunun "ilk 11'de başlamayı hak ettiğini, bunun bir hediye olmadığını" söyledi.

Kilit 47. dakikada biraz şanslı ama bitirici bir şekilde sonunda açıldı. Harry Kane, uzaktan Patrick Berg'e çarpan sert bir şut çıkardı ve top Bodo/Glimt savunmacısından sekerek Musiala'nın önünde kaldı. Pas tutmadığına dair hiçbir işaret göstermeyen orta saha oyuncusu, dönerek uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve ev sahibini öne geçirdi.