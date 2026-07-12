Ne dedi? Dudak okuma, Tuchel’in İngiltere’nin yıldızlarına yaptığı azarlamayı ortaya çıkarıyor

Bir dudak okuma uzmanı, Dünya Kupası yarı finalinde Norveç ile oynanan maç sırasında İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel’in oyuncularına yönelttiği öfkeli mesajın ayrıntılarını ortaya çıkardı.
İngiltere milli takımı, bir gol gerideyken durumu tersine çevirmeyi başardı ve uzatmaların ardından maçı 2-1'lik heyecan verici bir skorla kazandı.
İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finalinin ilk dakikalarında daha iyi oynayan taraf olmasına rağmen, kayda değer gerçek gol fırsatları yaratamadı.
Üç Aslan’ın en tehlikeli fırsatı, Madueke’nin muhteşem ortasının ardından Niko O’Reilly’nin yakın mesafeden kale yanından topu dışarıya göndermesiydi; ancak bu pozisyon dışında İngiltere milli takımı, ilk su molasına kadar pek bir şey gösteremedi.
Thomas Tuchel bu dakikaları, oyuncularını azarlayarak eleme maçlarının gerçekliğini hatırlatmak için değerlendirdi.
Dudak okuma uzmanı Nicola Heckling, Covers platformu aracılığıyla Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “Tuchel oyuncularına ‘Daha çok çalışın, daha hızlı hareket edin, durup sabit kalıyorsunuz’ dedi” diye konuştu.