"Ne dayak ama!" - İngiltere, "dünyanın en iyisi" Erling Haaland'ın Dünya Kupası çeyrek finalinde Thomas Tuchel'in takımını alt edebileceği konusunda uyarıldı

Riise, Haaland’ın hem saha içi hem de saha dışı niteliklerini övdü ve şu anda hiçbir başka santrforun bu Norveçli oyuncuya denk olmadığını vurguladı.

"Bir forvetin yapması gerekenlere gelince, evet, Erling Haaland dünyanın en iyi forvetidir," dedi. "Gollerini, gücünü ve profesyonelliğini çok seviyorum. Ama aynı zamanda bir insan olarak davranışlarını da çok seviyorum – her zaman gülümsüyor ve keyif alıyor.

"Saha içinde Gabriel gibi rakiplerle mücadele edebiliyor, ama aynı zamanda onlara büyük saygı duyuyor. Sahada aptalca davranmıyor; sadece maç sırasında işini yapıyor ve maçtan sonra tam bir saygı gösteriyor. Etrafta pek çok iyi forvet var, ama şu anda dünyanın en iyi forveti o."

Riise, Cumartesi günkü karşılaşma öncesinde kime destek vereceğini de açıkça belirtti. Şöyle ekledi: "Norveç turnuvaya katılamadığı için her turnuvada her zaman İngiltere taraftarıyım. Ancak bu sefer hiç şüphe yok... Umarım İngiltere’ye fena bir yenilgi yaşatabiliriz."