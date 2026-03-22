Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
"Ne diyeceğimi bilemiyorum" - Virgil van Dijk, Liverpool'un Brighton'a yenilmesinin ardından endişe verici bir itirafta bulundu

Virgil van Dijk, Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'a karşı alınan 2-1'lik ağır yenilginin ardından Liverpool'un mevcut durumuna ilişkin karamsar bir değerlendirmede bulundu. Kırmızılar'ın kaptanı, cumartesi öğleden sonra Amex Stadyumu'nda geçen sezonun şampiyonu olan takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarının bir kez daha ciddi bir darbe almasıyla artan hayal kırıklığını dile getirdi.

  • Van Dijk, Liverpool'un istikrarını sorguluyor

    Danny Welbeck'in attığı iki gol, zorlu bir sezonun 10. Premier Lig mağlubiyetini Liverpool'a yaşatınca, Hollandalı savunma oyuncusu sözünü sakınmadı.

    Milos Kerkez konuk takım adına bir gol geriye çekse de, Arne Slot'un takımı beraberliği yakalayamadı ve kaptanları bir başka hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından cevaplar aramaya başladı.

    Van Dijk gazetecilere, "İlk tepkim hayal kırıklığı, son zamanlarda kendimi tekrar ediyorum galiba" dedi. "Durum bu. Dün (Cuma) antrenman sahasındayken de şaşırdım, gördüğüm kadar oyuncu vardı, ama durum bu. Evet, zor bir durum."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Dinleyin, ne diyeceğimi bilmiyorum. Son aylarda hep aynı şeyi söyledim. İyi bir performansı devam ettiremiyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyorsak, bu durumun değişmesi gerekiyor. Hedefimiz ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak."

  Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier League

    İp üzerinde duran en büyük beş umut

    Liverpool son dönemde kötü bir performans sergiledi ve Wolves, Tottenham ve Brighton ile oynadığı maçlardan sadece bir puan toplayabildi. Tecrübeli stoper, takımın ilk beşte bitirme ve gelecek sezon Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasına geri dönme umudunu sürdürmek istiyorsa, form düşüşünün sorumluluğunu hep birlikte üstlenmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    "Her şeyi deniyoruz. Durumu tersine çevirmeye çalışıyoruz ve umarım bir dönüm noktasına ulaşırız, ancak şu anda durum öyle görünmüyor," diye ekledi kaptan.

    "Bu sezon bu soruyu (sorunun ne olduğu) birçok kez duydum ama hala bir çözüm bulunamadı. Bu bizim elimizde ve bu yüzden bunu oyuncular olarak, bir grup olarak yapmalıyız. Eğer bunu değiştirirsek, o zaman elbette tüm sezon boyunca çok tehlikeli bir güç olabiliriz. Ancak şu anda değiliz."

  • Anfield'da sakatlık krizi derinleşiyor

    Liverpool’un işi, halihazırda Mohamed Salah, Alisson Becker ve Alexander Isak’ın da yer aldığı ve giderek uzayan sakatlar listesi nedeniyle daha da zorlaştı. Kırmızılar, Amex Stadyumu’nda bir darbe daha aldı; en golcü oyuncusu Hugo Ekitike, eski Anfield favorisi James Milner ile çarpışmasının ardından kasında meydana gelen incinme nedeniyle erken oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Van Dijk, "Hugo oyundan çıktığında takıma baktığınızda, arkada çok fazla koşu yoktu" dedi. "O tarafta pek bir şey yok. Kaybetmemizin sebebi bu değildi ama oyunumuzu biraz değiştirdi. O değişiklikleri yaptığında, diziliş değişti, pozisyonlar değişti ve sonra farklı şeyler istemeye başlıyorsunuz. Her şeyin bir kombinasyonu ama gerçek şu ki, hafta ortasında sergilediğimiz iyi performansı devam ettiremedik."

    Van Dijk geleceğe bakıyor

    Uluslararası maç arası yaklaşırken Van Dijk, Hollanda milli takımına katılmak üzere yola çıkıyor; ancak zihni, Merseyside’da yaşanan yenilgi “sarmalından” hâlâ kurtulamamış durumda. Arne Slot yönetimindeki zorlu bir sezon boyunca takımının istikrar bulmakta zorlandığını gören deplasman taraftarlarına duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Taraftarlar için de üzülüyorum. Buraya kadar erken saatte gelip bizi destekliyorlar, ama biz yine beklentileri karşılayamadık. Bu yüzden zor bir durum," diye konuştu.

    "Bu çok fazla kez oldu ve eğer böyle devam ederse başarı şansı kalmaz. Hala bir şans varsa her zaman kendime güveniyorum, ama elbette daha iyisini yapmalıyız. Eğer yapmazsak işler çok zorlaşacak. Önümüzde yedi maç var ve hepsi de zorlu maçlar, bu yüzden bunu hak edebilmemiz için işlerin değişmesi gerekiyor."

