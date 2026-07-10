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"Ne dayak ama!" - İngiltere, "dünyanın en iyisi" Erling Haaland'ın Dünya Kupası çeyrek finalinde Thomas Tuchel'in takımını alt edebileceği konusunda uyarıldı
Norveçli efsane, Haaland’ın başarılı olacağına inanıyor
Riise, Norveç’in İngiltere ile oynayacağı, her şeyin belirleneceği Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Haaland’ın kilit isim olduğuna inanıyor. BestBettingSites adına konuşan eski Liverpool bek oyuncusu, Manchester City yıldızını dünya futbolunun en iyi forveti olarak nitelendirdi ve Norveç’in mücadelesine öncülük edeceğini öngördü.
Norveçli efsane, İngiliz futbolunda geçirdiği on yılın ardından, Norveç'in büyük turnuvalarda yer almadığı zamanlarda genellikle İngiltere'yi desteklediğini de itiraf etti. Ancak bu kez, Norveç'in Tuchel'in takımına karşı unutulmaz bir galibiyet almasını umduğu için, sadakati tamamen vatanına yönelmiş durumda.
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Riise, Haaland’ı dünyanın en iyi forveti olarak nitelendiriyor
Riise, Haaland’ın hem saha içi hem de saha dışı niteliklerini övdü ve şu anda hiçbir başka santrforun bu Norveçli oyuncuya denk olmadığını vurguladı.
"Bir forvetin yapması gerekenlere gelince, evet, Erling Haaland dünyanın en iyi forvetidir," dedi. "Gollerini, gücünü ve profesyonelliğini çok seviyorum. Ama aynı zamanda bir insan olarak davranışlarını da çok seviyorum – her zaman gülümsüyor ve keyif alıyor.
"Saha içinde Gabriel gibi rakiplerle mücadele edebiliyor, ama aynı zamanda onlara büyük saygı duyuyor. Sahada aptalca davranmıyor; sadece maç sırasında işini yapıyor ve maçtan sonra tam bir saygı gösteriyor. Etrafta pek çok iyi forvet var, ama şu anda dünyanın en iyi forveti o."
Riise, Cumartesi günkü karşılaşma öncesinde kime destek vereceğini de açıkça belirtti. Şöyle ekledi: "Norveç turnuvaya katılamadığı için her turnuvada her zaman İngiltere taraftarıyım. Ancak bu sefer hiç şüphe yok... Umarım İngiltere’ye fena bir yenilgi yaşatabiliriz."
Norveç, tarihi bir başarıya imza atmayı hayal ediyor
Eski Norveç milli futbolcusu, turnuva süresince beklentilerinin değiştiğini de kabul etti ve ülkesinin “Üç Aslanlar”ı yenmesi halinde artık Dünya Kupası’nı kazanabileceğine inandığını belirtti.
"Evet, Norveç'in İngiltere'yi yenmesi halinde Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyorum. Neden olmasın?" diyen Riise, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya Kupası başlamadan önce, kupayı kazanabileceğimizi hiç düşünmemiştim; çeyrek finale kalmanın bizim için en büyük başarı olacağını düşünüyordum. Ancak oyuncuların sergilediği performans, kendilerini gösterme şekilleri ve şu anki konumlarına gelmek için her maçta sergiledikleri hücum gücü inanılmaz.
"Evet, kazanabileceğimize inanıyorum. Hâlâ Fransa’nın turnuvanın en büyük favorisi olduğunu düşünüyorum ve şu anda onları yenebilecek kimseyi göremiyorum, ama kesinlikle kazanabiliriz. Son sekize kaldık, yani her şey mümkün. Final aşamalarında biraz yetersiz kalabileceğimiz tek alan dörtlü savunmamız; savunmamızın turnuvayı sonuna kadar götürecek kadar güçlü olduğundan tam olarak emin değilim. Ancak son üç maçta %100 mükemmel bir gün geçirirsek, kupayı kazanabiliriz."
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Norveç için belirleyici bir sınav
Norveç'in İngiltere ile oynayacağı çeyrek final maçı, turnuvadaki kaderini belirleyebilir. Haaland için bu maç, ülkesini son dörde taşırken Altın Ayakkabı yarışındaki konumunu güçlendirmek için bir fırsat daha sunuyor.
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