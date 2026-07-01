NBA’de bir sonraki büyük transfer! Los Angeles Lakers, Luka Doncic için önemli bir takviye yapıyor

ESPN muhabiri Shams Charania’nın bildirdiğine göre, Lakers, Utah Jazz’dan Walker Kessler’ı kadrosuna kattı ve bunun karşılığında 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft haklarını takas etti. Ayrıca anlaşma, 2028 ve 2030 yıllarına ait birinci tur seçim haklarının takasını da içeriyor. Kessler, Los Angeles’ta 130 milyon dolarlık dört yıllık bir sözleşme imzaladı.