Maryland'den Sasho Cirovski ve UNC'den Carlos Somoano'nun öncülük ettiği modelin savunucuları, modelin 7 Ekim'de onaylanmasıyla uzun süredir bekledikleri başarıya ulaştıklarını düşünüyordu. Ancak NCAA Division I Kabinesi, Pitt Atletik Direktörü Allen Greene'in şaşırtıcı “hayır” oyu nedeniyle önergeyi beklenenden daha dar bir farkla kabul etti.

Bu nedenle önergenin iptali için oylama yapılmasının önü açıldı. Futbol programı bulunsun ya da bulunmasın, NCAA Division I kapsamındaki her kurum oy kullanma hakkına sahipti. Futbol programı bulunmayan kurumların desteğini alan şüpheci okulların sürpriz hamlesiyle, kesin gözüyle bakılan karar son anda tersine döndü.

NCAA, saat 17.00'deki son sürenin hemen ardından yaptığı açıklamayla haberi doğruladı:

“Cuma günü, 30 günlük usul süresinin sonunda, Division I üyesi okulların üçte ikisi, Division I erkek futbolunda müsabaka sezonunu şampiyonanın ilkbaharda düzenleneceği iki dönemlik bir yapıya taşıyacak, daha önce onaylanmış kural değişikliğini iptal etti. Division I Kabinesi tarafından yüzde 75'in altında oy oranıyla kabul edilen öneriler, 30 günlük iptal sürecine tabidir. İptal sonucunda Division I erkek futbolunda şampiyona sezonu sonbaharda oynanmaya devam edecek.”

Son oylamada 247 oy iptal yönünde kullanıldı ve gereken 241 oy eşiği az farkla aşıldı. Bu oyların 106'sı erkek futbolu programı bulunmayan okullardan geldi. Son süreye 15 dakika kala, futbol programı bulunan okulların yaklaşık yüzde 70'i iptal yönünde oy kullanmıştı.