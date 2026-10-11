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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

"Ne ayıp": Marcelo ve Gavi'den sonra Vinicius'un kırmızı kartı İspanyol hakemlerin çifte standardını ortaya koydu

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Gavi
Vinicius Junior
D. Ceballos
FEATURES
İspanya
Brezilya

Mujica'nın kırmızı kartı: Benzer olaylar, farklı kararlar!

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın dün La Liga'nın 8. haftasında Villarreal karşısında kırmızı kart görmesi, hakem Isidro Diaz de Mera'nın kararı etrafında geniş bir tartışma başlattı; zira bu olay, 2020-2021 sezonunda Real Madrid'in lehine olan tamamen benzer bir başka olayı hatırlattı.

Real Madrid'in Yan Diomande'nin golüyle 1-0 kazandığı dünkü maçta, nadir görülen bir hakem kararı yaşandı: VAR'ın bir golü iptal edip aynı anda golü kaydeden oyuncuyu oyundan attığı ilk durum olarak kayda geçti.

Vinicius, Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'in ikinci golüyle sonuçlanan atağın peşinden koşarken, saha ortasına yakın bir noktada Villarreal oyuncusu Nathan Salibayı saçından çekti; ardından tablo tersine döndü ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Vinicius Junior'ın yaptığı hareket, Real Madrid ve taraftarları açısından savunulabilir görünmüyor; ancak tüm sorular, Brezilyalı oyuncunun direkt kırmızı kartı hak edip etmediği noktasında dönüyor.

  • Maç hakeminin raporu: Vinicius ve şiddet içeren davranış

    Mundo Deportivo gazetesi, Real Madrid - Villarreal maçının hakem raporunda Vinicius ile ilgili olayın detaylarını ortaya çıkardı. Gazetenin yazdığına göre, Merengues oyuncusu, aralarında top için herhangi bir mücadele yokken Saliba'nın saçını çekti. Bu durum, Real Madrid yıldızına verilmesi beklenen men cezasının süresine dair spekülasyonları beraberinde getirdi.

    Olayı hakem De Mira'nın dikkatine sunanlar video yardımcı hakemleri oldu. Hakem daha önce golü Vinicius lehine geçerli saymıştı; VAR ekibi ise ona "şiddetli hareket" maddesi kapsamına giren bir faul bulunduğunu bildirdi.

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  • 6 yıl geriye: Marcelo olayı

    okdiario sitesi şöyle yazdı: okdiario "Vinicius'un kırmızı kart görmesi, Marcelo'nun maruz kaldığı ancak o dönemde cezasız geçen benzer bir olayı akıllara getirdi. Kasım 2020'de oynanan Real Madrid-Alaves maçında Laguardia, Alaves'in ceza sahası içinde Marcelo'nun saçını çekmişti; penaltı ve net bir kırmızı kart gerektiren bu pozisyonda video yardımcı hakem teknolojisi devreye girmedi."

    Site şu ayrıntıyı ekledi: "Marcelo, Real Madrid'in bir atağı sırasında yere düştü, hakem ise oyunu devam ettirdi. Olanlara inanamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu itirazlarını sürdürdü. Bu, direkt kırmızı kart gerektiren bir pozisyondu ve nitekim daha sonra benzer pozisyonlarda, tıpkı Vinicius'ta olduğu gibi, bu karar uygulandı."

    Aynı site şu yorumu yaptı: "İşte kriterlerdeki farklılık burada ortaya çıkıyor. Vinicius'un durumunda kararın doğruluğundan kuşku yok, ancak Marcelo'nun yaşadığı olay o zaman göz ardı edildi. O maçta sahada Cordero Vega hakemlik yapıyordu, video yardımcı hakem teknolojisini ise Gonzalez Gonzalez yönetiyordu."

    Site, Real-Alaves maçının Korona salgını nedeniyle seyirci kısıtlamalarının uygulandığı döneme denk geldiğini belirtti; o maçta Real Madrid 2-1 kaybetmişti.

    AS gazetesi de Marcelo'nun yaşadığı olayın videosunu yayımladı ve şöyle yazdı: "Real Madrid eski bir emsali hatırlıyor: Marcelo'nun saçı çekildi ve VAR teknolojisi olmasına rağmen penaltı verilmedi."

