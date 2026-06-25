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Kawhi LeonardGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

NBA şampiyonluğunun son parçası mı? Kawhi Leonard’ın devasa takasına dair söylentiler hız kazanıyor

Los Angeles Clippers, transfer süresinin bitiminden önce, aslında planlanan şampiyonluk yarışının iki temel direği olan James Harden ve Ivica Zubac’ı takas ettikten sonra, şimdi de Kawhi Leonard’ın ayrılacağına dair söylentiler artıyor.

ESPN muhabiri Brian Windhorst’un bildirdiğine göre, yaz aylarında “Pençe” için büyük çaplı bir takas gerçekleşmesi olasılık dışı değil. Bu bağlamda, Leonard’ın draft seçimleri, Ron Holland ve Marcus Sasser karşılığında transfer edilebileceği en gerçekçi takım olarak özellikle Detroit Pistons’ı gösterdi.

Windhorst’un ESPN’deki meslektaşı Bobby Marks ise bir adım daha ileri giderek, Leonard’ın eski takımları olan San Antonio Spurs ve Toronto Raptors’ı da potansiyel alıcılar olarak gündeme getirdi. 

  • Spurs, Victor Wembanyama’nın liderliğindeki son derece yetenekli ve genç bir kadroyla kısa süre önce NBA Finalleri’ne ulaştı, ancak orada New York Knicks’e yenildi. Şampiyonluk tecrübesiyle Leonard, NBA tahtına son hamleyi yapmak için eksik olan son parça olabilir.

    34 yaşındaki oyuncunun 2019’da franchise tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna taşıdığı Raptors’ın da Kawhi’yi Scottie Barnes ve Brandon Ingram ile bir araya getirmekle ilgilendiği söyleniyor. Marks, takas konusu olarak RJ Barrett’ı gündeme getirdi.

    "The Claw" ile ilgili ortaya çıkan takas söylentilerinin arka planında şu senaryolar yatıyor: Kawhi, Clippers'ta garantili sözleşmesinin son yılına giriyor ve önümüzdeki sezon 50,3 milyon dolar kazanacak. Son büyük sözleşmesini gözüne kestirmiş durumda ve geçen sezonun ardından yine lehine geçerli argümanlara sahip.

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  • Clippers’ta Kawhi Leonard, gençleştirme sürecinin bir sonraki kurbanı mı olacak?

    Leonard, ortalama 27,9 sayı, 6,3 ribaund ve 3,6 asistle son yılların en iyi ve en istikrarlı sezonunu geçirdi ve sürekli sakatlıklarla boğuşmadı. 2024/25 sezonunda tam bir felaket yıl yaşamış ve normal sezonda sadece 37 maça çıkabilmişti; bu sezon ise bu sayı 65’e ulaştı.

    Yine de Kawhi’nin sağlığı konusunda her zaman büyük bir soru işareti var; bu nedenle Clippers, transfer son tarihinden itibaren başlattığı gençleştirme sürecini, Kawhi’yi genç yetenekler ve draft hakları karşılığında takas ederek daha da ilerletmeyi düşünebilir.

    Clippers’ın “Win-Now” modundan uzaklaşarak daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir plana yöneldiği, James Harden ve Ivica Zubac’ın takaslarıyla zaten ortaya çıkmıştı; bu takaslar, Clippers’ın felaket bir sezon başlangıcının ardından toparlanarak yine de playofflara girmeyi başardığı bir dönemde gerçekleşmişti.

    Harden, bir ikinci tur draft hakkı ve iki kez (ve çok daha genç) All-Star seçilen Darius Garland karşılığında Cleveland Cavaliers’a gönderildi. Zubac ise iki birinci tur seçme hakkı (2026'da korumalı, 2029'da korumasız), bir ikinci tur seçme hakkı ve Bennedict Mathurin karşılığında Indiana Pacers'a transfer oldu. Clippers, 2026 seçme hakkıyla draftın beşinci sırasından, kaliteli bir draft sınıfının en yetenekli oyuncularından biri olan Keotan Wagler'ı kadrosuna kattı. 

    34 yaşındaki Kawhi’nin bu gençleştirme sürecinin bir parçası olması ve olmak istemesi tartışmalı. Belki de işaretler gerçekten de ayrılığa işaret ediyor.