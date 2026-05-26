NBA efsanesi Michael Jordan, görevinden ayrılan Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola’nın veda partisinde düzenlenen anma etkinliklerine öncülük etti
Efsanevi teknik direktöre görkemli bir veda töreni düzenlendi
Şehir sokaklarında düzenlenen üstü açık otobüs geçit töreninin ardından, 19.000 kişilik muazzam bir taraftar kalabalığı, Co-Op Live Arena’da düzenlenen duygusal bir kutlama partisi için bir araya geldi. Etkinlikte, on yıllık görev süresini iki kupa ile tamamlayan ayrılan teknik direktörün yanı sıra Man City erkek, kadın ve akademi takımlarının tarihi başarıları kutlandı. Vincent Kompany ve Fernandinho gibi efsanevi kulüp isimlerinin de katıldığı geçit töreni, İspanyol teknik direktörün yönetiminde kazanılan muazzam kupa koleksiyonunun sergilenmesine katkıda bulundu.
Spor dünyasının ikonları dokunaklı övgülerde bulunuyor
NBA efsanesi Jordan, bir video mesajıyla dünya çapındaki tebriklere öncülük etti ve şöyle dedi: "Sadece bu inanılmaz kariyerin için seni tebrik etmek istedim. Emekliliğinin tadını çıkar. Golf sahasında bol şanslar, vuruşlarını düz tut. Tebrikler."
Golfçü Tommy Fleetwood ise şunları ekledi: "Bundan sonra ne yaparsan yap, bunu hak ediyorsun. Seni arkadaşım olarak görmek benim için bir onur, tebrikler. Harikaydın."
Deneyimli teknik direktör Neil Warnock da şunları söyledi: "Gittiğine inanamıyorum. Bugüne kadar pek çok teknik direktörün ayrılışını gördüm ama sen en iyisiydin. Gördüğüm en iyi teknik direktörsün."
Katalan deha son vedasını yaptı
Kutlamada eski kaptan Kompany ve kiralık oyuncu Jack Grealish sürpriz bir şekilde sahneye çıkarken, kadın futbol takımının yıldızı Khadija Shaw'dan dört yıllık bir sözleşme imzalandığı haberi de şaşkınlık yarattı.
Oasis gitaristi Noel Gallagher ile sahnede yaptığı son röportajda kulüple olan derin bağını anlatan Guardiola, "Öncelikle, bu gece veda etmek için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu gece, bu kulübün sahip olduğu bağı gerçekten hissediyorum. Khaldoon Al Mubarak ve ilk dakikadan itibaren bu kulüple bağ kurmuş tüm insanlar ve tüm City taraftarları. Çok teşekkür ederim, ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Hayatımın geri kalanında daima kalbimde yeriniz olacak."
Etihad yönetimi zorlu bir yeniden yapılanma süreciyle karşı karşıya
City, bu yaz Guardiola sonrası döneme girerken zorlu bir geçiş sürecinden geçmek zorunda. Yönetim kurulu, eski yardımcı antrenör Enzo Maresca ile yeni teknik direktör olarak üç yıllık bir anlaşma imzaladığı bildirildi ve bu konuda hızlı bir adım attı. Göreve gelecek İtalyan teknik direktör, kulübün birçok cephede üst düzey rekabet gücünü sürdürebilmesi için önümüzdeki transfer döneminde kritik kadro yenileme planlarını hayata geçirme konusunda acil bir baskı altında bulunuyor.