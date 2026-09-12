Rogers, West London'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı ve Chelsea'nin onu Aston Villa'dan almak için neden kulüp rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmaya onay verdiğini tam anlamıyla gösterdi. Çok yönlü hücum oyuncusu, cumartesi günkü Hull City Premier League maçında yeniden gollerine kavuştu ve karşılaşmanın ilk altı dakikası içinde ağları buldu.

Golün kendisi bitiricilik açısından son derece net bir gösteriydi ve 24 yaşındaki oyuncunun damarlarında şu anda dolaşan özgüveni ortaya koydu. Takım arkadaşı Joao Pedro'nun akıllıca pasıyla savunma arkasına sarkan Rogers, soğukkanlı bir kontrolün ardından sert ve yerden bir vuruşla topu ağların alt köşesine gönderdi. Erken gelen bu gol ayrıca özellikle önemliydi çünkü Hull City sezondaki ilk Premier League golünü yedi; bu da kendi sezon başlangıçlarındaki dirençli performansın ardından geldi.