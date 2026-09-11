Kartal'ın açıklamasından kısa süre sonra maç sonrası kaos bir kez daha dramatik bir hal aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hemen devreye girerek teknik direktörün istifa açıklamasını kabul etmeyi kamuoyu önünde reddetti ve onu kalmaya ikna etmeye çalıştı.

Sahadaki performansına sıkı sıkıya bağlı kalarak UEFA'ya konuşan Brown, takımın üst düzey rakip karşısında ikinci yarıdaki çıkışını övdü.

"Çok mutluyum, bu önemli bir goldü ve bunu hak ettik" diyen Brown, şöyle devam etti: "Çok fazla pozisyon bulduk ve muhtemelen kazanmalıydık. İşler rayına oturduktan sonra ikinci yarının büyük bölümünü kontrol ettik."