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"Ne fark eder ki" - Jude Bellingham, İngiltere milli takımının Norveç’i mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesini “dikkatsiz” bir şekilde değerlendiren teknik direktör Thomas Tuchel’e karşı çıkıyor
Bellingham, Tuchel’e yönelik eleştirileri reddetti
İngiltere’nin kahramanı, Alman teknik direktör Tuchel’in Norveç’e karşı oynanan çeyrek final maçındaki takım performansını “dikkatsiz” olarak nitelemesinin ardından bu yorumları önemsemedi. 2-1’lik uzatma galibiyetinde her iki golü de atan Real Madrid’in süperstarı, ITV Sport tarafından teknik direktörünün değerlendirmesinden haberdar edildiğinde küçümseyen bir yanıt verdi: “Evet, neyse, ne fark eder ki. Zorlu bir maçtı, bu yüzden sahada zorlu bir mücadele veren oyunculara teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum."
Bellingham daha sonra Tuchel’in maçın fiziksel yükünü tam olarak kavrayamadığını ima ederek şöyle dedi: “Belki de Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil.”
- AFP
Menajerin ‘dikkatsiz’ değerlendirmesi
Tuchel, Three Lions’ın son dörde kalmasına rağmen maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı. Takımın ruhunu takdir etse de, İngiltere’nin “şanslı” olduğunu öne sürdü ve sergilenen teknik performansa ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi. Tuchel gazetecilere, “Oynadığımız futboldan tam olarak memnun değilim ve yüzde 100 mutlu da değilim; bu görüşümün arkasındayım,” dedi. “Bence daha hızlı ve daha etkili oynayabiliriz. Oyuncularımızın yaptığı çok sayıda gereksiz hata ve teknik hatalar, özgüvenimizi büyük ölçüde sarsmıştır."
Ancak eski Chelsea teknik direktörü, Arjantin ile oynanacak yarı final öncesinde takımda herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığını hemen açıkladı. Yüksek beklentileri olmasına rağmen takıma olan sevgisinin hala çok büyük olduğunu vurguladı. "Daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var, bu bir sorun değil, ancak benimle takımım arasında hiçbir kopukluk yok, yüzde bir bile," diye ekledi. "Kalbim dolup taşıyor ve oyuncularıma, takımıma ve sergiledikleri performansa tamamen aşığım."
Miami Heat ve Norveç Testi
Maç, hazırlık döneminde hastalıkla mücadele eden ve her zamanki enerjisinden yoksun kalan Declan Rice de dahil olmak üzere birçok oyuncunun zorlandığı, yıpratıcı bir mücadeleye sahne oldu. Andreas Schjelderup’un ortalamış gibi görünen şutu Jordan Pickford’u yanılttığında Norveç sürpriz bir şekilde öne geçti ve bu durum, Florida’nın nemli havasında İngiltere’yi aşılması zor bir engelin önüne koydu. Skoru eşitlemek için, devre arasına girmeden hemen önce Anthony Gordon’un asistiyle Bellingham’ın sihirli bir anına ihtiyaç duyuldu.
Bellingham, futbolun estetik açıdan ne kadar hoş olursa olsun, turnuvada başarılı bir takım için “kirli” kazanmanın gerekli bir özellik olduğunu savundu. 23 yaşındaki oyuncu, karışık bölgede yaptığı açıklamada, “Olumlu bir ortam yaratmaya çalıştık ve bunu son dörtte de sürdürmeliyiz,” dedi. “Takım arkadaşlarımı ne kadar övsem azdır. Topu havaya atıp binlerce pas yaparak her maçı kazanamazsınız. Bazen kirli de olsa kazanmak zorundasınız."
- Getty Images
Bellingham, Altın Ayakkabı ödülünün peşinde
Norveç karşısında attığı iki golle Bellingham, turnuvadaki gol sayısını altıya çıkardı ve kaptan Harry Kane ile aynı seviyeye geldi. Turnuva son haftasına girerken, en golcü oyuncular Kylian Mbappé ve Lionel Messi’nin sadece iki gol gerisinde bulunuyor. Orta saha oyuncusu, İngiltere’nin hücumunun odak noktası haline geldi ve 16 turunda Meksika’ya karşı kazanılan maçta attığı iki gole bu hayati golleri de ekledi.
İngiltere şimdi dikkatlerini Çarşamba günü son şampiyon Arjantin ile oynayacağı devasa yarı final maçına çeviriyor. Bu, Üç Aslanlar’ın 2018’den bu yana ilk kez Dünya Kupası yarı finaline çıkışı olacak ve Tuchel, takımının Miami’de eksik olduğunu düşündüğü golcü ruhunu bu maçta bulmasını umuyor.
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