AFP
Çeviri:
Ne başlangıç ama! Morgan Rogers, Hull City'ye attığı golün ardından Drogba, Hazard ve Chelsea efsanelerinin yer aldığı seçkin Premier League grubuna katıldı
Rogers, Hull karşısında da alev alan formunu sürdürdü
Rogers, West London'daki kariyerine sansasyonel bir başlangıç yaptı ve Aston Villa'dan kadro tarihinin rekoru olan 117 milyon sterlinlik bir anlaşmayla onu transfer etmeye neden istekli olunduğunu tam olarak gösterdi. Çok yönlü hücum oyuncusu, cumartesi günkü Hull City Premier League maçında yeniden golleriyle sahneye çıktı ve karşılaşmanın ilk altı dakikası içinde ağları buldu.
Golün kendisi ise bitiriciliğin klinik bir örneğiydi ve 24 yaşındaki oyuncunun damarlarında şu anda dolaşan özgüveni gözler önüne serdi. Takım arkadaşı Joao Pedro'nun akıllıca pasıyla savunma arkasına sarkan Rogers, sakin bir kontrolün ardından topu sert ve yerden bir vuruşla ağların alt köşesine gönderdi. Erken gelen bu gol ayrıca özellikle önemliydi çünkü Hull City sezonun Premier League'deki ilk golünü yedi; kendi sezon başlangıcındaki dirençli performansının ardından bu gerçekleşti.
- AFP
Chelsea efsaneleri arasına giriyor
Tigers ağlarını havalandıran Rogers, Chelsea hücumcuları arasında son derece seçkin bir kulüpte yerini aldı. Kulübün zengin Premier League tarihinde, bir üst düzey lig sezonunun ilk dört maçının her birinde ya gol atan ya da asist yapan sadece beşinci farklı oyuncu oldu. Bu istikrar, onu Stamford Bridge'de dönemlere damga vuran gerçek efsanelerle aynı konuma taşıyor.
Opta'ya göre, Rogers, Chelsea'nin bir Premier League sezonundaki ilk dört maçının her birinde gol atan veya asist yapan beşinci farklı oyuncu oldu. Didier Drogba, Cesc Fabregas, Diego Costa ve Eden Hazard'ın izinden gidiyor. Bu dört isimle aynı cümlede anılmak küçümsenecek bir başarı değil, çünkü hepsi kulübe büyük kupalar kazandırılmasında kilit rol oynadı.
Batı Londra'da hızlı başlangıçların tarihi
Bu özel rekorun geçmişine bakıldığında, Chelsea'nin modern dönemdeki en etkili yıldızlarının adeta bir geçit töreni görülüyor. Bu başarıya ilk ulaşan isim, 2010/11 sezonunda Drogba oldu. Drogba, açılış ayında attığı dört gol ve yaptığı dört asistle sezona müthiş bir başlangıç yapmıştı.
Fildişi Sahilli oyuncunun ardından Fabregas ve Costa, şampiyonlukla tamamlanan 2014/15 sezonunda bu başarıyı aynı anda yakaladı. Fabregas bu süreçte altı asist yaptı, Costa ise yedi gol atarak ilk düdükten itibaren üst düzey savunmalara zor anlar yaşattı.
Costa, 2016/17 sezonunda da bu başarıyı tekrarladı ve verimli geçen bir başka açılış ayında dört gol ile bir asist kaydetti. Rogers'tan önce bu seçkin gruba katılan son oyuncu ise, 2018/19 sezonunun başında iki gol ve iki asist üreten Hazard oldu.
- AFP
Savunmadaki hatalar, Rogers'ın dönüm noktasını gölgede bıraktı
Rogers'ın bireysel parlaklığına ve erken golünün tarihi önemine rağmen, öğleden sonra ev sahibi ekip adına sinir bozucu bir hal aldı. Chelsea'nin maça erken kurduğu üstünlük, Hull City'nin yeniden oyuna ortak olmasına izin veren tanıdık savunma zaaflarıyla zedelendi. Konuk ekip, devre arasına yarım saatten az kala Mohamed Belloumi'nin Chelsea savunmasının konsantrasyon kaybını değerlendirmesiyle beraberlik golünü buldu. Bu da, Rogers bir uçta sihri yaratırken diğer uçta hâlâ ciddi işlerin yapılması gerektiğini hatırlattı.
Durum kısa süre sonra Maviler için daha da kötüleşti; Cezayirli milli Belloumi ikinci kez ağları havalandırarak konuk ekip adına şok bir geri dönüşü tamamladı. Oyun ilerledikçe odak noktası, Rogers'ın rekor kıran başlangıcından Chelsea'nin maçın kontrolünü elinde tutma mücadelesine kaydı. Bireysel övgüler kuşkusuz Rogers'ı memnun edecektir, ancak takım performansı teknik direktöre üzerinde düşünecek çok şey verecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun