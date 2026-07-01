ESPN muhabiri Shams Charania’nın bildirdiğine göre, Lakers, Utah Jazz’dan Walker Kessler’ı kadrosuna kattı ve bunun karşılığında 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft haklarını takas etti. Ayrıca anlaşma, 2028 ve 2030 yıllarına ait birinci tur seçim haklarının takasını da içeriyor. Kessler, Los Angeles’ta 130 milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme imzaladı.
Getty Images
Çeviri:
NBA’de bir sonraki büyük transfer! Los Angeles Lakers, Luka Doncic için önemli bir takviye yapıyor
Lakers ile yeni bir sözleşme imzalamamayı tercih eden LeBron James’in, Luke Kennard’ın ve oyuncu opsiyonundan vazgeçip Houston Rockets ile sözleşme imzalayan Marcus Smart’ın oldukça üzücü ayrılışlarının ardından, Kessler, Lakers’ın gelecek sezon için ilk büyük transferi oldu.
Daha fazla bilgi yakında paylaşılacaktır.