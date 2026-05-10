AFP
Çeviri:
Ne Chelsea ne de Newcastle! Kupa peşinde koşan bir kulübün “Özel Adam”ın durumunu takip etmesi üzerine, Jose Mourinho için şok edici bir alternatif Premier Lig transferi gündeme geldi
Aston Villa, Mourinho'yu takip ediyor
Football Insider kaynaklarına göre, Aston Villa Portekizli teknik adam için sürpriz bir hedef olarak gündeme geldi. Emery, Villa Park’ta takdire şayan bir performans sergilese de, kulübün hırslı yönetiminin Mourinho’nun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
Eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, futbol tarihinin en çok başarıya imza atan teknik direktörlerinden biri olmaya devam ediyor ve onun Villans'ı yeni bir kupa dönemine taşıyacağı ihtimali, kulüp iç çevrelerinde önemli bir ilgi görüyor.
- Getty
"Özel Adam"ın katı talepleri
Midlands bölgesinden gelen ilgiye rağmen, potansiyel talipler Mourinho’nun taviz vermeyen standartlarını karşılamaya hazır olmalıdır. Şu anda Real Madrid’e dönüşüyle ilgili haberlerde de görüldüğü üzere, 63 yaşındaki teknik adamın A takımın işleri üzerinde tam yetki talep ettiği bildiriliyor.
Benfica teknik direktörünün tartışmaya açık olmayan şartları arasında, kulübün geleneksel hiyerarşisi üzerinde tam kontrol ve transfer stratejisinde önemli söz hakkı yer alıyor. Belirli bir sportif direktör modeliyle işleyen Villa gibi bir kulüp için, bu tür bir yetkiyi kabul etmek büyük bir iç dönüşüm gerektirebilir.
Premier Lig'e dönüş kapıda
Chelsea veya Newcastle'a geri döneceğine dair söylentiler aylardır sürerken, Villa ile ilgili haberler bu hikâyede yeni bir gelişme olarak öne çıkıyor.
Mourinho, İngiliz futboluna olan sevgisini hiçbir zaman gizlememiştir ve Aston Villa gibi tarihi bir devle yerleşik "Büyük Altı"ya meydan okuma şansı, mirasını pekiştirmek için mükemmel bir proje olabilir.
Villa'nın sahipleri harcama yapmaya istekli olduklarını göstermişlerdir ve Mourinho'nun kupa kazanma geçmişi, onların uzun vadeli vizyonuyla mükemmel bir uyum içindedir.
- Getty
Şimdi ne olacak?
Mourinho için rekabet kızışıyor; Alvaro Arbeloa yönetimindeki Bernabéu’da soyunma odasında yaşanan huzursuzluk haberlerinin ardından Real Madrid’in de adı sıkça geçiyor. Ancak Premier Lig’in cazibesi hâlâ çok güçlü.
İspanya'ya dönmeyi mi yoksa Premier League'e sürpriz bir transferi mi seçeceği belli olmasa da, kesin olan bir şey var: Mourinho sadece kendi şartlarına göre sözleşme imzalayacak.
Avrupa sezonu sona yaklaşırken, tüm gözler Benfica teknik direktörünün 2026-27 sezonunda nerede görev alacağına odaklanacak.