NBA şampiyonluğunun son parçası mı? Kawhi Leonard’ın devasa takasına dair söylentiler hız kazanıyor

Leonard, ortalama 27,9 sayı, 6,3 ribaund ve 3,6 asistle son yılların en iyi ve en istikrarlı sezonunu geçirdi ve sürekli sakatlıklarla boğuşmadı. 2024/25 sezonunda tam bir felaket yıl yaşamış ve normal sezonda sadece 37 maça çıkabilmişti; bu sezon ise bu sayı 65’e ulaştı.

Yine de Kawhi’nin sağlığı konusunda her zaman büyük bir soru işareti var; bu nedenle Clippers, transfer son tarihinden itibaren başlattığı gençleştirme sürecini, Kawhi’yi genç yetenekler ve draft hakları karşılığında takas ederek daha da ilerletmeyi düşünebilir.

Clippers’ın “Win-Now” modundan uzaklaşarak daha uzun vadeli ve sürdürülebilir bir plana yöneldiği, James Harden ve Ivica Zubac’ın takaslarıyla zaten ortaya çıkmıştı; bu takaslar, Clippers’ın felaket bir sezon başlangıcının ardından toparlanarak yine de playofflara girmeyi başardığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Harden, bir ikinci tur draft hakkı ve iki kez (ve çok daha genç) All-Star seçilen Darius Garland karşılığında Cleveland Cavaliers’a gönderildi. Zubac ise iki birinci tur seçme hakkı (2026'da korumalı, 2029'da korumasız), bir ikinci tur seçme hakkı ve Bennedict Mathurin karşılığında Indiana Pacers'a transfer oldu. Clippers, 2026 seçme hakkıyla draftın beşinci sırasından, kaliteli bir draft sınıfının en yetenekli oyuncularından biri olan Keotan Wagler'ı kadrosuna kattı.

34 yaşındaki Kawhi’nin bu gençleştirme sürecinin bir parçası olması ve olmak istemesi tartışmalı. Belki de işaretler gerçekten de ayrılığa işaret ediyor.