Ne dedi? Dudak okuma, Tuchel’in İngiltere’nin yıldızlarına yaptığı azarlamayı ortaya çıkarıyor

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Size bir şey söylemem gerekiyor... Teknik ekibi dinleyin, sıralamadaki yerlerimizi korumak için mücadele etmeliyiz. Teknik ekibi dinleyin. Topu alçakta tutun. Daha az itişip kakışın ve topa daha fazla odaklanın."

Ayrıca köşe vuruşları sırasında özel talimatlar verdi ve şöyle dedi: “Köşe vuruşlarında sağ tarafa doğru hareket etmelisiniz. Önden gelmeyin (18 numaralı Gordon’a hitaben). Senin için en iyi yer sağ taraf, bu bir gerçek. Ne zaman önden gelsen topu kaybediyorsun. Şimdi dinle: Sağda kal ve orada devam et."

Heyecan dolu mesajını şöyle tamamladı: “Herkesten güç istiyorum. Bu sizin son şansınız. Bu maçı kaybedersek turnuvadan eleneceğiz. Hadi, başlayalım.”

Tuchal’ın turnuva boyunca gönderdiği coşkulu mesajlar, oyuncularını motive etmek için etkili bir araç olduğunu kanıtlamıştı, ancak bu sefer anında etki yaratmadı.

Çünkü sadece birkaç dakika sonra, John Stones, İngiltere ceza sahası içinde topu kaybetti ve Haaland’a tehlikeli bir fırsat sunmak üzereydi, ancak kaleci Jordan Pickford hızla çıkarak durumu kurtardı.