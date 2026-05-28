"Ne acımasızlık!" - Zohran Mamdani, Arsenal taraftarı belediye başkanının Premier Lig şampiyonu teknik direktörün liderliğini övmesi üzerine, kendisinin "karşı çıktığı" Mikel Arteta ile ilgili kritik kararı açıkladı
Mamdani, Arteta'nın liderlik tarzını övüyor
Arsenal taraftarı olan New York Belediye Başkanı Mamdani, kendi siyasi liderliği ile Arteta’nın yönetim tarzı arasında paralellikler kurdu. Arteta, 38 yaşında Emirates Stadyumu’nda ilk baş antrenörlük görevini üstlenirken, Mamdani ise 34 yaşında belediye başkanı oldu. İletişim tarzlarındaki yüzeysel farklılıklara rağmen Mamdani, her ikisinin de kendi kurumlarının genel yararı için son derece zor kararları uygulamak zorunda oldukları konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.
New York Belediye Başkanı, Ramsdale'in sürgüne gönderilmesine karşı çıkmıştı
Gunners’ın savunma yapısını kökten değiştiren kaleci sorununu hatırlatan politikacı, teknik direktörün seçkin zihniyetini takdir etti. GQ Dergisi’ne konuşan Mamdani şöyle dedi: “Arteta ile ilgili aklıma gelen şeylerden biri, başlangıçta [Aaron] Ramsdale’i ilk 11’deki kalecimiz olarak kenara almayı şüpheyle karşıladığım, hatta buna karşı çıktığımdı.
Ramsdale'i seviyordum. Pek çok taraftar da öyle. Taraftarların gözdesi ve iyi bir kaleciydi. [David] Raya'yı transfer etmek ve kriz durumu olmadığı halde onu ilk 11'e almak için gereken acımasızlık... Bana göre bu, rekabet etmekle yetinmeyen ve kazanmak isteyen birinin işaretidir... Bu konuyu sık sık düşündüm. Eğer hedefiniz daha ötesine geçmekse, o zaman bu da almaya hazır olmanız gereken türden bir karardır.”
Acımasız bir kumar meyvesini verdi
Kaleci pozisyonundaki taktiksel değişiklik, 2023–24 sezonunun başlarında Arteta’nın yeni transfer David Raya’yı Ramsdale’in yerine ilk 11’e almasıyla başladı; Ramsdale ise daha sonra Ağustos 2024’te 25 milyon sterline Southampton’a satıldı. Bu karar, İngiliz futbolseverler arasında tartışmalara yol açtı; zira teknik açıdan yetenekli ancak hataya meyilli Raya’ya kıyasla Ramsdale, daha güvenilir bir kaleci olarak görülüyordu.
Risk ne olursa olsun, Raya'nın Premier League'de 19 maçta kalesini gole kapatarak David Seaman'ın tarihi kulüp rekoruna ulaşmasıyla bu karar tamamen haklı çıktı. Bu defansif istikrarın desteğiyle Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek 14. lig şampiyonluğunu kazandı ve ikinci sıradaki Manchester City'nin 7 puan önünde sezonu tamamladı.
Şampiyonlar Ligi finali yaklaşıyor
44 yaşındaki Arteta, Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig şampiyonluğunu kazanan en genç ikinci teknik direktör olarak adını tarihe yazdırdı. Bask asıllı teknik adam, bu Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanırken, takımının dikkatini derhal Avrupa'nın en prestijli kupasına yöneltmek zorunda. Bu devasa kıtasal sınavı başarıyla atlatmak, yeni taç giyen İngiltere şampiyonunun tarihi bir sezonu, hem ulusal hem de Avrupa'da zaferle taçlandırıp taçlandıramayacağını belirleyecek.