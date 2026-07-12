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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ne dedi? Dudak okuma, Tuchel’in İngiltere’nin yıldızlarına yaptığı azarlamayı ortaya çıkarıyor

Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
Norveç
İngiltere

Bir dudak okuma uzmanı, Dünya Kupası yarı finalinde Norveç ile oynanan maç sırasında İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel’in oyuncularına yönelttiği öfkeli mesajın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

İngiltere milli takımı, bir gol gerideyken durumu tersine çevirmeyi başardı ve uzatmaların ardından maçı 2-1'lik heyecan verici bir skorla kazandı.

İngiltere, Dünya Kupası çeyrek finalinin ilk dakikalarında daha iyi oynayan taraf olmasına rağmen, kayda değer gerçek gol fırsatları yaratamadı.

Üç Aslan’ın en tehlikeli fırsatı, Madueke’nin muhteşem ortasının ardından Niko O’Reilly’nin yakın mesafeden kale yanından topu dışarıya göndermesiydi; ancak bu pozisyon dışında İngiltere milli takımı, ilk su molasına kadar pek bir şey gösteremedi.

Thomas Tuchel bu dakikaları, oyuncularını azarlayarak eleme maçlarının gerçekliğini hatırlatmak için değerlendirdi.

Dudak okuma uzmanı Nicola Heckling, Covers platformu aracılığıyla Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “Tuchel oyuncularına ‘Daha çok çalışın, daha hızlı hareket edin, durup sabit kalıyorsunuz’ dedi” diye konuştu.

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    Tuchel’in coşkulu mesajları, oyuncularını motive etmek için etkili bir araçtır

    Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Size bir şey söylemem gerekiyor... Teknik ekibi dinleyin, sıralamadaki yerlerimizi korumak için mücadele etmeliyiz. Teknik ekibi dinleyin. Topu alçakta tutun. Daha az itişip kakışın ve topa daha fazla odaklanın."

    Ayrıca köşe vuruşları sırasında özel talimatlar verdi ve şöyle dedi: “Köşe vuruşlarında sağ tarafa doğru hareket etmelisiniz. Önden gelmeyin (18 numaralı Gordon’a hitaben). Senin için en iyi yer sağ taraf, bu bir gerçek. Ne zaman önden gelsen topu kaybediyorsun. Şimdi dinle: Sağda kal ve orada devam et."

    Heyecan dolu mesajını şöyle tamamladı: “Herkesten güç istiyorum. Bu sizin son şansınız. Bu maçı kaybedersek turnuvadan eleneceğiz. Hadi, başlayalım.”

    Tuchal’ın turnuva boyunca gönderdiği coşkulu mesajlar, oyuncularını motive etmek için etkili bir araç olduğunu kanıtlamıştı, ancak bu sefer anında etki yaratmadı.

    Çünkü sadece birkaç dakika sonra, John Stones, İngiltere ceza sahası içinde topu kaybetti ve Haaland’a tehlikeli bir fırsat sunmak üzereydi, ancak kaleci Jordan Pickford hızla çıkarak durumu kurtardı.

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