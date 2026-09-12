AFP
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'Ne başlangıç ama!' - Morgan Rogers, Hull City'ye attığı golün ardından Drogba, Hazard ve Chelsea efsaneleriyle birlikte seçkin bir Premier League grubuna katıldı
Rogers, Hull karşısında müthiş formunu sürdürdü
Rogers, West London'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı ve Chelsea'nin onu Aston Villa'dan almak için neden kulüp rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmaya onay verdiğini tam anlamıyla gösterdi. Çok yönlü hücum oyuncusu, cumartesi günkü Hull City Premier League maçında yeniden gollerine kavuştu ve karşılaşmanın ilk altı dakikası içinde ağları buldu.
Golün kendisi bitiricilik açısından son derece net bir gösteriydi ve 24 yaşındaki oyuncunun damarlarında şu anda dolaşan özgüveni ortaya koydu. Takım arkadaşı Joao Pedro'nun akıllıca pasıyla savunma arkasına sarkan Rogers, soğukkanlı bir kontrolün ardından sert ve yerden bir vuruşla topu ağların alt köşesine gönderdi. Erken gelen bu gol ayrıca özellikle önemliydi çünkü Hull City sezondaki ilk Premier League golünü yedi; bu da kendi sezon başlangıçlarındaki dirençli performansın ardından geldi.
- AFP
Chelsea efsaneleri arasına giriyor
Tigers'a karşı ağları bularak Rogers, Chelsea hücumcuları arasında son derece seçkin bir kulüpte yerini garantiledi. Kulübün köklü Premier League tarihinde, bir üst lig sezonunun ilk dört maçının her birinde gol veya asist katkısı yapan yalnızca beşinci farklı oyuncu oldu. Bu istikrar, onu Stamford Bridge'de dönemlere damga vuran gerçek efsanelerle aynı seviyeye taşıdı.
Opta'ya göre Rogers, Chelsea'nin bir Premier League sezonundaki ilk dört maçının her birinde gol atan veya asist yapan beşinci farklı oyuncu. Böylece Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa ve Eden Hazard'ın görkemli izinden gitti. Bu dört isimle aynı cümlede anılmak küçümsenecek bir başarı değil, çünkü onların tamamı kulübe büyük kupalar kazandırılmasında kilit rol oynadı.
Batı Londra'da hızlı başlangıçların tarihi
Bu özel rekorun geçmişine bakıldığında, Chelsea'nin modern dönemdeki en etkili yıldızlarının adeta bir geçit töreni görülüyor. Bu başarıya ilk ulaşan isim, 2010/11 sezonunda Drogba oldu. Tecrübeli golcü, açılış ayında attığı dört gol ve yaptığı dört asistle sezona müthiş bir giriş yapmıştı.
Fildişi Sahilli oyuncunun ardından, Fabregas ve Costa 2014/15'te şampiyonlukla tamamlanan sezonda bu başarıyı aynı anda yakaladı. Fabregas bu süreçte altı asist yaparken, Costa ise yedi gol atarak adından söz ettirdi ve ilk düdükten itibaren üst düzey savunmalara zor anlar yaşattı.
Costa, 2016/17 sezonunda ise bu başarıyı bir kez daha tekrarladı; verimli geçen bir başka açılış ayında dört gol ve bir asist kaydetti. Rogers'tan önce bu seçkin gruba katılan son oyuncu ise Hazard'dı; Belçikalı yıldız 2018/19 sezonunun başında iki gol ve iki asistlik katkı verdi.
- AFP
Savunmadaki hatalar Rogers'ın dönüm noktasını gölgede bıraktı
Rogers'ın bireysel parlaklığına ve attığı erken golün tarihî önemine rağmen, öğleden sonra ev sahibi ekip için sinir bozucu bir hal aldı. Chelsea'nin maça erken bölümde kurduğu üstünlük, Hull City'nin yeniden oyuna ortak olmasına izin veren tanıdık savunma zaafları nedeniyle zedelendi. Konuk ekip, devre arasına yarım saatten kısa bir süre kala Mohamed Belloumi'nin Chelsea savunmasının konsantrasyon kaybını değerlendirmesiyle eşitlik golünü buldu. Bu, Rogers'ın bir uçta sihir yaratırken diğer uçta hâlâ yapılması gereken ciddi işler olduğunu hatırlattı.
Durum kısa süre sonra Chelsea için daha da kötüleşti; Cezayirli milli Belloumi ikinci kez ağları havalandırarak konuk ekip adına şok bir geri dönüşü tamamladı. Maç ilerledikçe odak noktası, Rogers'ın rekor kıran başlangıcından Chelsea'nin maçın kontrolünü elinde tutma mücadelesine kaydı. Bireysel övgüler elbette Rogers'ı memnun edecektir, ancak takım performansı menajere üzerinde düşünecek çok şey verecektir.
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