    Gazete şöyle devam etti: "Vinicius'un golünün iptal edilmesinin ardından birçok Real Madrid taraftarı, Brezilyalı oyuncunun 2020'de Alaves karşısında maruz kaldığı bu olayı hatırladı."

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  • Marcelo: Ne utanç verici

    Video teknolojisinin işleyişinin değerlendirildiği sonraki basın toplantısında ise İspanya'daki VAR projesinden sorumlu Clos Gómez, Marcelo'nun yaşadığı pozisyonu gösteren görüntünün maç sırasında hakemlerin erişimine açık olmadığını açıkladı.

    El Español sitesinin aktardığına göre Gómez şöyle konuştu: "Televizyon yayınında kullanılan bütün kameralar VAR sistemine açıktır, ancak istisnalar var; çünkü bazen görüntüyü televizyon yayınına iletecek bağlantıya sahip olmayan kameralar bulunuyor. Bu maçta da böyle oldu ve devre arasında, bizde bulunmayan bir görüntü ortaya çıktı. Bu nedenle o görüntüyü analiz etmek mümkün değildi."

    Gómez, saç çekmenin şiddetine göre cezalandırıldığını da sözlerine ekledi: "Eğer hafifse faul verilir ve sarı kart gösterilir; daha şiddetliyse, top oyunda olsun ya da olmasın kırmızı kart gerektirir."

    Teknik Hakem Komitesi Başkanı Velasco Carballo ise görüntüyü kaydeden kameranın, maç sırasında VAR odasına ulaşan yayın sistemi içinde yer almadığını, yapım şirketinin görüntüyü sonradan elde edip yayınladığını söyledi. Carballo, kendi ifadesiyle, bu görüntünün video odasına ulaşmamış olmasının odanın çalışmasını etkilemediğini de ekledi.

    Marcelo'ya gelince, Movistar'ın o dönem ortaya çıkardığı ve AS'nin aktardığı diyaloğa göre maç sırasında hakeme şöyle demişti: "Saçımı çekti dostum! Saçımı çekti." Hakem ona "Sadece ellerini üzerine koydu" yanıtını verdi ve ardından koşmaya devam etti. Marcelo da "Ne ayıp" diye karşılık verdi.

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  • Gavi ve Ceballos: Kartsız kalan bir başka tartışmalı olay!

    Barcelona'nın Ocak 2023 ortasında Riyad'da Real Madrid'i 3-1 yendiği 2023 İspanya Süper Kupası finalinde, son dakikalarda hakemin herhangi bir karar vermediği bir başka olay yaşandı.

    Hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın Barcelona lehine serbest vuruş kararı vermesinin ardından Gavi, oyunu durdurmak için topu eline aldı. Bunun üzerine Ceballos, Barcelona oyuncusunun saçını arkadan güçlü bir şekilde çekti. Gavi onu iterek karşılık verdi; Robert Lewandowski ve Jules Koundé durumu sakinleştirmek için araya girdi, Vinicius Junior da tartışmaya dahil oldu.

    Hakem ilk hareketi görmedi, oyunculara yalnızca sözlü uyarıda bulunmakla yetindi ve VAR teknolojisinin varlığına rağmen herhangi bir sarı ya da kırmızı kart göstermedi

  • Benzer bir durum: Mujica'ya men cezası

    Buna karşılık, LaLiga'da geçen sezonun 37. haftasında, Levante ile Mallorca arasındaki maçta saç çekme nedeniyle Vinicius'un yaşadığı olaya benzer bir durum yaşanmıştı. O karşılaşmada, o dönem Mallorca forması giyen Mojica, yere düşen Levante forveti Brugui'nin saçını çekmişti. Kolombiyalı oyuncu kırmızı kart görürken, ayağa kalkıp tokatla karşılık veren Brugui de oyundan atılmıştı.

    Mojica, oyun dışında, yani ikili mücadele bulunmayan bir anda rakibine yönelik "şiddet içeren davranış" nedeniyle iki maç ceza almıştı; bu da Vinicius'a verilmesi beklenen cezaya işaret ediyor olabilir.


    Mojica geçen sezonun kapanışında forma giyemedi; bu sezon Getafe'ye transfer olmasının ardından da sezonun ilk maçı olan Deportivo Alaves karşılaşmasında yer alamadı.

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