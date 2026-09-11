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‘Ne demek istiyorsun, istifa mı?!’ Archie Brown maç sonrası röportajın çılgın bir hal almasıyla büyük şaşkınlık yaşadı
Brown parladı, Fenerbahçe Roma'yı durdurdu
İngiliz bek Archie Brown, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü Roma ile 1-1 berabere kalarak kutladığı maçta maçın oyuncusu performansı sergiledi. Bryan Cristante, ilk yarıda 20 metreden yaptığı alçak vuruşla konuk ekibi öne geçirdi.
İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra 24 yaşındaki Brown, Mason Greenwood'un akıllıca pasının ardından topu Mile Svilar'ın üzerinden aşırtarak skora denge getirdi.
İkinci yarıdaki baskıya ve Romelu Lukaku'nun kulübeden oyuna girmesine rağmen, iki takım da geç bir galibiyet golü bulamadı.
- ZUMA Press Wire
İngiliz savunmacı, teknik direktörün ayrılığı karşısında şaşkına döndü
Oyuncular soyunma odasında sonucu kutlarken, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısına geldi ve beklenmedik şekilde इस्तifasını açıkladı. Gazeteciler maç sonrası röportajı sırasında haberi duyurunca, bu gelişme Brown'a karma alanda canlı yayında ulaştı.
Kamera ekipleri, eski Derby County altyapı oyuncusunun takım tercümanına döndüğü anda yüzündeki büyük şaşkınlığı kaydetti.
"İstifa ne demek? Ne? Teknik direktör olarak mı? Bundan hiç haberim yoktu!" diye şaşkınlıkla tepki verdi Brown.
Başkanlık müdahalesi İstanbul'daki drama yeni bir boyut kattı
Kartal'ın açıklamasından kısa süre sonra maç sonrası kaos bir kez daha dramatik bir hal aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hemen devreye girerek teknik direktörün istifa açıklamasını kabul etmeyi kamuoyu önünde reddetti ve onu kalmaya ikna etmeye çalıştı.
Sahadaki performansına sıkı sıkıya bağlı kalarak UEFA'ya konuşan Brown, takımın üst düzey rakip karşısında ikinci yarıdaki çıkışını övdü.
"Çok mutluyum, bu önemli bir goldü ve bunu hak ettik" diyen Brown, şöyle devam etti: "Çok fazla pozisyon bulduk ve muhtemelen kazanmalıydık. İşler rayına oturduktan sonra ikinci yarının büyük bölümünü kontrol ettik."
- Getty Images
Fenerbahçe, odağını Aston Villa'ya çevirdi
İdari belirsizlik sürerken, Fenerbahçe zorlu bir fikstür serisi öncesinde yeniden toparlanmak zorunda. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki yolculuğuna 14 Ekim'de Premier League ekibi Aston Villa'ya konuk olarak devam edecek.
Brown, Roma karşısında ikinci yarıda sergilenen performansın takıma bu turnuvada üzerine inşa edebileceği sağlam bir temel verdiğine inanmaya devam ediyor.
Brown, "Kaliteli birçok oyuncuya sahip iyi bir takıma karşı zor bir maçtı" diye ekledi. "Bu, kesinlikle üzerine inşa edilecek bir şey. Sıradaki maça geçiyoruz ve üç puan almaya çalışacağız."
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