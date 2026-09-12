Rogers, West London'daki kariyerine sansasyonel bir başlangıç yaptı ve Aston Villa'dan kadro tarihinin rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmayla onu transfer etmeye neden istekli olunduğunu tam olarak gösterdi. Çok yönlü hücum oyuncusu, cumartesi günkü Hull City Premier League maçında yeniden golleriyle sahneye çıktı ve karşılaşmanın ilk altı dakikası içinde ağları buldu.

Golün kendisi ise bitiriciliğin klinik bir örneğiydi ve 24 yaşındaki oyuncunun damarlarında şu anda dolaşan özgüveni gözler önüne serdi. Takım arkadaşı Joao Pedro'nun akıllıca pasıyla savunma arkasına sarkan Rogers, sakin bir kontrolün ardından topu sert ve yerden bir vuruşla ağların alt köşesine gönderdi. Erken gelen bu gol ayrıca özellikle önemliydi çünkü Hull City sezonun Premier League'deki ilk golünü yedi; kendi sezon başlangıcındaki dirençli performansının ardından bu gerçekleşti.