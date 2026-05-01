"Ne felaket bir maç": Pep Guardiola, PSG ile Bayern arasındaki büyük maçı izlemek yerine üçüncü lig maçını tercih etti

Ancak Pep Guardiola bu muhteşem maçı kaçırdı, çünkü aynı saatlerde Manchester yakınlarındaki Stockport kasabasında bulunan Stockport County ile FC Port Vale arasında oynanan İngiltere üçüncü lig maçını stadyumda canlı olarak izliyordu. Guardiola’nın tarihi Edgeley Park’ta çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Cuma günü Manchester City ile FC Everton arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, 2013'ten 2016'ya kadar FC Bayern'de teknik direktörlük yapan Guardiola, bu sürpriz seçimi hakkında sorulara yanıt verdi. "Maçtan önceki gün fikstüre baktım, PSG ile Bayern Münih arasındaki maçı izledim ve kendime şöyle dedim: 'Ne felaket bir maç. Teknik direktörler iyi değil, oyuncular da gerçekten berbat'," dedi Guardiola ironik bir şekilde. "İngiliz futbolunu seviyorum, bu yüzden Stockport'u seçtim."

Bu arada, Guardiola bu iki "iyi olmayan" teknik direktörü önemli ölçüde etkilemişti. Vincent Kompany bir zamanlar Manchester City'de onun kaptanıydı. Luis Enrique ise 2008'den 2011'e kadar Barça'nın yedek takımını çalıştırırken, Guardiola ise A takımla etkileyici bir galibiyet serisi yakalamıştı.