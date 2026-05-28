"Ne acımasızlık!" - Zohran Mamdani, Arsenal taraftarı belediye başkanının Premier Lig şampiyonu teknik direktörün liderliğini övmesi üzerine, kendisinin "karşı çıktığı" Mikel Arteta ile ilgili kritik kararı açıkladı

Gunners’ın savunma yapısını kökten değiştiren kaleci sorununu hatırlatan politikacı, teknik direktörün seçkin zihniyetini takdir etti. GQ Dergisi’ne konuşan Mamdani şöyle dedi: “Arteta ile ilgili aklıma gelen şeylerden biri, başlangıçta [Aaron] Ramsdale’i ilk 11’deki kalecimiz olarak kenara almayı şüpheyle karşıladığım, hatta buna karşı çıktığımdı.

Ramsdale'i seviyordum. Pek çok taraftar da öyle. Taraftarların gözdesi ve iyi bir kaleciydi. [David] Raya'yı transfer etmek ve kriz durumu olmadığı halde onu ilk 11'e almak için gereken acımasızlık... Bana göre bu, rekabet etmekle yetinmeyen ve kazanmak isteyen birinin işaretidir... Bu konuyu sık sık düşündüm. Eğer hedefiniz daha ötesine geçmekse, o zaman bu da almaya hazır olmanız gereken türden bir karardır.”