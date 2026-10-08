NBA süperstarı Shai Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid'in sahiplik grubuna katıldı

Atletico Madrid, sahiplik yapısına önemli bir ekleme yapıldığını duyurdu ve NBA şampiyonu Gilgeous-Alexander’ın yatırımını ve kulübe katılımını sağladı. Bu hamle, Kanadalı guardın kazanan zihniyetini İspanyol devine taşımayı hedeflemesiyle, elit Amerikan sporu ile La Liga arasında dikkat çekici bir kesişime işaret ediyor.

Kulüp, ortaklığın mükemmeliyet, hırs ve Diego Simeone’nin kulübe gelişinden bu yana kenar çizgisinde tanımlayıcı unsurlar hâline gelen mücadeleci kararlılık şeklindeki ortak bir felsefeye dayandığını doğruladı.

Organizasyon içindeki yeni rolü hakkında konuşan basketbol süperstarı, kıtanın en saygın kurumlarından birine katılmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Gilgeous-Alexander, Atletico Madrid tarafından yayımlanan resmî açıklamada, "Atlético de Madrid’in sahiplik grubuna resmen katıldığım için heyecanlıyım. Bu, Avrupa futbolunun zirvesinde uzun süredir yer alan bir kulüp ve geleceğinin bir parçası olma fırsatı için minnettarım" ifadelerini kullandı.