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NCAA, Division I okullarının son dakika isyanının ardından erkekler üniversite futboluna yönelik tarihi iki dönemlik planın iptal edildiğini doğruladı
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Resmen bozuldu
Maryland'den Sasho Cirovski ve UNC'den Carlos Somoano'nun öncülük ettiği modelin savunucuları, modelin 7 Ekim'de onaylanmasıyla uzun süredir bekledikleri başarıya ulaştıklarını düşünüyordu. Ancak NCAA Division I Kabinesi, Pitt Atletik Direktörü Allen Greene'in şaşırtıcı “hayır” oyu nedeniyle önergeyi beklenenden daha dar bir farkla kabul etti.
Bu nedenle önergenin iptali için oylama yapılmasının önü açıldı. Futbol programı bulunsun ya da bulunmasın, NCAA Division I kapsamındaki her kurum oy kullanma hakkına sahipti. Futbol programı bulunmayan kurumların desteğini alan şüpheci okulların sürpriz hamlesiyle, kesin gözüyle bakılan karar son anda tersine döndü.
NCAA, saat 17.00'deki son sürenin hemen ardından yaptığı açıklamayla haberi doğruladı:
“Cuma günü, 30 günlük usul süresinin sonunda, Division I üyesi okulların üçte ikisi, Division I erkek futbolunda müsabaka sezonunu şampiyonanın ilkbaharda düzenleneceği iki dönemlik bir yapıya taşıyacak, daha önce onaylanmış kural değişikliğini iptal etti. Division I Kabinesi tarafından yüzde 75'in altında oy oranıyla kabul edilen öneriler, 30 günlük iptal sürecine tabidir. İptal sonucunda Division I erkek futbolunda şampiyona sezonu sonbaharda oynanmaya devam edecek.”
Son oylamada 247 oy iptal yönünde kullanıldı ve gereken 241 oy eşiği az farkla aşıldı. Bu oyların 106'sı erkek futbolu programı bulunmayan okullardan geldi. Son süreye 15 dakika kala, futbol programı bulunan okulların yaklaşık yüzde 70'i iptal yönünde oy kullanmıştı.
- Getty
Büyüyen bir hareket
İki dönemli modelin iptal edilmesi yönündeki girişim haftalardır güç kazanıyordu. Kaynaklar, Power Four dışındaki üniversiteler teklifin geri çekilmesi için destek toplarken toplantılarda beklenmedik oylar kullanıldığını ve bazı katılımcıların ‘öfkeli’ olduğunu GOAL'e anlattı. Buna rağmen modelin destekçileri, muhalefetin kazandığı ivme karşısında hazırlıksız yakalandı ve son tarihten önce üniversitelerin desteğini kazanmak için harekete geçti.
Üniversiteleri iptal yönündeki oylarını geri çekmeye ikna etmek için son anda yapılan ve kaynakların ‘son bir umut’ olarak nitelendirdiği girişim de sonuçsuz kaldı.
İptal yönünde oy kullananlar arasında Wofford Atletizm Direktörü Scott Kull da vardı.
Kull, yaptığı açıklamada, “Hepimiz erkek futbolunun büyümeye ve gelişmeye devam etmesini istiyoruz, ancak anlamlı bir değişim, kurumların geniş desteğini ve NCAA Division I'in her seviyesindeki programlar için sürdürülebilir bir modeli gerektiriyor” dedi.
Model yine başarısız oluyor.
İki dönemli model, üniversite futbolunu modernleştirmenin bir yolu olarak görülüyordu. Sıkışık fikstür ve maçların yeterince ilgi görmemesi nedeniyle modeli savunanlar, sezonun tüm akademik yıla yayıldığı, haftada bir maç oynanan bir sistemin futbolun gelişmesini sağlayacağını ve oyuncuların gelişimi için daha iyi bir ortam sunacağını uzun süredir ileri sürüyordu. İki dönemli bir planın çeşitli biçimleri yaklaşık 30 yıldır gündemdeydi.
Karşı çıkanlar ise finansman eksikliği, iletişim personeli üzerindeki baskı ve tesislerin ortak kullanımı nedeniyle ilkbahardaki maçların takvime yerleştirilmesinde yaşanacak zorluklar gibi başka sorunlara işaret etti. Sonuçta karşıt görüş ağır bastı.
Modeli savunanlar, GOAL ile yaptıkları görüşmelerde iki dönemli bir model için çabalarını sürdüreceklerini söyledi. Önde gelen antrenörlerden biri, modele en güçlü desteği veren yaklaşık 80 okulun diğer 130 okuldan ayrılarak üniversite futbolunu tüm yıla yayılmış bir sezonda oynayabileceğini öne sürdü. Bir başka kaynak ise önergenin iptal edilmesinde kullanıldığı iddia edilen şaibeli yöntemler nedeniyle itiraz yolunun açık olabileceğini savundu.
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