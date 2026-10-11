Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın dün La Liga'nın 8. haftasında Villarreal karşısında kırmızı kart görmesi, hakem Isidro Diaz de Mera'nın kararı etrafında geniş bir tartışma başlattı; zira bu olay, 2020-2021 sezonunda Real Madrid'in lehine olan tamamen benzer bir başka olayı hatırlattı.
Real Madrid'in Yan Diomande'nin golüyle 1-0 kazandığı dünkü maçta, nadir görülen bir hakem kararı yaşandı: VAR'ın bir golü iptal edip aynı anda golü kaydeden oyuncuyu oyundan attığı ilk durum olarak kayda geçti.
Vinicius, Brezilyalı oyuncunun Real Madrid'in ikinci golüyle sonuçlanan atağın peşinden koşarken, saha ortasına yakın bir noktada Villarreal oyuncusu Nathan Salibayı saçından çekti; ardından tablo tersine döndü ve direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Vinicius Junior'ın yaptığı hareket, Real Madrid ve taraftarları açısından savunulabilir görünmüyor; ancak tüm sorular, Brezilyalı oyuncunun direkt kırmızı kartı hak edip etmediği noktasında dönüyor.