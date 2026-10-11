okdiario sitesi şöyle yazdı: okdiario "Vinicius'un kırmızı kart görmesi, Marcelo'nun maruz kaldığı ancak o dönemde cezasız geçen benzer bir olayı akıllara getirdi. Kasım 2020'de oynanan Real Madrid-Alaves maçında Laguardia, Alaves'in ceza sahası içinde Marcelo'nun saçını çekmişti; penaltı ve net bir kırmızı kart gerektiren bu pozisyonda video yardımcı hakem teknolojisi devreye girmedi."

Site şu ayrıntıyı ekledi: "Marcelo, Real Madrid'in bir atağı sırasında yere düştü, hakem ise oyunu devam ettirdi. Olanlara inanamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu itirazlarını sürdürdü. Bu, direkt kırmızı kart gerektiren bir pozisyondu ve nitekim daha sonra benzer pozisyonlarda, tıpkı Vinicius'ta olduğu gibi, bu karar uygulandı."

Aynı site şu yorumu yaptı: "İşte kriterlerdeki farklılık burada ortaya çıkıyor. Vinicius'un durumunda kararın doğruluğundan kuşku yok, ancak Marcelo'nun yaşadığı olay o zaman göz ardı edildi. O maçta sahada Cordero Vega hakemlik yapıyordu, video yardımcı hakem teknolojisini ise Gonzalez Gonzalez yönetiyordu."

Site, Real-Alaves maçının Korona salgını nedeniyle seyirci kısıtlamalarının uygulandığı döneme denk geldiğini belirtti; o maçta Real Madrid 2-1 kaybetmişti.

AS gazetesi de Marcelo'nun yaşadığı olayın videosunu yayımladı ve şöyle yazdı: "Real Madrid eski bir emsali hatırlıyor: Marcelo'nun saçı çekildi ve VAR teknolojisi olmasına rağmen penaltı verilmedi."

Gazete şöyle devam etti: "Vinicius'un golünün iptal edilmesinin ardından birçok Real Madrid taraftarı, Brezilyalı oyuncunun 2020'de Alaves karşısında maruz kaldığı bu olayı hatırladı."

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