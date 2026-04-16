Getty Images Sport
Çeviri:
"Ne aptalım... Özür dilerim" - Julian Nagelsmann, eşi Lena'nın tavsiyesi üzerine Alman milli takım oyuncularından birine özür diledi
Taktiksel eleştiri kişisel bir hal alıyor
Almanya'nın Gana'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiği dostluk maçının ardından Nagelsmann, forvet oyuncusu Undav'ın galibiyet golünü atmasına rağmen sahadaki etkisini sorgulayarak medyada büyük yankı uyandırdı. Teknik direktör, 29 yaşındaki oyuncunun yorgun rakiplere karşı oyuna sonradan girerek etkili olduğunu, ancak maçlara ilk 11'de başlarsa bu etkisini sürdürmekte zorlanacağını belirtti. Bu durum, bu sezon 18 gol ve 5 asistle parıldayan Undav'ın takımdaki rolüne dair bir tartışma başlattı.
- Getty Images
Nagelsmann, kamuoyu önünde yaptığı hatayı kabul etti
Almanya milli takım teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamaları değerlendirdikten sonra, özür dilemek amacıyla forvet oyuncusuyla görüşmek zorunda hissettiğini açıkladı. Nagelsmann, tekrarlanan sorulara duyduğu bıkkınlığın, bir oyuncunun eksikliklerini kamuoyu önünde ele alma konusunda yanlış bir karar vermesine yol açtığını kabul etti.
MagentaTV'ye Stuttgart'lı oyuncuya yaptığı özel telefon görüşmesi hakkında konuşan Nagelsmann, "Bu doğru değildi ve ifade ediliş şekliyle kamuoyu için çok kaba bir tavırdı. 'Bu aptalca bir davranıştı, özür dilerim' dedim. Gereksiz bir yorumdu ve ertesi gün Deniz'den doğrudan özür diledim. Neyse ki o da özrümü kabul etti ve aramızda her şey tamamen yolunda. O anda aynı konu hakkında tekrarlanan birçok soru yüzünden biraz sinirlenmiştim.”
Bir eşin etkisi
Undav’ın daha önemli bir rol üstlenmesi yönündeki iddiası, Fransa’ya karşı oynadığı ilk maçtan bu yana sadece yedi milli maçta attığı dört gol gibi etkileyici uluslararası performansıyla güçlendi. Nagelsmann, özür dileme kararında eşi Lena’nın, kamuoyu nezdindeki davranışları konusunda kendisine danışmanlık yaparak kilit bir rol oynadığını itiraf etti.
Daha önce Undav'ın yedek statüsünün sabit olduğunu ima etse de, teknik direktör şimdi hiyerarşide bir değişiklik için kapıyı açtı ve şunları ekledi: "O beni çok iyi yansıtan biri ve bir şey iyi olmadığında doğal olarak yüzüme karşı açıkça söylüyor. Örneğin, Deniz Undav. Ona onu arayacağımı söyledim ve o da 'evet, ben de bunu yapmanı tavsiye ederim' dedi. Her şey bu kadar. (Undav'ın rolü) her zaman değişebilir – ama bu sadece Deniz için değil, tüm oyuncular için geçerli."
- Getty Images Sport
İlk on birde yer almak için rekabet
Undav’ın hem kulüp hem de milli takımdaki etkileyici performansı, Nagelsmann’ın taktiksel planını yeniden gözden geçirmesi için büyük bir baskı oluşturdu. Almanya, Mayıs ayı sonunda Finlandiya ve 6 Haziran'da ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını hızlandıracak. Bu maçlar, Undav'ın 90 dakika boyunca forvet hattını sürükleyebileceğini kanıtlaması için kesin bir sınav niteliğinde olacak. Bu maçlar, Die Mannschaft'ın Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile karşılaşacağı Dünya Kupası E Grubu mücadelesine başlamadan önceki son test olacak.