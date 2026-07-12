"Ne fark eder ki" - Jude Bellingham, İngiltere milli takımının Norveç’i mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükselmesini “dikkatsiz” bir şekilde değerlendiren teknik direktör Thomas Tuchel’e karşı çıkıyor

İngiltere’nin kahramanı, Alman teknik direktör Tuchel’in Norveç’e karşı oynanan çeyrek final maçındaki takım performansını “dikkatsiz” olarak nitelemesinin ardından bu yorumları önemsemedi. 2-1’lik uzatma galibiyetinde her iki golü de atan Real Madrid’in süperstarı, ITV Sport tarafından teknik direktörünün değerlendirmesinden haberdar edildiğinde küçümseyen bir yanıt verdi: “Evet, neyse, ne fark eder ki. Zorlu bir maçtı, bu yüzden sahada zorlu bir mücadele veren oyunculara teşekkürlerimi ve takdirlerimi sunuyorum."

Bellingham daha sonra Tuchel’in maçın fiziksel yükünü tam olarak kavrayamadığını ima ederek şöyle dedi: “Belki de Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth gibi oyunculara karşı bu tür koşullarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Karşılaşması kolay bir takım değil.”



