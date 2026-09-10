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Ne geri dönüş! Jamal Musiala, duygusal Bayern Münih dönüşünde gol attı; Şampiyonlar Ligi devi 5-0'lık rahat bir galibiyete ulaştı
Musiala, dönüşüyle ilgili açıklama yaptı
Allianz Arena, salı gecesi Musiala'nın bu sezon ilk kez Bayern Münih'in ilk 11'ine dönmesiyle gerçekten özel bir ana sahne oldu. 23 yaşındaki oyuncu, sezon öncesinde RB Leipzig ve Heidenheim'a karşı oynanan hazırlık maçlarında nörolojik işlev bozukluklarının neden olduğu bayılmalar yaşamasının ardından forma giyemiyordu.
Hafta sonunda Schalke karşısında oyuna sonradan kısa süreliğine dahil olduktan sonra Vincent Kompany, Alman milli oyuncuya Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında ilk 11'de şans verdi ve genç futbolcu beklentileri boşa çıkarmadı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Kompany, orta saha oyuncusunun "ilk 11'de başlamayı hak ettiğini, bunun bir hediye olmadığını" söyledi.
Kilit 47. dakikada biraz şanslı ama bitirici bir şekilde sonunda açıldı. Harry Kane, uzaktan Patrick Berg'e çarpan sert bir şut çıkardı ve top Bodo/Glimt savunmacısından sekerek Musiala'nın önünde kaldı. Pas tutmadığına dair hiçbir işaret göstermeyen orta saha oyuncusu, dönerek uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve ev sahibini öne geçirdi.
- Getty Images Sport
Kane ve Olise farkı açtı
Açılış golünün gelmesinin ardından Bayern Münih için adeta baraj kapakları açıldı. 61. dakikada, Kompany’nin taktik düzeninin ayrılmaz bir parçası hâline gelen Michael Olise, ceza sahasının kalbine nokta atışı bir serbest vuruş gönderdi. Harry Kane ise tam bir golcü içgüdüsüyle koşusunun zamanlamasını kusursuz ayarladı ve kafayla gecenin ikinci golünü attı. Bu gol, İngiltere kaptanı için bir dönüm noktası niteliği taşıdı; Şampiyonlar Ligi’ndeki 55. golü ve Avrupa kupalarındaki toplam 79. golü olan bu vuruş, onun turnuva tarihinin en üretken forvetlerinden biri olarak statüsünü daha da pekiştirdi.
Maçın son çeyreğinde Bayern, Norveç ekibini tamamen bunaltarak skora biraz daha parlaklık kattı. Alphonso Davies, 77. dakikada kendine has sürati ve bitiriciliğiyle skoru 3-0’a getirdi, ardından sahneye çıkan Michael Olise işi bitirdi. Eski Crystal Palace oyuncusu, maçın son bölümünde iki gol birden attı; 83. dakikada fileleri havalandırdı ve uzatma dakikalarının derinliklerinde bir kez daha ağları bularak 5-0’lık farklı galibiyeti perçinledi.
Bodo/Glimt'in direnci sonunda kırıldı
Kesin final skoru farkı net şekilde yansıtsa da, ilk yarı ev sahibi ekip adına çok daha zorlu geçti. FK Bodo/Glimt, önceki sezonda Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'e karşı aldığı unutulmaz galibiyetlerle devleri deviren takım ünüyle Münih'e geldi. İlk 45 dakikada da bu unvanın hakkını verdiler; geride bekleyerek Bayern'in yaratıcı yıldızlarını durdurdular. Joshua Kimmich, 35. dakikada direğe vurarak kilidi açmaya en çok yaklaşan isim oldu, ardından devre arasından hemen önce bir şutunu da kaleci Nikita Haikin kurtardı.
- Getty Images Sport
Bayern, açılış maçlarındaki inanılmaz serisini sürdürüyor
Bu galibiyet, Avrupa futbolundaki en dikkat çekici serilerden birini uzattı. Bayern Münih, Avrupa'daki bir sezona üst üste 23 sezondur galibiyetle başladı. İlk maç gününde en son ne zaman yenildiklerini görmek için 2002/03 sezonuna kadar gitmek gerekiyor; o maçta Deportivo La Coruna'ya 3-2 kaybetmişlerdi. O tarihten bu yana kusursuz bir tablo ortaya koydular: 23 galibiyet. Bu, kulübün oyunun en üst seviyesindeki kalıcı istikrarının bir göstergesi.
Önümüzdeki dönemde Alman devi, 13 Ekim'de Norveç'e yapacağı yolculuğa hazırlanacak ve kıtasal arenadaki bir sonraki maçında Viking Stavanger ile karşılaşacak.
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