“Ne gerekiyorsa yap!” - Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia, İspanya ve Barcelona’nın süperstarına Justin Bieber temalı bir Dünya Kupası çağrısı yaptı

İspanya’nın Dünya Kupası’nda yarı finale kadar uzanan etkileyici serüveni tüm ülkeyi büyüledi; ancak Yamal’ın partneri için işler bir anda çok daha ciddi bir hal aldı. FIFA’nın final maçının eğlence programına ilişkin duyurusunun ardından, influencer 19 Temmuz’da MetLife Stadyumu’nda olmayı beklediğini açıkça belirtti.

Sevilla doğumlu influencer, Yamal'a yönelik bir mesaj paylaştı ve bu mesaj kısa sürede viral oldu. Şakacı ama aynı zamanda acil bir üslupla partnerine şöyle yazdı: "Aşkım, finale ulaşmak için ne gerekiyorsa yap. Beni duyuyor musun?? Ne gerekiyorsa!"