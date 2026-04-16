"Ne aptalım... Özür dilerim" - Julian Nagelsmann, eşi Lena'nın tavsiyesi üzerine Alman milli takım oyuncularından birine özür diledi

Undav’ın daha önemli bir rol üstlenmesi yönündeki iddiası, Fransa’ya karşı oynadığı ilk maçtan bu yana sadece yedi milli maçta attığı dört gol gibi etkileyici uluslararası performansıyla güçlendi. Nagelsmann, özür dileme kararında eşi Lena’nın, kamuoyu nezdindeki davranışları konusunda kendisine danışmanlık yaparak kilit bir rol oynadığını itiraf etti.

Daha önce Undav'ın yedek statüsünün sabit olduğunu ima etse de, teknik direktör şimdi hiyerarşide bir değişiklik için kapıyı açtı ve şunları ekledi: "O beni çok iyi yansıtan biri ve bir şey iyi olmadığında doğal olarak yüzüme karşı açıkça söylüyor. Örneğin, Deniz Undav. Ona onu arayacağımı söyledim ve o da 'evet, ben de bunu yapmanı tavsiye ederim' dedi. Her şey bu kadar. (Undav'ın rolü) her zaman değişebilir – ama bu sadece Deniz için değil, tüm oyuncular için geçerli."