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“Ne gerekiyorsa yap!” - Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia, İspanya ve Barcelona’nın süperstarına Justin Bieber temalı bir Dünya Kupası çağrısı yaptı
Sosyal medyada paylaşılan çok komik bir rica
İspanya’nın Dünya Kupası’nda yarı finale kadar uzanan etkileyici serüveni tüm ülkeyi büyüledi; ancak Yamal’ın partneri için işler bir anda çok daha ciddi bir hal aldı. FIFA’nın final maçının eğlence programına ilişkin duyurusunun ardından, influencer 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nda olmayı beklediğini açıkça belirtti.
Sevilla doğumlu influencer, Yamal'a yönelik bir mesaj paylaştı ve bu mesaj kısa sürede viral oldu. Şakacı ama aynı zamanda acil bir üslupla partnerine şöyle yazdı: "Aşkım, finale ulaşmak için ne gerekiyorsa yap. Beni duyuyor musun?? Ne gerekiyorsa!"
Bieber faktörü
Garcia’nın bu talebinin ardındaki neden basit: Kendisi, kendi ifadesiyle bir “Belieber”. Kanadalı pop ikonunun, turnuvanın tarihindeki ilk Super Bowl tarzı devre arası gösterisinin başrol sanatçılarından biri olacağı kesinleşince, Garcia idolünü spor dünyasının en büyük sahnesinde canlı olarak izlemek için can atıyor.
"Baby", "Sorry" ve "Love Yourself" gibi dünya çapında hit şarkılarıyla tanınan Bieber, bir nesil hayran için hâlâ en popüler sanatçılardan biri olmaya devam ediyor. Bieber'ın FIFA kadrosuna dahil edilmesi, zaten büyük bir heyecan uyandıran turnuvaya pop kültürü çılgınlığı da ekledi ve Yamal'a, La Roja'nın finale yükselmesini sağlamak için bir neden daha verdi.
Tarihi bir devre arası gösterisi
FIFA, New Jersey’de düzenlenecek 2026 finali sırasında yıldızlarla dolu bir müzik gösterisi sunarak yeni bir çığır açmayı hedefliyor. Geleneksel törenlerden uzaklaşan bu küresel yönetim organı, NFL’nin yıllık en önemli etkinliğine rakip olacak şekilde tasarlanmış ve çok çeşitli uluslararası yeteneklerin yer alacağı 11 dakikalık bir gösteri planladı.
Onaylanan sanatçı kadrosu, etkinliğin büyüklüğünün bir kanıtı niteliğinde. Bieber’a, büyük futbol turnuvalarının uzun süredir vazgeçilmez ismi Shakira’nın yanı sıra pop müziğin kraliçesi Madonna ve K-pop fenomeni BTS de eşlik edecek. Gösteride ayrıca Afrikalı yıldız Burna Boy, Coldplay’den Chris Martin ile PS22 Korosu ve dünyaca ünlü orkestra şefi Gustavo Dudamel de yer alacak.
- Getty Images Sport
New Jersey’de hedef göz önünde
Yamal’ın birincil hedefi, kupayı 2010’dan bu yana ilk kez İspanya’ya geri getirmek olmaya devam ediyor. Ancak İspanya’nın öncelikle büyük heyecanla beklenen yarı final mücadelesinde Fransa’yı yenmesi gerekiyor; bu maç, 18 yaşındaki oyuncu için özel bir öneme sahip.
Yamal, Euro 2024 yarı finalinde Les Bleus’a karşı unutulmaz ve nefes kesici bir gol atmış, ardından La Roja finalde İngiltere’yi mağlup ederek kupayı kaldırmıştı. Bu unutulmaz anı, uluslararası sahnede yıldızı hızla parlayan Barcelona’nın genç yıldızı için mükemmel bir uğur niteliğinde. Luis de la Fuente’nin yönetimindeki hücum hattında kilit bir rol üstlenen Yamal, takımın bir başka büyük şampiyonluk peşinde koşarken parlamaya devam ediyor.
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